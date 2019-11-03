Додано: Пон 04 лис, 2019 15:14

Puente написав: А хто Вам сказав , що мені треба в Європу ? Мені там абсолютно нецікаво .

А хто Вам сказав , що мені треба в Європу ? Мені там абсолютно нецікаво .

Puente написав: Закон вище всього абсолютно ? - закон повинен захищати інтереси максимальної кількості населення країни , а не декого . А у Вас закон - це таке собі ідеальне правило назавжди і для всіх . А оце Ваше верховенство закону - означає абсолютну справедливість і зрозумілість , а не "дишло" - як у нас ...

Закон вище всього абсолютно ? - закон повинен захищати інтереси максимальної кількості населення країни , а не декого . А у Вас закон - це таке собі ідеальне правило назавжди і для всіх . А оце Ваше верховенство закону - означає абсолютну справедливість і зрозумілість , а не "дишло" - як у нас ...

Puente написав: Ну і цитата з Конституції :

... єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування ... Ну і цитата з Конституції :... єдиним джерелом влади в Україні є народ.і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування ...

Это было клише с моей стороны, признаю и извиняюсь. Просто ура-патриотам в подавляющем большинстве нужна не независимость, а хозяин побогаче. Я вас к ним причислял. Значит ошибся.Перечислите плохие законы, чтобы не быть голословным. Я знаю только 1 такой (правда, он каждый год принимается) - Закон о Государственном Бюджете. Именно там прописываются все эти мутки с зелеными тарифами, бюджеты на левые госзакупки, коррупционно-низкие ренты добытчиков полезных ископаемых, коррупционно-высокие налоги для пересичных и малого бизнеса, и т.д.В целом законодательная база у нас очень неплохая. Проблема в том, что суды руководствуются не ей, вынося свои решения. А про отсутствие исполнений я вообще молчу...Это статья непрямого действия. Нет субъекта приложения. Можете обратиться в КСУ - вам разъяснят, что отсылка на эту статью не освобождает от ответственности за нарушение других законов, в частности статей УК о попытках захвата государственной власти