Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:.............. Т.е. свастика на синагоге тоже "админ правонарушение"? Просто "разрисовывание стен"? Понимаю, что защита ложных тезисов может далеко завести, но это уж как-то чересчур. Кто ж признается в мотивах. Будет рассказывать: "Да я просто хотел порисовать, а тут подвернулась стена, случайно оказалось - синагога" или "случайно оказались еврейские могилы", или "случайно оказалась братская могила". Интересно, если в этот момент "рисования" Вы окажетесь рядом, Вы вмешаетесь? хотя бы вызовете полицию? Или пусть дети развлекаются? А "особо обиженные" это кто? Внуки тех, кто лежит в могилах?
ви читаєте тільки те що вам вигідно? вам же відповіли - суд визначить яка була ціль малювання свастики. я розумію що вам суд лінча більш подобається судячи з ваших слів про Харків але в цивілізованих країнах провину визначають суди.[/quote] ви читаєте тільки те що вам вигідно?
Кто ж признается в мотивах. Будет рассказывать: "Да я просто хотел порисовать, а тут подвернулась стена, случайно оказалось - синагога" или "случайно оказались еврейские могилы", или "случайно оказалась братская могила".
Поэтому - свастика однозначно символ нацизма и её рисование не требует дальнейших доказательств вины. Достаточно факта. Если Вы будете "выяснять цель" = безнаказанному рисованию свастики где угодно. Перестаньте заниматься демагогией и защитой фашистов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 04 лис, 2019 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что 3 ноября в ряде СМИ появилась информация о том, что оккупационные власти 4 ноября готовы приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 «Петровское», в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12.00 (по киевскому времени) 4 ноября. «В этом контексте заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 являются ничем иным, как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу», - заявляет украинская сторона СЦКК.
«Неделю назад компания Volkswagen передумала строить в Турции автомобильный завод стоимостью полтора миллиарда долларов и как вариант рассматривает Болгарию. Пользуясь случаем, приглашаю компанию Volkswagen на Черниговщину. Стройте завод здесь"
"Ой дуураак"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
ЛАД написав:Главное, чтобы это была внешняя граница, кот. мы имеем прво защищать любыми методами и нарушение которой - акт агрессии, а не какая-то непонятная "линия разграичения".
Вкотре наголошую, що заморозки ніхто не обіцяв. А навіть, якщо і пообіцяє, то завжди може збрехати і порушити обіцянку. Сьогодні, віддали одну частину території, пересунули "кордон", завтра ще.... П'ятитися і п'ятитися, сподіваючися, що оце він, останній рубіж? Кордон буде там, де вирішить сильний! І ворог зупиниться там, де його зупинять. Ми й так маємо право захищати свій кордон державний, будь якими методами, не пересуваючи його вглиб не окупованих територій. Але глобально, ми й так під окупацією всі. З 1917. Окупанти зовні і зсередини. І фактично, різні клани окупантів, а цє є інтернаціональна банда, мафія, лише ділять сфери впливу. А національні держави, це лише вивіска, форма, яка немає дійсно державницького, національного наповнення, змісту. Декорації театру Карабаса Барабаса. Радянська влада нікуди не ділася, хоч і псевдолюстрація відбулася.
Вы по детски понимаете: Теперь все процессы за последние 100 лет сложите вместе - и официально огласите результат с отобранной Землёй в 17,(расстрелом Махно в спину, коллективизацией, колхозами, голодоморами, "борьбой с Бандеровцами"..., заробитчанами) деиндустриализацией с 1992 года, продажей предприятий "иноземцам"-"инвесторам" И продажей Земель иноземцам сегодня.... С населением вынужденным бежать с Украины из-за голода (методы сохранились "голод не тётка" как бы его не называли)
- С колокольни этнического УКРАИНЦА.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лис, 2019 18:05, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Теперь все процессы за последние 100 лет сложите вместе - и официально огласите результат с отобранной Землёй в 17,(коллективизацией, колхозами, голодоморами,..., заробитчанами) деиндустриализацией с 1992 года, продажей предприятий "иноземцам"-"инвесторам" И продажей Земель иноземцам сегодня.... С населением вынужденным бежать с Украины из-за голода (методы сохранились "голод не тётка" как бы его не называли)
Абсолютно вірно.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
yanyura написав:P.S. На страницах форума сторонники экс-Президента очень часто поступают вопреки требованию партии Порошенко, навешивая ярлыки своим оппонентам.
Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. (с)
Прихильникам можна, прокурорам - ні.
Обвинять бездоказательно, по принципу "мне кажется" Президента в тягчайшем преступлении - прямом предательстве, причём, по сговору с врагом - тоже можно и допустимо? И администрация может не обращать на это внимание? Как по мне, это уже не демократия, а что-то совсем другое. Так же, как и выступление Федины. Кстати, что-то мне кажется, что тоже маскировка - была ФЕдина, стала ФедИна.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Kudrjavuy написав:Теперь все процессы за последние 100 лет сложите вместе - и официально огласите результат с отобранной Землёй в 17,(коллективизацией, колхозами, голодоморами,..., заробитчанами) деиндустриализацией с 1992 года, продажей предприятий "иноземцам"-"инвесторам" И продажей Земель иноземцам сегодня.... С населением вынужденным бежать с Украины из-за голода (методы сохранились "голод не тётка" как бы его не называли)
Абсолютно вірно.
Нет! Не верно! Все процессы имеют "один" объединяющий момент. - Пожалуйста, всегда это помните. - При чём, официально, с момента нашествия "Монголо-татарских орд"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лис, 2019 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Кстати, что-то мне кажется, что тоже маскировка - была ФЕдина, стала ФедИна.
Морозов - Морозенко.
Kudrjavuy написав:Все процессы имеют "один" объединяющий момент.
Їх не статичність, а динамічність. Розвиток у часі.
Kudrjavuy написав:- При чём, официально, с момента нашествия "Монголо-татарских орд"
Глибоко копнули...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.