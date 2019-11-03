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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4511451245134514>
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:43

  Козак-характерник написав:
  lapay написав:Зміна буде тоді, коли, спочатку поміняють правила гри, а потім, поступово, і гравців.

Хто ж сам у себе відбере? :P

Ніхто. Петро і Ко почали реформи тільки тому, що партнери на яйка наступили. Зеленим пощастило з коньюктурою на зовнішніх ринках, тому і воротять те, що хочуть. Добре хоч не довго, бо скоро ця халява закінчиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:48

  ЛАД написав:Был конкретный вопрос о постах Переса и мефалы и нацистских символах. Вы упорно не хотите признать обвинения в их адрес, а начинаете говорить о Союзе и фашизме в РФ.

а з цих слів більш детально - які саме обвинувачення в мою адресу?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:00

  zРадио написав:Это статья непрямого действия. Нет субъекта приложения. Можете обратиться в КСУ - вам разъяснят, что отсылка на эту статью не освобождает от ответственности за нарушение других законов, в частности статей УК о попытках захвата государственной власти

Це Ви по колу ходите ... Закон є закон . Але є ще дух і буква закону . Є те , що називають - дірки в законі . І є ще реальна практика . Якось це все мало стикується - хіба ні ? Немає ніякої однозначності . Значить - погані закони .
Ну і про владу - так само собою - будь-яка влада сама себе захищає законними способами . І будує цілу систему , яка цим займається . І чим влада незаконніша реально , тим більш потужна у неї система самозахисту ...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:03

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:К таким методам любят прибегать любые радикалы.
"Железной рукой приведём человечество к счастью!"

Тільки коли саме їх, а не сторонню людину, ця залізна рука за дупу схопить, одразу про права громадянські згадують. :P

Типичный пример (выделено как в оригинале):
Депутаты фракции "Европейская Солидарность" отреагировали на открытие уголовного производства в отношении Федины совместным заявлением.

Текст заявления: "Недопустимым является комментарий генерального прокурора, позволившего себе проигнорировать презумпцию невиновности и уже "назначил" виновной Софию Федину...

Преследования за высказывания нарушают статью 34 Конституции, которая гарантирует каждому гражданину "право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений"...

Настоящая свобода слова является достоянием Украины, что отличает ее от России и других недемократических стран".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/1/7230730/

P.S. На страницах форума сторонники экс-Президента очень часто поступают вопреки требованию партии Порошенко, навешивая ярлыки своим оппонентам.

Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. (с)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:05

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:P.S. На страницах форума сторонники экс-Президента очень часто поступают вопреки требованию партии Порошенко, навешивая ярлыки своим оппонентам.

Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. (с)

Прихильникам можна, прокурорам - ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:08

  Puente написав:
  zРадио написав:Это статья непрямого действия. Нет субъекта приложения. Можете обратиться в КСУ - вам разъяснят, что отсылка на эту статью не освобождает от ответственности за нарушение других законов, в частности статей УК о попытках захвата государственной власти

Це Ви по колу ходите ... Закон є закон . Але є ще дух і буква закону . Є те , що називають - дірки в законі . І є ще реальна практика . Якось це все мало стикується - хіба ні ? Немає ніякої однозначності . Значить - погані закони .


"Значить"? :shock: Т.е. по-вашему, вы только что доказали, что законы плохие? :mrgreen: Ахахахахахаха
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:09

Предлагаю сконцентрировать внимание на :
https://journalist.today/nazvana-summa- ... ukrspirta/
- "Купуй лише українське!"
- https://fakty.ua/319694-kolomojskij-nac ... ssii---smi

Или почему атомные "не справляются"?
Экономика-политика- обыкновенное "зарабатывание по украински"- принудительное разрушение рынка энергетики Украины - пипец энергетики Украины - ...?
- Или чей гешефт?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:19

  lapay написав:
  yanyura написав:P.S. На страницах форума сторонники экс-Президента очень часто поступают вопреки требованию партии Порошенко, навешивая ярлыки своим оппонентам.

Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. (с)

Прихильникам можна, прокурорам - ні.

Вот если бы вы перешли по ссылке и прочитали (там очень немного), то вряд ли такое написали. А там
Детали: Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил факт расследования уголовного дела, в котором фигурирует народный депутат фракции "Европейская солидарность" София Федина. Рябошапка подчеркнул, что речь идет о "фактовом деле по этому сообщению в Facebook".

Прямая речь: "Да, это правда. И не только он (Качура), но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР сейчас расследует".


Т.е. там нет о том, что
уже "назначил" виновной Софию Федину...

Идет только расследование.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:22

  lapay написав:
  Козак-характерник написав:
  lapay написав:Зміна буде тоді, коли, спочатку поміняють правила гри, а потім, поступово, і гравців.

Хто ж сам у себе відбере? :P

Ніхто.

Замкнуте коло. Якщо без Віри.


  yanyura написав:Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. (с)

Переможцям - все! Ворогам - закон!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:24

Украинские промышленники ожидают худшего
[16:10 04 ноября 2019 года ]
http://ukrrudprom.com/news/Ukrainskie_p ... shego.html

Индекс ожиданий деловой активности в октябре снизился на 4.3 б. п. до 52.3, сообщает Национальный банк Украины

“Впрочем, значение индекса по-прежнему превышает нейтральный уровень в 50 пунктов, что сигнализирует о преобладании оптимистических ожиданий бизнеса”, — сказано в сообщении.

Самые оптимистичные ожидания имели предприятия сферы услуг и торговли.

При этом предприятия промышленности и строительства были настроены пессимистичнее, чем в сентябре. “Это объясняется, в частности, дальнейшим ухудшением внешней конъюнктуры на рынках металлов и сезонным снижением деловой активности в строительстве”, — сказано в сообщении.

- "40% +"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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