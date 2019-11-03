Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:щоб не було "просто хотел порисовать" є слідство та суди. є безліч народів які використовують свастику зовсім не задля пропаганди фашизму. чи ви пропонуєте їм відмовитися від свого культурного спадку бо рашистська пропаганда огульно назвала свастику злом?
Какое культурное наследие репрезентует свастика на одеждах и телах наших националистов? Хватит скакать по индиям и латинским америкам, переливая из пустое в порожнее - ответь по Украине!