Хіти тижня. "До весны "слугам" надо во что бы то ни стало явить финансовое чудо, если оно не произойдет, то фраза Порошенко "Через рік, так через рік" может оказаться пророческой", - Климовськийпонеділок, 4 листопад 2019, 18:30"Через пять месяцев после инаугурации Зеленского стало очевидно: заявленное им упразднение "эпохи бедности" сродни наступлению "эры коммунизма" в 1980 г. из программы КПСС от 1961 г.", - пише у своєму блозі Сергій Климовський, передають Патріоти України, і продовжує:"Позиция у Зеленского лучше, чем у КПСС, но результат будет аналогичным. Впрочем, это обещание Зеленского, как и обещание коммунизма, на мой взгляд, мало кто принял в серьёз. Нельзя же всерьёз относится к словам пародиста, тем более, что он не говорил голосом Ельцина и Горбачёва, как Максим Галкин в РФ, а лишь устраивал на сцене примитивные "капустники" за отменную "капусту", а не за те "кочерыжки", которые получают многие за более достойную работу. Но слово вылетело, и стало программой "Слуг народа", – ещё более монолитной власти, чем та, которая была у регионалов Януковича. Поэтому приходится уделять внимание обещанному "слугами" концу "эпохи бедности", пока всё это не оказалось там же, где и КПСС с коммунизмом, тоже означавшим конец "эпохи бедности".Стартовые позиции у этих "слуг народа" лучше, чем у его прежних, коммунистических "слуг", но они не хотят или не могут этим воспользоваться, а топают проторенным путём предшественников. Из них опять выходит всё та же КПСС, но измученная Майданами, и Виктор Черномырдин на том свете хватается за голову. Притом, что рядом в Европе есть умеренно авторитарные и консервативные партии, научившиеся использовать в своих интересах достоинство так называемого "капитализма". Например, польская "Право и справедливость", уверенно пошедшая на второй срок, и венгерская "Гражданская партия" (Фидес), чья "эра" медленно клонится к закату.Суть этого преимущества в том, что так сказать "капитализм" умеет сам автоматически упразднять бедность и гораздо лучше, чем пресловутый "социализм". Одним из первых, кто это заметил, был экономист и философ Йозеф Шумпетер, что он и изложил в 1942 г. в книге "Капитализм, социализм и демократия". Шумпетер умер в 1950 г., но последующие 50 лет полностью подтвердили это наблюдение. Шумпетер был симпатиком советского социализма, но считал его экономически менее эффективным, чем капитализм.Наблюдение Шумпетера абсолютно верно, но ошибочно понятие "капитализм", а под социализмом можно понимать всё, что захочется. При чём, настолько широко, что даже аналитики из КПСС с 1970-ых были вынуждены ввести понятие "реальный социализм", что означало их идейную капитуляцию перед реальностью.В реальности можно выделить три типа экономик: рыночная, экономика распределения и "экономика подарка". Более правильно называть их не экономиками, а способами или методами хозяйствования, поскольку реальная экономика страны, – это более крупное понятие, и обычно включает в себя в разной пропорции все три способа хозяйствования. Доминирование одного из них и позволяет классифицировать, например, экономику США как рыночную, а экономику СССР как распределительную. Притом, что элементы того и другого, а также так называемой "экономики подарка", были и в США, и в СССР. По этой причине столь любимый в СССР академический спор: план против рынка, был изначально бесплодной схоластикой.Термин "экономика подарка" появился на Западе сравнительно недавно – в 1980-ые в результате исследований этнографов и других, так сказать, "палеоэкономистов". Самые наглядные примеры её из прошлого – праздник "потлач" у индейцев, когда обменивались вещами без учёта соотношения их ценности, непрямой обмен у некоторых народов Азии и Океании и т.п. Менее экзотичные примеры: Википедия, куда почти все пишут бесплатно, или избушка в лесу, в которой никто не живёт, а тот, кто в ней заночует, морально обязан оставить что-то из полезных вещей для тех, кто придёт после него. Благотворительные фонды тоже пример её."Экономику подарка" – обожают "леваки", но исторически и на практике она продукт и высшая стадия обмена и рыночной экономики, а не социалистического распределения, берущего истоки от способа хозяйствования большой патриархальной семье. Дискуссия – свободный обмен или принудительное распределение, – была бы гораздо плодотворней, чем сто лет, потраченных на бессмысленное противопоставление плана рынку, и ещё так, как будто в рыночной экономике никто не строит планов на завтрашний день. Но такое противопоставление кормило три поколения советских профессоров.