Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Зміна буде тоді, коли, спочатку поміняють правила гри, а потім, поступово, і гравців.
Хто ж сам у себе відбере?
Ніхто. Петро і Ко почали реформи тільки тому, що партнери на яйка наступили. Зеленим пощастило з коньюктурою на зовнішніх ринках, тому і воротять те, що хочуть. Добре хоч не довго, бо скоро ця халява закінчиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Это статья непрямого действия. Нет субъекта приложения. Можете обратиться в КСУ - вам разъяснят, что отсылка на эту статью не освобождает от ответственности за нарушение других законов, в частности статей УК о попытках захвата государственной власти
Це Ви по колу ходите ... Закон є закон . Але є ще дух і буква закону . Є те , що називають - дірки в законі . І є ще реальна практика . Якось це все мало стикується - хіба ні ? Немає ніякої однозначності . Значить - погані закони . Ну і про владу - так само собою - будь-яка влада сама себе захищає законними способами . І будує цілу систему , яка цим займається . І чим влада незаконніша реально , тим більш потужна у неї система самозахисту ...
zРадио написав:Это статья непрямого действия. Нет субъекта приложения. Можете обратиться в КСУ - вам разъяснят, что отсылка на эту статью не освобождает от ответственности за нарушение других законов, в частности статей УК о попытках захвата государственной власти
Це Ви по колу ходите ... Закон є закон . Але є ще дух і буква закону . Є те , що називають - дірки в законі . І є ще реальна практика . Якось це все мало стикується - хіба ні ? Немає ніякої однозначності . Значить - погані закони .
"Значить"? Т.е. по-вашему, вы только что доказали, что законы плохие? Ахахахахахаха
Или почему атомные "не справляются"? Экономика-политика- обыкновенное "зарабатывание по украински"- принудительное разрушение рынка энергетики Украины - пипец энергетики Украины - ...? - Или чей гешефт?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura написав:P.S. На страницах форума сторонники экс-Президента очень часто поступают вопреки требованию партии Порошенко, навешивая ярлыки своим оппонентам.
Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. (с)
Прихильникам можна, прокурорам - ні.
Вот если бы вы перешли по ссылке и прочитали (там очень немного), то вряд ли такое написали. А там
Детали: Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил факт расследования уголовного дела, в котором фигурирует народный депутат фракции "Европейская солидарность" София Федина. Рябошапка подчеркнул, что речь идет о "фактовом деле по этому сообщению в Facebook".
Прямая речь: "Да, это правда. И не только он (Качура), но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР сейчас расследует".
lapay написав:Зміна буде тоді, коли, спочатку поміняють правила гри, а потім, поступово, і гравців.
Хто ж сам у себе відбере?
Ніхто.
Замкнуте коло. Якщо без Віри.
yanyura написав:Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. (с)
Переможцям - все! Ворогам - закон!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Индекс ожиданий деловой активности в октябре снизился на 4.3 б. п. до 52.3, сообщает Национальный банк Украины
“Впрочем, значение индекса по-прежнему превышает нейтральный уровень в 50 пунктов, что сигнализирует о преобладании оптимистических ожиданий бизнеса”, — сказано в сообщении.
Самые оптимистичные ожидания имели предприятия сферы услуг и торговли.
При этом предприятия промышленности и строительства были настроены пессимистичнее, чем в сентябре. “Это объясняется, в частности, дальнейшим ухудшением внешней конъюнктуры на рынках металлов и сезонным снижением деловой активности в строительстве”, — сказано в сообщении.
- "40% +"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.