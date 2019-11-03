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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4512451345144515> Додано: Пон 04 лис, 2019 16:27

[12:25 22 октября 2019 года ][Никита АФАНАСЬЕВ]

http://ukrrudprom.com/analytics/Nas__65_millionov.html

Заявил в своей инаугурационной речи в Раде Владимир Зеленский, обращаясь ко всем, кто родился на украинской земле. С этого момента не было сделано ровно ничего ни для привлечения диаспоры, ни для удержания еще оставшегося населения. Наоборот, в Раде обсуждаются варианты, как сделать жизнь ФЛП еще “интересней и насыщенней” и заодно принять более дискриминационный для работников Трудовой кодекс. Неудивительно, что с начала года Украину в поисках лучшей жизни покинуло еще 1,5 млн человек.

Этой осенью Украинский институт будущего (УИБ) подготовил доклад “Миграционные вызовы для Украины”. Месяц этот think tank надеялся провести его закрытую презентацию для госорганов, дабы не шокировать своими выводами широкую публику. Однако, ответы на вопрос, почему украинцы массово уезжают из страны, и предложения, как ее остановить, совершенно не заинтересовали Раду, Кабмин и СНБО.







Пришлось УИБ смущать умы немногочисленных журналистов. А прийти в ужас действительно есть от чего: население страны быстро или вымирает, или выезжает. Сегодня демографическая ситуация в стране находится на зыбкой грани. Несмотря на 8,3 млн трудовых мигрантов, на еще оставшихся в Украине 13,4 млн плательщиков единого соцвзноса (примерно 4 тыс гривен уплаченного ЕСВ без расходов на администрирование налогов превращается в 3 тыс гривен пенсии) пока еще приходится 11,9 млн пенсионеров.



Кроме того, переводы украинских работников затыкают потенциальную дыру в платежном балансе страны. Хотя торговый дефицит по товарам и услугам составляет 11,2 млрд долларов, он пока перекрывается денежными переводами в Украину (прежде всего, трудовых мигрантов) — 10,9 млрд долларов в год.







В ближайшую пятилетку нынешний демографический кризис превратится в коллапс. Через полтора-два года количество плательщиков ЕСВ сравняется с числом пенсионеров. Уже в 2024 году на более чем 14 млн пенсионеров будет приходиться менее 12 млн плательщиков единого соцвзноса.



Но что важнее — правительства стран, которые сегодня являются крупнейшими реципиентами нашей трудовой миграции, переходят от политики привлечения отдельных работников к созданию условий для тех из них, кто заключил долгосрочные трудовые контракты, чтобы они воссоединялись со своими семьями (возможности получения ипотеки, обучения детей и т.д.). Очевидно, что это радикально сократит объемы переводов заробитчан в Украину.



С 1 января 2020 года Германия, Австрия, Польша, Чехия и Словакия вводят в действие новое трудовое законодательство, лояльное по отношению к переселенцам из так называемых приоритетных для иммиграции стран и Украина традиционно входит в такие списки. Параллельно переманивают наш мелкий бизнес В одной Словакии украинцами уже зарегистрированы 1,5 тыс компаний. Активно привлекают наших предпринимателей Польша, Венгрия и Эстония.



Еще одна грань демографического кризиса в Украине связана с национальной безопасностью, поскольку большинство трудоспособного населения относится к категории военнообязанных. Сегодня в условиях фактической войны с Россией уровень комплектации подразделений Вооруженных сил Украины составляет порядка 60%. Аналогичный показатель в Национальной полиции и того ниже — 50%. Очевидно, что в ближайшей перспективе эти цифры будут драматически падать.