Если Зеленский и "Слуга народа" действительно хотел бы устранить, по крайней мере, бедность, – социальную справедливость никто и не обещали, то им следовало бы начать с уменьшения в экономике доли распределительного способа хозяйственного, доставшегося от СССР и нажитой за время независимости. Это привело бы к сокращению числа тех, кто не производил ничего полезного ни при социализме, ни после него, но неплохо устроился в системе распределения в качестве привилегированного получателя, и особенно тех, кто занял в ней места эффектных, но не эффективных менеджеров-распределителей. Объём высвобожденных ресурсов, включая трудовые, был бы большим, а уменьшение вреда и рост социальной справедливости – ещё большим.Но это не путь "Слуг народа". Они идут другим путём, синтезируя Шумпетера с Лениным. От Шумпетера берут уверенность в том, что "капитализм" – индустриальное рыночное общество, само изведёт бедность невидимой рукой. От Ленина – страсть делить и перераспределять. Большевики были мастерами по разделам и "распилам", а их дети и внуки в этом дедов превзошли. "Слуги народа" ещё преподадут всем мастер-класс по "распилам". У Коломойского от предвкушения удовольствия язык так развязался, будто он проходит кастинг на занятие вакантной должности "старший в "95 квартал". В 2014 г. он гораздо реже и не так резко "наезжал" в СМИ на Путина, чем сейчас на Гонтареву и Порошенко, притом, что тогда обмен мнениями между Днепром и Москвой тоже шёл активно.Финансовые аферисты любых партийных оттенков давно неравнодушны к Гонтаревой и "вешают" на неё всех "дохлых собак", кроме поражения под Иловайском. Любимые их "собаки" – обвал гривны в 2014 г. и смерть банковской системы – за эти годы стали так пованивать, что в приличные СМИ с ними не впускают. Банковская система, отпетая ими, тоже чувствует себя неплохо, даже пять госбанков РФ в Украине дрыгают лапками. Всех пугает только Коломойский, который судами за "Приват" усложняет без нужды и так сложную жизнь "Слугам народа".У "Слуг народа" в следовании гибридным путём Ленина – Шумпетера, есть и без этих шуток Коломойского финансовая проблема, о которую споткнулись ещё Вова Ульянов с большевиками к 1919 г. Троцкий тогда для её снятия придумал НЭП. Ленин эту его идею в 1920 г. национализировал под себя, чем между делом указал рядовым советским учёным путь в академики.Проблема "Слуг народа" выглядит так: невидимая рука рынка и Шумпетера вряд ли устранит бедность к следующим выборам. Этой руке, которая хочет, чтобы у каждого украинца был мобильный телефон, и сейчас в Украине на одного человека приходится 2,5 мобилки, нужно время. Вдобавок эта рука плохо представляет, чего ещё по 2,5 должно стать у каждой украинки и украинца, и особенно в условиях войны, которую против нас ведёт Путин. Ставить в условиях войны заводы в Украине рискованно, а дарить каждому украинцу по 2,5 штуки в руки, извините, на Западе пока доминирует рыночная экономика, а не экономика подарка. У невидимой руки свои проблемы.Весной у "Слуг народа" был всплеск веры в роботов и в диджитализацию, как в ещё одно детище руки, устраняющее бедность и всё плохое. К осени выяснилось, сколько раз не произноси заклинание "диджитализация", результат тот же, что и в РФ после молитв о нано-технологиях. В отличие от России, у нас это поняли быстрее, и даже поняли, о чём вообще речь.В итоге перед "Слугами" стоит та же проблема, что была у Ленина, – где срочно взять денег и хлеба, чтобы раздать их подающим надежды социальным группам для изгнания эпохи бедности. Зрелищ без денег тоже не бывает. Это "Слуги" знают по личному опыту "вынимания" их из Коломойского. У Коломойского столько не возьмёшь, – он крупный финансист, но не безразмерный, и поклонник экономики обмена по принудительному курсу, а не экономики подарка. Москва готова дать и много, но её принудительный курс выше, чем у Коломойского. МВФ готов давать, но только после клятвы в верности семи заповедям демократии, расписок и при своём постоянном аудите, что оскорбительно для "Слуг народа". Свои услуги по добыванию денег предлагал Гройсман, но "Слуги" от них отказались, как и от Тимошенко, и решили, пусть этим займутся Гончарук, Нефёдов и другие либералы из движения "Люди важны".