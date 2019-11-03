Просто всі радикальні, зупиніться і замислитеся! Ви свідомо чи не свідомо, своїм радикалізмом і нетерпимістю, ллєте води на млин пуйла, підіграєте агресору, сприяєте сепаратизму. Україна - це всі її землі від сходу до заходу, де скрізь є українці, не ордловці, не "ватники", не інфіковані, не прокажені, а українці. Всі мають право на свої погляди, навіть на помилкові. За думки і погляди карати не можна, тим паче огульно, колективно. Якщо людина порушує закон, то повинна нести відповідальність, однозначно. І ця відповідальність не залежить від того чи є людина, що скоїла злочин патріотом, чи ні. Це не індульгенція. Всі повинні бути рівними перед законом. Лише так, можна зберегти державу. А всі думки про відрізання, відгороджування, будь яку сепарацію, вони є від лукавого.