Именно все вышеперечисленное, а вовсе не убогие шутки “95-го квартала” будут принимать во внимание более-менее серьезные инвесторы, рассматривавшие Украину в качестве площадки для своих долгосрочных проектов. И здесь у нас очевидный провал, поскольку ни у прошлых, ни у нынешних властей не в приоритете удержание еще оставшегося населения (программы инвестиций в человеческий капитал — здоровье, образование, социальную поддержку — в лучшем случае стагнируют) и абсолютно нет никакой политики привлечения иммигрантов (из каких стран, с каким образованием, каких профессий). Тоже самое касается и украинских граждан из оккупированных Крыма и Донбасса. “Нас — 65 миллионов…”[12:25 22 октября 2019 года ][Никита АФАНАСЬЕВ]Заявил в своей инаугурационной речи в Раде Владимир Зеленский, обращаясь ко всем, кто родился на украинской земле. С этого момента не было сделано ровно ничего ни для привлечения диаспоры, ни для удержания еще оставшегося населения. Наоборот, в Раде обсуждаются варианты, как сделать жизнь ФЛП еще “интересней и насыщенней” и заодно принять более дискриминационный для работников Трудовой кодекс. Неудивительно, что с начала года Украину в поисках лучшей жизни покинуло еще 1,5 млн человек.Этой осенью Украинский институт будущего (УИБ) подготовил доклад “Миграционные вызовы для Украины”. Месяц этот think tank надеялся провести его закрытую презентацию для госорганов, дабы не шокировать своими выводами широкую публику. Однако, ответы на вопрос, почему украинцы массово уезжают из страны, и предложения, как ее остановить, совершенно не заинтересовали Раду, Кабмин и СНБО.Пришлось УИБ смущать умы немногочисленных журналистов. А прийти в ужас действительно есть от чего: население страны быстро или вымирает, или выезжает. Сегодня демографическая ситуация в стране находится на зыбкой грани. Несмотря на 8,3 млн трудовых мигрантов, на еще оставшихся в Украине 13,4 млн плательщиков единого соцвзноса (примерно 4 тыс гривен уплаченного ЕСВ без расходов на администрирование налогов превращается в 3 тыс гривен пенсии) пока еще приходится 11,9 млн пенсионеров.Кроме того, переводы украинских работников затыкают потенциальную дыру в платежном балансе страны. Хотя торговый дефицит по товарам и услугам составляет 11,2 млрд долларов, он пока перекрывается денежными переводами в Украину (прежде всего, трудовых мигрантов) — 10,9 млрд долларов в год.В ближайшую пятилетку нынешний демографический кризис превратится в коллапс. Через полтора-два года количество плательщиков ЕСВ сравняется с числом пенсионеров. Уже в 2024 году на более чем 14 млн пенсионеров будет приходиться менее 12 млн плательщиков единого соцвзноса.Но что важнее — правительства стран, которые сегодня являются крупнейшими реципиентами нашей трудовой миграции, переходят от политики привлечения отдельных работников к созданию условий для тех из них, кто заключил долгосрочные трудовые контракты, чтобы они воссоединялись со своими семьями (возможности получения ипотеки, обучения детей и т.д.). Очевидно, что это радикально сократит объемы переводов заробитчан в Украину.С 1 января 2020 года Германия, Австрия, Польша, Чехия и Словакия вводят в действие новое трудовое законодательство, лояльное по отношению к переселенцам из так называемых приоритетных для иммиграции стран и Украина традиционно входит в такие списки. Параллельно переманивают наш мелкий бизнес В одной Словакии украинцами уже зарегистрированы 1,5 тыс компаний. Активно привлекают наших предпринимателей Польша, Венгрия и Эстония.Еще одна грань демографического кризиса в Украине связана с национальной безопасностью, поскольку большинство трудоспособного населения относится к категории военнообязанных. Сегодня в условиях фактической войны с Россией уровень комплектации подразделений Вооруженных сил Украины составляет порядка 60%. Аналогичный показатель в Национальной полиции и того ниже — 50%. Очевидно, что в ближайшей перспективе эти цифры будут драматически падать.Именно все вышеперечисленное, а вовсе не убогие шутки “95-го квартала” будут принимать во внимание более-менее серьезные инвесторы, рассматривавшие Украину в качестве площадки для своих долгосрочных проектов. И здесь у нас очевидный провал, поскольку ни у прошлых, ни у нынешних властей не в приоритете удержание еще оставшегося населения (программы инвестиций в человеческий капитал — здоровье, образование, социальную поддержку — в лучшем случае стагнируют) и абсолютно нет никакой политики привлечения иммигрантов (из каких стран, с каким образованием, каких профессий). Тоже самое касается и украинских граждан из оккупированных Крыма и Донбасса.

