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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:00
lapay написав: zРадио написав:
Читайте уже Конституцию! Украина - это демократическое правовое государство. Демократическое - значит наличие права избирать и быть избранным. Правовое - значит верховенство закона.
Так влада сама порушує закони на кожному кроці. Навіть рішення Конституційного Суду про суміщення посад мера Києва і очільника КМДА, а в зелених порушення регламенту взагалі норма.
Я правильно понял лейтмотив - ударим изнасилованиями по проституции?
Мол, если власть нарушает закон, то и пересичным он не писан?
И куда мы придем этой дорогой?...
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:04
detroytred написав:
Ошибка.
Временные периоды.
На этапе, когда система новая установлена, то да.
А вот изменяют систему только наличием твёрдой цели ее изменить.
Так Вова ж ясно сказав - всіх старих нах.. Сказав і зробив - стало краще? Хіба так важко зрозуміти, що проста заміна людей не змінить Системи?
Зміна буде тоді, коли, спочатку поміняють правила гри, а потім, поступово, і гравців.
detroytred написав:
Иноземные представители у нас по сути выступили штукатуркой.
Конечно решение определялось не ими.
Это как наличие кухарки и работяги, да хоть кого в ЦК))
Поэтому глава ВККСУ оказался связан с окружением ПАПа...
Для відбору суддів іноземці вони мали вірішальний голос. Так що там з головою ВККСУ, старий голова і для нових згодився?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:06
Puente написав:ЛАД
Я зрозумів - в чому Ваша проблема - Ви вважаєте , що держава має право на все , що відповідає законам , а люди повинні цим законам слідувати . Це в принципі неправильно . Люди делегували державі певні функції - які держава повинна виконувати . Якщо держава починає функціями маніпулювати - не виконуючи їх фактично , прикриваючись законодавством , яке сама ж формує ( Ви ж не вірите , що депутати представляють реально народ ? ) - то люди , народ має повне право вимагати змін будь-яких . Зовсім не обов"язково , що це раціональні вимоги , чи правильні і корисні . Але це вже питання інше ...
Вы меня неверно поняли.У меня
проблем нет.
Проблемы есть у государства.
Я считаю, что и у гос-ва, и у людей есть право и обязанность выполнять законы. Если законы не соответствуют, то их надо менять демократическим путем.
Если это не получается и расхождения слишком большие, то "народ имеет право...". Но при этом государство должно быть достаточно сильным, чтобы иметь возможность сопротивляться и не воспринимать мнение десятка (-ов) тысяч людей за "право народа".
Слишком частое использование "права народа" свидетельствует о слабости и даже гнилости государства и о необходимости его смены.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:14
Puente написав:
А хто Вам сказав , що мені треба в Європу ? Мені там абсолютно нецікаво .
Это было клише с моей стороны, признаю и извиняюсь. Просто ура-патриотам в подавляющем большинстве нужна не независимость, а хозяин побогаче. Я вас к ним причислял. Значит ошибся.
Puente написав:
Закон вище всього абсолютно ? - закон повинен захищати інтереси максимальної кількості населення країни , а не декого . А у Вас закон - це таке собі ідеальне правило назавжди і для всіх . А оце Ваше верховенство закону - означає абсолютну справедливість і зрозумілість , а не "дишло" - як у нас ...
Перечислите плохие законы, чтобы не быть голословным. Я знаю только 1 такой (правда, он каждый год принимается) - Закон о Государственном Бюджете. Именно там прописываются все эти мутки с зелеными тарифами, бюджеты на левые госзакупки, коррупционно-низкие ренты добытчиков полезных ископаемых, коррупционно-высокие налоги для пересичных и малого бизнеса, и т.д.
В целом законодательная база у нас очень неплохая. Проблема в том, что суды руководствуются не ей, вынося свои решения. А про отсутствие исполнений я вообще молчу...
Puente написав:
Ну і цитата з Конституції :
... єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо
і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування ...
