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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4508450945104511
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:24

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:У нас проблема одна - лифты.
Потому что если б поднимались эти единицы, то они меняли бы больше и больше. Чем выше, тем больший объём охвата.

Ліфти (конкурси) були, проблема в тому, що часто, в конкурсах, перемагає не харизматичний лідер, а компромісна маловідома фігура, як Труба. Так що не буває ідеальних рішень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:26

  Puente написав:ЛАД
Я зрозумів - в чому Ваша проблема - Ви вважаєте , що держава має право на все , що відповідає законам , а люди повинні цим законам слідувати . Це в принципі неправильно . Люди делегували державі певні функції - які держава повинна виконувати . Якщо держава починає функціями маніпулювати - не виконуючи їх фактично , прикриваючись законодавством , яке сама ж формує ( Ви ж не вірите , що депутати представляють реально народ ? ) - то люди , народ має повне право вимагати змін будь-яких . Зовсім не обов"язково , що це раціональні вимоги , чи правильні і корисні . Але це вже питання інше ...


Простите, ну куда лично вам в Европу? У вас гуляйполе в голове - голос улицы превыше закона.

Да ЛАД, которого вы упрекаете в "наличии проблемы" - на 3 головы европеец выше вас! У него проблемы нет, проблема у вас...

Нашлись какие-то непонятные люди, преимущественно безработные, назвали себя народом, и диктуют условия всей стране... 6 лет без малого...

Читайте уже Конституцию! Украина - это демократическое правовое государство. Демократическое - значит наличие права избирать и быть избранным. Правовое - значит верховенство закона.

В двух словах всеобъемлющий ответ на ваш вопрос, как народ влияет на власть!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:34

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Читайте уже Конституцию! Украина - это демократическое правовое государство. Демократическое - значит наличие права избирать и быть избранным. Правовое - значит верховенство закона.

Так влада сама порушує закони на кожному кроці. Навіть рішення Конституційного Суду про суміщення посад мера Києва і очільника КМДА, а в зелених порушення регламенту взагалі норма.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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