Но каждый выехавший счастлив, что сбежал от насильно навязанного идиотизма и откровенного рекета, но непереносимо тоскует по Родине(через 2 поколения забудут о Украине) Но каждый выехавший счастлив, что сбежал от насильно навязанного идиотизма и откровенного рекета, но непереносимо тоскует по Родине(через 2 поколения забудут о Украине) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7143 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 16:32 Козак-характерник написав: Замкнуте коло. Якщо без Віри.





yanyura написав: Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. (с) Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. (с)

Переможцям - все! Ворогам - закон! Замкнуте коло. Якщо без Віри.Переможцям - все!

"Населению - Закон" "Населению - Закон" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7143 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 16:38 Kudrjavuy написав: Козак-характерник написав: Замкнуте коло. Якщо без Віри.





yanyura написав: Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. (с) Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. (с)

Переможцям - все! Ворогам - закон! Замкнуте коло. Якщо без Віри.Переможцям - все!

"Населению - Закон" "Населению - Закон"

Зачьотно! Вірно розставили акценти. Ми тут пікнічкуємо, ділимо пиріг державний, а ви рвіть горлянки один одному за мову, віру, історію. З'ясовуйте, хто "ватник", а хто "європеець". Зачьотно!Вірно розставили акценти.Ми тут пікнічкуємо, ділимо пиріг державний, а ви рвіть горлянки один одному за мову, віру, історію. З'ясовуйте, хто "ватник", а хто "європеець". Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 04 лис, 2019 16:42, всього редагувалось 2 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27015 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 16:41 lapay написав: ЛАД написав: Но если это будет официально объявленная граница, а не непонятная "линия разграничения", то её нарушения и обстрелы через неё будут точно рассматриваться как акт агрессии, а не "внутренний конфликт".

Совершенно другая ситуация. Но если это будет официально объявленная граница, а не непонятная "линия разграничения", то её нарушения и обстрелы через неё будут точно рассматриваться как акт агрессии, а не "внутренний конфликт".Совершенно другая ситуация.

Кордон між ким і ким? Між Україною і Народно-демократичним Лугандоном? Досить визнання окупації частини території. Кордон між ким і ким? Між Україною і Народно-демократичним Лугандоном? Досить визнання окупації частини території.

Можно с "Народно-демократичним Лугандоном", можно с "оккупированными территориями" (у нас, правда, официально эти территории оккупированными, вроде, нигде не названы?).

Главное, чтобы это была внешняя граница, кот. мы имеем прво защищать любыми методами и нарушение которой - акт агрессии, а не какая-то непонятная "линия разграичения". Можно с "Народно-демократичним Лугандоном", можно с "оккупированными территориями" (у нас, правда, официально эти территории оккупированными, вроде, нигде не названы?).Главное, чтобы это была внешняя граница, кот. мы имеем прво защищатьметодами и нарушение которой - акт агрессии, а не какая-то непонятная "линия разграичения". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14665 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 16:48 ЛАД написав: Главное, чтобы это была внешняя граница, кот. мы имеем прво защищать любыми методами и нарушение которой - акт агрессии, а не какая-то непонятная "линия разграичения". Главное, чтобы это была внешняя граница, кот. мы имеем прво защищатьметодами и нарушение которой - акт агрессии, а не какая-то непонятная "линия разграичения".

