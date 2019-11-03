Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:Просто всі радикальні, зупиніться і замислитеся! Ви свідомо чи не свідомо, своїм радикалізмом і нетерпимістю, ллєте води на млин пуйла, підіграєте агресору, сприяєте сепаратизму. Україна - це всі її землі від сходу до заходу, де скрізь є українці, не ордловці, не "ватники", не інфіковані, не прокажені, а українці. Всі мають право на свої погляди, навіть на помилкові. За думки і погляди карати не можна, тим паче огульно, колективно. Якщо людина порушує закон, то повинна нести відповідальність, однозначно. І ця відповідальність не залежить від того чи є людина, що скоїла злочин патріотом, чи ні. Це не індульгенція. Всі повинні бути рівними перед законом. Лише так, можна зберегти державу. А всі думки про відрізання, відгороджування, будь яку сепарацію, вони є від лукавого.
Запямятував, чи нагадувати потрібно? Миротворець х., вони нічого не забувають і прийдуть до тебе у Львів утюжить під фундамент.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 04 лис, 2019 18:42, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Кто ж признается в мотивах. Будет рассказывать: "Да я просто хотел порисовать, а тут подвернулась стена, случайно оказалось - синагога" или "случайно оказались еврейские могилы", или "случайно оказалась братская могила". Поэтому - свастика однозначно символ нацизма и её рисование не требует дальнейших доказательств вины. Достаточно факта. Если Вы будете "выяснять цель" = безнаказанному рисованию свастики где угодно. Перестаньте заниматься демагогией и защитой фашистов.
щоб не було "просто хотел порисовать" є слідство та суди. є безліч народів які використовують свастику зовсім не задля пропаганди фашизму. чи ви пропонуєте їм відмовитися від свого культурного спадку бо рашистська пропаганда огульно назвала свастику злом? якщо "свастика однозначно символ нацизма" чому ви в делі нічого не зробили?
ЗІ стосовно мене - або доведіть що я захищаю фашистів або їжте краватку.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
mephala написав:щоб не було "просто хотел порисовать" є слідство та суди. є безліч народів які використовують свастику зовсім не задля пропаганди фашизму. чи ви пропонуєте їм відмовитися від свого культурного спадку бо рашистська пропаганда огульно назвала свастику злом?
Какое культурное наследие репрезентует свастика на одеждах и телах наших националистов? Хватит скакать по индиям и латинским америкам, переливая из пустое в порожнее - ответь по Украине!
ЛАД написав:Вас устраивает, когда какой-то блогер (как понимаю, антиколорадос), который ничего из себя не представляет, называет Президента "зелёным чучелом" ( в видео, которое пару страниц назад выложил Шмит)? Элементарное базарное оскорбление. Мне не нравится независимо от, того голосовал я за него или нет.
Якщо це якийсь ватний форумчанин буде гнати на Україну чи порохоботів, то я можу його затролити, без звертання до суду. "Зелене опудало" - це словесна карикатура і не більше. Публічним людям треба бути до цього готовими. На фейсбучній сторінці Порошенко чого тільки не було в коментарях - і образ, і поросячих рил, і нічого - якось вижив. Не можеш на це спокійно реагувати - не лізь в політику.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Якщо це якийсь ватний форумчанин буде гнати на Україну чи порохоботів, то я можу його затролити, без звертання до суду.
Куме, лийте і пийте!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник написав:Просто всі радикальні, зупиніться і замислитеся! Ви свідомо чи не свідомо, своїм радикалізмом і нетерпимістю, ллєте води на млин пуйла, підіграєте агресору, сприяєте сепаратизму. Україна - це всі її землі від сходу до заходу, де скрізь є українці, не ордловці, не "ватники", не інфіковані, не прокажені, а українці. Всі мають право на свої погляди, навіть на помилкові. За думки і погляди карати не можна, тим паче огульно, колективно. Якщо людина порушує закон, то повинна нести відповідальність, однозначно. І ця відповідальність не залежить від того чи є людина, що скоїла злочин патріотом, чи ні. Це не індульгенція. Всі повинні бути рівними перед законом. Лише так, можна зберегти державу. А всі думки про відрізання, відгороджування, будь яку сепарацію, вони є від лукавого.
Это - Война! И радикальное отношение должно быть у ВСЕХ, как ко внутреннему Врагу(что не задумываясь грабит и убивает) так и ко внешнему. Задача только трезво видеть, где один лютый Враг помогает другому, ибо по сути они неразделимы!!!! Для этого нет необходимости словоблудия типа "гибридная война". Она на всех фронтах "экономика, энергетика, пропаганда, оккупация, информационная, ..." - результат её разрешения жесткий радикализм(например Фарион предложила по мовному фактору - её мова кормит) и неприятие Врага.
Когда идут обстрелы тяжелым - тогда "языком" можно разве, что конденсат со стен погреба слизывать.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лис, 2019 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
mephala написав:щоб не було "просто хотел порисовать" є слідство та суди. є безліч народів які використовують свастику зовсім не задля пропаганди фашизму. чи ви пропонуєте їм відмовитися від свого культурного спадку бо рашистська пропаганда огульно назвала свастику злом?
Какое культурное наследие репрезентует свастика на одеждах и телах наших националистов? Хватит скакать по индиям и латинским америкам, переливая из пустое в порожнее - ответь по Украине!
гаразд. ось відповідь по Україні якщо вас в гуглі забанили Слов'янські символи, знаки а що там в кого набито - то нехай розбираються компетентні органи та суди.
Kudrjavuy написав: Это - Война! И радикальное отношение должно быть у ВСЕХ, как ко внутреннему Врагу(что не задумываясь грабит и убивает) так и ко внешнему. Задача только трезво видеть, где один лютый Враг помогает другому, ибо по сути они неразделимы!!!! Для этого нет необходимости словоблудия типа "гибридная война". Она на всех фронтах "экономика, энергетика, пропаганда, оккупация, информационная, ..." - результат её разрешения жесткий радикализм( (например Фарион предложила по мовному фактору - её мова кормит) и неприятие Врага.
Когда идут обстрелы тяжелым - тогда "языком" можно разве, что конденсат со стен погреба слизывать.
Це утопія. Розмірковували тверезо спочатку, а потім здається хильнули все ж таки чарку... На здоров'я! Будьмо!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.