В результате произошел вполне свободный обмен. "Слуги народа" нашли, кто будет таскать для них из огня каштаны, которые они затем будут раздавать, а новым либералам дали то, о чём те и не мечтали. Движение "Люди важны" начали создавать осенью 2018 г. менеджеры частных компаний из Киева, Одессы и Харькова с прицелом на парламентские выборы осенью 2019 г. Предел мечтаний был 10% мест в Верховной Раде. Написали свой "Манифест" украинских либералов – весьма удачный текст, в котором, вероятно, впервые с 1990 г. на постсоветском пространстве внятно объяснили, что такое либерализм и с чем его едят. После этого стали заниматься рутиной партстроительства.Но в апреле мимо них проезжал полупустой "зелёный трамвай", из которого прозвучал вопрос: "Хотите въехать на нём в Верховную Раду без всей этой рутины с нервотрёпкой и осуществить свои реформационные планы?". Александр Гончарук, Максим Нефёдов и большинство не смогло отказаться от такого предложения, а меньшинство с Сергеем Гусовским продолжило самостоятельное движение. Гончарук стал премьером, Нефёдов, как и хотел, начальником таможен, а Гусовский собирается идти в мэры Киева, как и в 2015 г.Но этот бартер "слуг" с либералами изначально содержал ряд скрытых противоречий, которые начали проступать. Во-первых, либералы не клялись в верности Коломойскому и в том, что его интересы выше их собственных планов и интересов Украины. Поэтому уже начались стычки команды Гончарука с группой Коломойского. Во-вторых, либералы шли в правительство как политики, а не как послушные технические исполнители, коих в них видят "слуги". В-третьих, их взгляды на изменения в экономике, госменеджмент и других сферах не идентичны запросам "слуг". Поэтому конфликты неизбежны. В перспективе может дойти до жёсткой конфронтации, когда "слуги" и "ратники" Коломойского изгонят Гончарука и либералов из правительства, увешав всеми "дохлыми собаками".Такое может произойти ближе к весне, когда станут очевидно, что запасы, оставленные Гройсманом, основательно истощились, а меры Гончарука по увеличению поступлений в госбюджет путём увеличения акциза на сигареты, уплотнения налогов на мелкий бизнес и самозанятых дают больше озлобления, чем денег. Кадровые сокращения на таможнях и в госслужбе экономии дадут мало, а эффективность их работы упадёт из-за трудоустройства детей тех, кто хорошо устроился ещё при социализме и норовит передать такие места по наследству. Региональные бароны и межрегиональные магнаты начнут чудить, учуяв, что власти за деньги согласны почти на всё. Сдержать их можно будет только проведением весной местных выборов. В итоге окажется, что в казне нет денег не только на изгнание бедности, но и на зрелища.Некоторые среди "Слуг народа" это уже предвидят и предлагают добыть денег, продав земли сельскохозяйственного назначения. Приватизация "Центренерго", "Укрзалізниці" и других предприятий, которую предлагают у Гончарука быстро и много денег не даст. Это процесс неспешный, желающих купить мало, и ещё надо отблагодарить Коломойского, подобно тому, как Янукович отблагодарил Ахметова, подарив тому металлургический комбинат в Мариуполе, "Укртелеком", коммунальные предприятия Киева и ещё что-то по мелочам.Но продажа земель тоже может не оправдать ожидания. Прежде всего, местные бароны и спекулянты захотят купить их за гроши, и Гончарук не сможет проконтролировать это по всей Украине. Это одна из причин, по которой идут разговоры о возможности продажи земли иностранцам, – брать с них много денег удобней, чем с друзей детства и кумовьёв.Каверз в этой процедуре много, а "слугам" надо явить к весне и местным выборам то самое "покращення", которое обещали показать ещё Азаров с Януковичем. Слишком уж очевидно, что пока эпоха бедности закончилась только для Коломойского и друзей "95 квартала", и то не для всех. Юрий Луценко с 2005 г. был поклонником ещё "Вечернего квартала" и телекамеры любили "выхватить" из зала смеющегося главу МВД. Но через 12 лет в "Квартале" решили, что образование не позволяет Луценко быть генпрокурором.До весны "слугам народа" надо во что бы то ни стало явить финансовое чудо, и если оно не произойдёт, то фраза, оброненная Порошенко на Банковой, – "Через рік, так через рік" – может случайно оказаться пророческой".