Вкотре наголошую, що заморозки ніхто не обіцяв. А навіть, якщо і пообіцяє, то завжди може збрехати і порушити обіцянку. Сьогодні, віддали одну частину території, пересунули "кордон", завтра ще.... П'ятитися і п'ятитися, сподіваючися, що оце він, останній рубіж? Кордон буде там, де вирішить сильний! І ворог зупиниться там, де його зупинять. Ми й так маємо право захищати свій кордон державний, будь якими методами, не пересуваючи його вглиб не окупованих територій. Але глобально, ми й так під окупацією всі. З 1917. Окупанти зовні і зсередини. І фактично, різні клани окупантів, а цє є інтернаціональна банда, мафія, лише ділять сфери впливу. А національні держави, це лише вивіска, форма, яка немає дійсно державницького, національного наповнення, змісту. Декорації театру Карабаса Барабаса. Радянська влада нікуди не ділася, хоч і псевдолюстрація відбулася.

Вкотре наголошую, що заморозки ніхто не обіцяв. А навіть, якщо і пообіцяє, то завжди може збрехати і порушити обіцянку. Сьогодні, віддали одну частину території, пересунули "кордон", завтра ще.... П'ятитися і п'ятитися, сподіваючися, що оце він, останній рубіж? Кордон буде там, де вирішить сильний! І ворог зупиниться там, де його зупинять. Ми й так маємо право захищати свій кордон державний, будь якими методами, не пересуваючи його вглиб не окупованих територій. Але глобально, ми й так під окупацією всі. З 1917. Окупанти зовні і зсередини. І фактично, різні клани окупантів, а цє є інтернаціональна банда, мафія, лише ділять сфери впливу. А національні держави, це лише вивіска, форма, яка немає дійсно державницького, національного наповнення, змісту. Декорації театру Карабаса Барабаса. Радянська влада нікуди не ділася, хоч і псевдолюстрація відбулася. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27015 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 17:07 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Можно с "Народно-демократичним Лугандоном", можно с "оккупированными территориями" (у нас, правда, официально эти территории оккупированными, вроде, нигде не названы?). Можно с "Народно-демократичним Лугандоном", можно с "оккупированными территориями" (у нас, правда, официально эти территории оккупированными, вроде, нигде не названы?).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BD%D0%B8

ЛАД написав: Главное, чтобы это была внешняя граница, кот. мы имеем прво защищать любыми методами и нарушение которой - акт агрессии, а не какая-то непонятная "линия разграичения". Главное, чтобы это была внешняя граница, кот. мы имеем прво защищать любыми методами и нарушение которой - акт агрессии, а не какая-то непонятная "линия разграичения".

Так в нас є кордон України, на Донбасі, який визнає навіть РФ. Далі що - йдемо на Донецьк? Ви хочете простих рішень там, де їх немає. В боротьбі слабкого з сильним перемогти може тільки хитрий. Такий, як Порошенко, який зупинив війну Мінськими угодами, за наше невиконання яких, санкції не на нас, а на РФ. Так в нас є кордон України, на Донбасі, який визнає навіть РФ. Далі що - йдемо на Донецьк? Ви хочете простих рішень там, де їх немає. В боротьбі слабкого з сильним перемогти може тільки хитрий. Такий, як Порошенко, який зупинив війну Мінськими угодами, за наше невиконання яких, санкції не на нас, а на РФ. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8784 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 17:13 lapay написав: В боротьбі слабкого з сильним перемогти може тільки хитрий. Такий, як Порошенко , який зупинив війну Мінськими угодами, за наше невиконання яких, санкції не на нас, а на РФ. В боротьбі слабкого з сильним перемогти може тільки хитрий. Такий, якПорошенко, який зупинив війну Мінськими угодами, за наше невиконання яких, санкції не на нас, а на РФ.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27015 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 17:20 ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Тоже интересно.

