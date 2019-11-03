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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4514451545164517
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:42

  mephala написав:
  zРадио написав:
  mephala написав:щоб не було "просто хотел порисовать" є слідство та суди. є безліч народів які використовують свастику зовсім не задля пропаганди фашизму. чи ви пропонуєте їм відмовитися від свого культурного спадку бо рашистська пропаганда огульно назвала свастику злом?


Какое культурное наследие репрезентует свастика на одеждах и телах наших националистов? Хватит скакать по индиям и латинским америкам, переливая из пустое в порожнее - ответь по Украине!

гаразд. ось відповідь по Україні якщо вас в гуглі забанили
Слов'янські символи, знаки


А можно cсылку на научные исторические сведения о принадлежности сих знаков культуре славян - я такую картинку сам нарисую, если вечер посижу... Это не пруф!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:50

Хуже уже не будет

Очень часто те, кто голосовал против Порошенко и за Зеленского говорили "хуже уже не будет".

1) "Педагоги за достойную зарплату": под Радой тысячи учителей вышли на митинг
Главным требованием митингующих является сохранение надбавок и доплат педагогам во время рассмотрения парламентом закона "О среднем образовании"


2) Вблизи Житомира учителя перекрывали трассу из-за задолженности по зарплате
Люди с лета не получают зарплаты, потому что в районе нет денег из-за недополучения образовательной субвенции, хоть областная администрация сетует именно на чиновников ОТГ

Помнится мне, Богдан просил заморозить перечисления любых субвенций в регионы. Совпадение ? не думаю

3) Новости с мест. Чернигов
З 1 січня 2020-го року в педагогів буде оплата праці по-новому
- Зарплату педагогам ніхто не збирається зменшувати, а ось надбавок за категорію тепер не буде. Сама зарплата буде збільшена десь на 30-40% та змінено механізм її нарахування.

Тут ссылаются на постанову КМУ папередников, только вот Новосад ранее утверждала, что такое повышение не произойдёт - нет денег.
(с) 4000$

4) Про отмену реформы питания в ЗСУ я вообще молчу
Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую
Приписывается французскому императору Наполеону


PS. Хуже уже не будет ? будет. И вы "зробили це разом"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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