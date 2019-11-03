mephala написав:

..............Т.е. свастика на синагоге тоже "админ правонарушение"? Просто "разрисовывание стен"?Понимаю, что защита ложных тезисов может далеко завести, но это уж как-то чересчур.Кто ж признается в мотивах. Будет рассказывать: "Да я просто хотел порисовать, а тут подвернулась стена, случайно оказалось - синагога" или "случайно оказались еврейские могилы", или "случайно оказалась братская могила".Интересно, если в этот момент "рисования" Вы окажетесь рядом, Вы вмешаетесь? хотя бы вызовете полицию? Или пусть дети развлекаются?А "особо обиженные" это кто? Внуки тех, кто лежит в могилах?