Так зачем и за что мы уже 5 лет воюем?

Если и так всё нормально, то обустроить сильную границу на линии разграничения и забыть об АТО, ООС и о всяких военных действиях. Тоже интересно.Так зачем и за что мы уже 5 лет воюем?Если и так всё нормально, то обустроить сильную границу на линии разграничения и забыть об АТО, ООС и о всяких военных действиях. 1 В першу чергу воюємо за тих українців які проти рАссЕйсЬкАгО мІра на своїй землі ,а не за те що одурманеним чужинського пропогандою стало жити краще за наш рахунок 1 В першу чергу воюємо за тих українців які проти рАссЕйсЬкАгО мІра на своїй землі ,а не за те що одурманеним чужинського пропогандою стало жити краще за наш рахунок

"Своя земля" - в это понятие Вы включаете Донбасс (ОРДЛО) или нет? "Своя земля" - в это понятие Вы включаете Донбасс (ОРДЛО) или нет?

Звичайно що включає,але сьогодні ми обмежені часом-ресурсами

Тому

Час-ресурси треба вкладати в тих(туди) де за це подякують , а не проклянуть

От і виходить

Поки територія заражена російським міром - від неї треба максимально відгородитись ,одночасно виконуючи дві дії

а - створювати протиотруту

б - локалізувати отруту

Те що при цьому отруєні частково загинуть - це їх вибір

вони можуть повторити те що зробили мільйони їх співмешканців-переселитись на чисту територію

той хто цього не робить - нехай за це і несе відповідальність



ЛАД написав: budivelnik написав: 2 Воюємо за своє право самостійно визначати вектор свого розвитку 2 Воюємо за своє право самостійно визначати вектор свого розвитку Это можно делать и без Донбасса, как Вы и предлагаете. И тогда можно и не воевать. Это можно делать и без Донбасса, как Вы и предлагаете. И тогда можно и не воевать. Ще раз

1 Ми не воюємо за ОРДЛО

2 Ми воюємо- щоб зараза російського міра не розповсюджувалась на чисті території

3 Ми не є навіть агресивними по відношенню до територій ОРДЛО (які юридично наші) а фактично-заражені російським міром



ЛАД написав: budivelnik написав: 3 В кінці кінців воюємо за Україну з Українськими Законами і Прапорами і за тих хто створює(виконує) ці закони 3 В кінці кінців воюємо за Україну з Українськими Законами і Прапорами і за тих хто створює(виконує) ці закони Простите, слишком много больших букв.

Не понял, Вы хотите воевать за наших депутатов? Или я не догнал? Простите, слишком много больших букв.Не понял, Вы хотите воевать за наших депутатов? Или я не догнал? 1 Мені особисто може не подобатись Зеленський і я залишаю за собою право критикувати його дії ,але при цьому він і його партія - є моновладою в сьогоднішній Україні...

тому я , як законослухняний громадянин України буду виконувати всі Закони України... які йдуть на її користь

По Законам з якими не погоджуюсь - буду виражати громадянську непокору... але при цьому жодним чином не буду закликати іноземні війська на свою територію... Звичайно що включає,але сьогодні ми обмежені часом-ресурсамиТомуЧас-ресурси треба вкладати в тих(туди) де за це подякують , а не проклянутьОт і виходитьПоки територія заражена російським міром - від неї треба максимально відгородитись ,одночасно виконуючи дві діїа - створювати протиотрутуб - локалізувати отрутуТе що при цьому отруєні частково загинуть - це їх вибірвони можуть повторити те що зробили мільйони їх співмешканців-переселитись на чисту територіютой хто цього не робить - нехай за це і несе відповідальністьЩе раз1 Ми не воюємо за ОРДЛО2 Ми воюємо- щоб зараза російського міра не розповсюджувалась на чисті території3 Ми не є навіть агресивними по відношенню до територій ОРДЛО (які юридично наші) а фактично-заражені російським міром1 Мені особисто може не подобатись Зеленський і я залишаю за собою право критикувати його дії ,але при цьому він і його партія - є моновладою в сьогоднішній Україні...тому я , як законослухняний громадянин України буду виконувати всі Закони України... які йдуть на її користьПо Законам з якими не погоджуюсь - буду виражати громадянську непокору... але при цьому жодним чином не буду закликати іноземні війська на свою територію... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21583 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 17:45 budivelnik написав: Звичайно що включає,але сьогодні ми обмежені часом-ресурсами