Это статья непрямого действия. Нет субъекта приложения. Можете обратиться в КСУ - вам разъяснят, что отсылка на эту статью не освобождает от ответственности за нарушение других законов, в частности статей УК о попытках захвата государственной власти
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:14
lapay написав: ЛАД написав:
Так зачем и за что мы уже 5 лет воюем?
Если и так всё нормально, то обустроить сильную границу на линии разграничения и забыть об АТО, ООС и о всяких военных действиях.
Спочатку, щоб повернути, зараз, щоб більше не віддати. Кордон від обстрілів не врятує. Поки в голові у Путлера не зникне надія нагнути Україну, поки і буде гарячий конфлікт.
Повернуть не вдалося.
Кордон від обстрілів, дiйсно, не врятує.
Но если это будет официально объявленная граница
, а не непонятная "линия разграничения", то её нарушения и обстрелы через неё будут точно рассматриваться как акт агрессии, а не "внутренний конфликт".
Совершенно другая ситуация.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:20
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:29
zРадио написав:
Мол, если власть нарушает закон, то и пересичным он не писан?
И куда мы придем этой дорогой?...
Дрібні пустощі, одне одному, пробачає і влада, і народ. А принципові речі - ні. Гіркіна не пробачила влада, Янику зміну конституції і відмову від Асоціації, не пробачив народ.
У нас зміну Констиції, без згоди більшості пересічних, народ не пробачає. В цьому переконався Порошенко 31,08,2015 і переконається Зеленський, якщо спробує зашити в Конституцію формулу Штайнмаєра чи щось подібне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:32
ЛАД написав:
Но если это будет официально объявленная граница, а не непонятная "линия разграничения", то её нарушения и обстрелы через неё будут точно рассматриваться как акт агрессии, а не "внутренний конфликт".
Совершенно другая ситуация.
Кордон між ким і ким? Між Україною і Народно-демократичним Лугандоном? Досить визнання окупації частини території.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:34
lapay написав:
Зміна буде тоді, коли, спочатку поміняють правила гри, а потім, поступово, і гравців.
Хто ж сам у себе відбере?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:42
ЛАД написав: ЛАД написав:
Рисует человек свастику на стене дома. Просто свастику, без всяких фонов и дополнений. Дом рядом с синагогой, а, может, и нет.
Его берут за жабры полиция или просто прохожие. И он с детским взглядом на голубом глазу начинает рассказывать о древних славянских (индийских, зороастрийских) символах.
Ваша оценка.
Ребенок (или не ребенок) просто захотел порисовать. Пусть балуется?
Или, если рядом с синагогой, то нацизм, а если подальше, то нормально?
На каком расстоянии уже можно? 20 м? 50? 100? Дальше?
Не, разрисовывание стен - это админ правонарушение. За разрисовывание стен надо наказывать. А уж нюансы, был ли мотив пропаганды нацизма, или ксенофобии, или еще чего - если найдется особо обиженные, для этого есть суд и пусть суд разбирает мотивацию.
Т.е. свастика на синагоге тоже "админ правонарушение"? Просто "разрисовывание стен"?
Понимаю, что защита ложных тезисов может далеко завести, но это уж как-то чересчур.
Кто ж признается в мотивах. Будет рассказывать: "Да я просто хотел порисовать, а тут подвернулась стена, случайно оказалось - синагога" или "случайно оказались еврейские могилы", или "случайно оказалась братская могила".
Интересно, если в этот момент "рисования" Вы окажетесь рядом, Вы вмешаетесь? хотя бы вызовете полицию? Или пусть дети развлекаются?
А "особо обиженные" это кто? Внуки тех, кто лежит в могилах?
ви читаєте тільки те що вам вигідно?
вам же відповіли - суд визначить яка була ціль малювання свастики. я розумію що вам суд лінча більш подобається судячи з ваших слів про Харків але в цивілізованих країнах провину визначають суди.
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