Тому

Час-ресурси треба вкладати в тих(туди) де за це подякують , а не проклянуть

От і виходить

Поки територія заражена російським міром - від неї треба максимально відгородитись ,одночасно виконуючи дві дії

а - створювати протиотруту

б - локалізувати отруту

Те що при цьому отруєні частково загинуть - це їх вибір

вони можуть повторити те що зробили мільйони їх співмешканців-переселитись на чисту територію

той хто цього не робить - нехай за це і несе відповідальність Звичайно що включає,але сьогодні ми обмежені часом-ресурсамиТомуЧас-ресурси треба вкладати в тих(туди) де за це подякують , а не проклянутьОт і виходитьПоки територія заражена російським міром - від неї треба максимально відгородитись ,одночасно виконуючи дві діїа - створювати протиотрутуб - локалізувати отрутуТе що при цьому отруєні частково загинуть - це їх вибірвони можуть повторити те що зробили мільйони їх співмешканців-переселитись на чисту територіютой хто цього не робить - нехай за це і несе відповідальність



Для "Особо одарённых" даю перевод:

ОРДЛО - Оккупированные(РФ, так же, как и Крым) районы Донецкой Луганской области(Украины).

"Проект Новинского" - "разведение" - это формирование на оккупированной части корейского аналога.

budivelnik написав: Ще раз

1 Ми не воюємо за ОРДЛО

2 Ми воюємо- щоб зараза російського міра не розповсюджувалась на чисті території

3 Ми не є навіть агресивними по відношенню до територій ОРДЛО (які юридично наші) а фактично-заражені російським Ще раз1 Ми не воюємо за ОРДЛО2 Ми воюємо- щоб зараза російського міра не розповсюджувалась на чисті території3 Ми не є навіть агресивними по відношенню до територій ОРДЛО (які юридично наші) а фактично-заражені російським

Их, с населением продали, как и Крым ещё до Дебальцево.

Разрушение Донбасса - это процесс насильственной деиндустриализации Украины. Прежде всего её энергетики - базовых производств, доступа к энергоносителям,... .(Для получения официального статуса житницы Европы - или в простонародье "бананового государства", и этот процесс не будет остановлен до полной деиндустриализации)

budivelnik написав: 1 Мені особисто може не подобатись Зеленський і я залишаю за собою право критикувати його дії ,але при цьому він і його партія - є моновладою в сьогоднішній Україні...

тому я , як законослухняний громадянин України буду виконувати всі Закони України... які йдуть на її користь

По Законам з якими не погоджуюсь - буду виражати громадянську непокору... але при цьому жодним чином не буду закликати іноземні війська на свою територію... 1 Мені особисто може не подобатись Зеленський і я залишаю за собою право критикувати його дії ,але при цьому він і його партія - є моновладою в сьогоднішній Україні...тому я , як законослухняний громадянин України буду виконувати всі Закони України... які йдуть на її користьПо Законам з якими не погоджуюсь - буду виражати громадянську непокору... але при цьому жодним чином не буду закликати іноземні війська на свою територію...

Насильственно навязанная продажа Украины(оптом)(именно по этой причине рвуться продать Землю иноземцам и накивать пятками с деньгами), ещё при начале Крымской агрессии - даёт на сегодняшний день уже "не слабые ростки". И это её конкретный результат.

- Не зря я указывал, что это процесс насильственного разделения Украины.



При чём заведомо к грабежу населения под предлогом войны(для населения), насильственному разрушению и уничтожению самой возможности промышленного восстановления "Государства Украина"(как ни прискорбно обратный процесс)

Но вместо восстановления "Экономики" - промышленных предприятий, оборонки,.... - получили.......................................... ППЦ?

А далее "Квартал 95"? Для "Особо одарённых" даю перевод:ОРДЛО - Оккупированные(РФ, так же, как и Крым) районы Донецкой Луганской области(Украины)."Проект Новинского" - "разведение" - это формирование на оккупированной части корейского аналога.Их, с населением продали, как и Крым ещё до Дебальцево.Разрушение Донбасса - это процесс насильственной деиндустриализации Украины. Прежде всего её энергетики - базовых производств, доступа к энергоносителям,... .(Для получения официального статуса житницы Европы - или в простонародье "бананового государства", и этот процесс не будет остановлен до полной деиндустриализации)Насильственно навязанная продажа Украины(оптом)(именно по этой причине рвуться продать Землю иноземцам и накивать пятками с деньгами), ещё при начале Крымской агрессии - даёт на сегодняшний день уже "не слабые ростки".- Не зря я указывал, что это процесс насильственного разделения Украины.При чём заведомо к грабежу населения под предлогом войны(для населения), насильственному разрушению и уничтожению самой возможности промышленного восстановления "Государства Украина"(как ни прискорбно обратный процесс)Но вместо восстановления "Экономики" - промышленных предприятий, оборонки,.... - получили.......................................... ППЦ?А далее "Квартал 95"? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7143 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 17:51 budivelnik написав: От і виходить

Поки територія заражена російським міром - від неї треба максимально відгородитись ,одночасно виконуючи дві дії

а - створювати протиотруту

б - локалізувати отруту

Те що при цьому отруєні частково загинуть - це їх вибір

вони можуть повторити те що зробили мільйони їх співмешканців-переселитись на чисту територію

той хто цього не робить - нехай за це і несе відповідальність



2 Ми воюємо- щоб зараза російського міра не розповсюджувалась на чисті території

3 Ми не є навіть агресивними по відношенню до територій ОРДЛО (які юридично наші) а фактично-заражені російським міром



От і виходитьПоки територія заражена російським міром - від неї треба максимально відгородитись ,одночасно виконуючи дві діїа - створювати протиотрутуб - локалізувати отрутуТе що при цьому отруєні частково загинуть - це їх вибірвони можуть повторити те що зробили мільйони їх співмешканців-переселитись на чисту територіютой хто цього не робить - нехай за це і несе відповідальність2 Ми воюємо- щоб зараза російського міра не розповсюджувалась на чисті території3 Ми не є навіть агресивними по відношенню до територій ОРДЛО (які юридично наші) а фактично-заражені російським міром

Цікава інтерпретація. Фактично, Ви визнали, що відбувається внутрішньогромадянський конфлікт, із зовнішнім впливом. Тобто те, чого прагне пуйло. Придушення інакомислячих, яке обгорнуто концепцією хворого організму, кінцівки якого треба різати. В корні не погоджуюся з таким діагнозом, якщо вже на медичну термінологію перейшли. Організм хворий в цілому, а Ви пропонуєте хворого, ще й інвалідом зробити, розуміючи, що ампутація все одно не призведе до одужання. Умовних "ватників" повно і на НЕ окупованій території України. Теж їх відрізати? Що тоді залишиться від держави?



Ви не правильно, на мій погляд, розставляєте акценти. Тому і діагноз в корні не вірний, і методи лікування.



Ніщо не заважало людям з різними поглядами жити в одній державі 23 роки. І ніколи це не призводило до війни. Лише втручання іншої держави - РФ призвело до війни. Якщо б не це втручання, то населення, яке "інфіковане", як Ви кажете, не чинило супротиву. По перше, тому, що не було зброї, по друге, що обурюватися і гинути на війні - суть різні речі. І головне - більшість там ніколи не були вороже налаштовані проти України, можливо лише проти певних політиків. Все б обмежилося балачками на кухні. А те, що зараз є псевдоармія, в якій є місцеві, то це заробіток, виживання, а не ідейна боротьба. Без підтримки військової, фінансової, логістичної і т.п. всі ці псевдоутвореня не відбулися б. І ворог ніколи б не напав на нас, якщо б не відчував слабкість держави. Корінь проблеми - слабкість держави, як системного геополітичного утворення. Немає відповідного державницького наповнення і змісту в діях псевдоеліти. Бо її немає, про що я неодноразово писав тут. Постокупаційна "еліта" поставлена в умовах, коли треба приймати рішення, як національна еліта, але не здатна на те. Тому ми і втрачаємо території. При чому ця псевдоеліта свої поразки маскує, називає перемогами і нав'язує отакі думки, що треба здавати території, морозити конфлікт, відгородитися. Тобто це сепарація. За це треба відповідати за законом. Тому такі думки і транслюються лише латентно, через вплив на людську свідомість. Отакі, як Дроздов і т.п. ретранслюють такі думки влади, вкидають у свідомість людей. Начебто, як оціночне судження людини, що не причетна до державного управління. Цікава інтерпретація. Фактично, Ви визнали, що відбувається внутрішньогромадянський конфлікт, із зовнішнім впливом. Тобто те, чого прагне пуйло. Придушення інакомислячих, яке обгорнуто концепцією хворого організму, кінцівки якого треба різати. В корні не погоджуюся з таким діагнозом, якщо вже на медичну термінологію перейшли. Організм хворий в цілому, а Ви пропонуєте хворого, ще й інвалідом зробити, розуміючи, що ампутація все одно не призведе до одужання. Умовних "ватників" повно і на НЕ окупованій території України. Теж їх відрізати? Що тоді залишиться від держави?Ви не правильно, на мій погляд, розставляєте акценти. Тому і діагноз в корні не вірний, і методи лікування.Ніщо не заважало людям з різними поглядами жити в одній державі 23 роки. І ніколи це не призводило до війни. Лише втручання іншої держави - РФ призвело до війни. Якщо б не це втручання, то населення, яке "інфіковане", як Ви кажете, не чинило супротиву. По перше, тому, що не було зброї, по друге, що обурюватися і гинути на війні - суть різні речі. І головне - більшість там ніколи не були вороже налаштовані проти України, можливо лише проти певних політиків. Все б обмежилося балачками на кухні. А те, що зараз є псевдоармія, в якій є місцеві, то це заробіток, виживання, а не ідейна боротьба. Без підтримки військової, фінансової, логістичної і т.п. всі ці псевдоутвореня не відбулися б. І ворог ніколи б не напав на нас, якщо б не відчував слабкість держави. Корінь проблеми - слабкість держави, як системного геополітичного утворення. Немає відповідного державницького наповнення і змісту в діях псевдоеліти. Бо її немає, про що я неодноразово писав тут. Постокупаційна "еліта" поставлена в умовах, коли треба приймати рішення, як національна еліта, але не здатна на те. Тому ми і втрачаємо території. При чому ця псевдоеліта свої поразки маскує, називає перемогами і нав'язує отакі думки, що треба здавати території, морозити конфлікт, відгородитися. Тобто це сепарація. За це треба відповідати за законом. Тому такі думки і транслюються лише латентно, через вплив на людську свідомість. Отакі, як Дроздов і т.п. ретранслюють такі думки влади, вкидають у свідомість людей. Начебто, як оціночне судження людини, що не причетна до державного управління. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 04 лис, 2019 17:59, всього редагувалось 2 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27015 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4512451345144515> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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