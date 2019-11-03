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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 45154516451745184519>
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:14

Re: Політичні дискусії

О бюджете, ФОПах и товарных чеках на смартфонах, для тех, кто торгует на "тетрадку":
Видео можно посмотреть здесь:
https://hvylya.net/news/digest/ukrainsk ... enija.html
Аналитик «Украинского института будущего» Юрий Романенко и политолог Виктор Жих обсуждают наезд «Слуг народа» на ФОПов.

blob:https://www.youtube.com/30e413ee-48dc-431e-9f0a-0eceba9e4c95

- Это, что сегодня была за акция.
Хотя это ни что более, чем подписанная ранее программа перехода под общий знаменатель всех предпринимателей Украины, для гармонизации налогового законодательства с ЕС.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:30

Kudrjavuy
У меня к вам просьба, не упоминать меня в своих длинных простынях.
Вы знаете моё негативное отношение к вашим километровым простыням
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:30

  yanyura написав:
  lapay написав:Покарання за наклеп ніхто не відміняв.

Ошибаетесь.

Окремого закону немає, а в суд можна подати, згідно Конституції:
https://protocol.ua/ua/zahist_chesti_ta ... i_nyuansi/
Мабуть, кожен з нас чув на свою адресу чи інших осіб погрози щодо притягнення до відповідальності у судовому порядку за поширення недостовірної інформації. Розглянемо дане питання в законодавчому контексті та з огляду на судові перспективи такого роду справ.

Як відомо, кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Конституцією України кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.
...
Разом з тим, ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку. Якщо суб’єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на особу, яка таким чином та у такий спосіб висловила думку або оцінку, може бути покладено обов’язок відшкодувати завдану моральну шкоду.

Таким чином, не є предметом судового захисту оціночні судження, думки, переконання, критична оцінка певних фактів і недоліків, які, будучи вираженням суб’єктивної думки і поглядів відповідача, не можна перевірити на предмет їх відповідності дійсності (на відміну від перевірки істинності фактів) і спростувати, що відповідає прецедентній судовій практиці Європейського суду з прав людини.

Слід також зазначити, що якщо особа вважає, що оціночні судження або думки, поширені в засобі масової інформації, принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому ж засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку.

Якщо суб’єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на відповідача може бути покладено обов’язок відшкодувати моральну шкоду.


Так що Зеля Сцикун, чи Зелене Опудало є оціночним судженням, бо їх не можна перевірити на предмет відповідності дійсності. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:42

вроде бы липецкая фабрика заработала
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:45

  19yuriy91 написав:вроде бы липецкая фабрика заработала

Вроде бы у вас в мозг вату засунули
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:52

  lapay написав:
  ЛАД написав:Можно с "Народно-демократичним Лугандоном", можно с "оккупированными территориями" (у нас, правда, официально эти территории оккупированными, вроде, нигде не названы?).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BD%D0%B8

Спасибо.
Признаю свою ошибку.

  ЛАД написав:Главное, чтобы это была внешняя граница, кот. мы имеем прво защищать любыми методами и нарушение которой - акт агрессии, а не какая-то непонятная "линия разграичения".

Так в нас є кордон України, на Донбасі, який визнає навіть РФ. Далі що - йдемо на Донецьк? Ви хочете простих рішень там, де їх немає. В боротьбі слабкого з сильним перемогти може тільки хитрий. Такий, як Порошенко, який зупинив війну Мінськими угодами, за наше невиконання яких, санкції не на нас, а на РФ.

"є кордон України, на Донбасі, який визнає навіть РФ" - да, есть. Но сегодня она есть только на карте, мы её не контролируем и охранять не можем.
Простых решений я не ищу. Тем более, в ситуации, когда их нет.
Не считаю, что Минские соглашения результат хитрости Порошенко. А санкции на РФ наложены не за их нарушение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:54

  lapay написав:
  yanyura написав:
  lapay написав:Покарання за наклеп ніхто не відміняв.

Ошибаетесь.

Окремого закону немає, а в суд можна подати, згідно Конституції:
https://protocol.ua/ua/zahist_chesti_ta ... i_nyuansi/
Мабуть, кожен з нас чув на свою адресу чи інших осіб погрози щодо притягнення до відповідальності у судовому порядку за поширення недостовірної інформації. Розглянемо дане питання в законодавчому контексті та з огляду на судові перспективи такого роду справ.

Як відомо, кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Конституцією України кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.
...
Разом з тим, ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку. Якщо суб’єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на особу, яка таким чином та у такий спосіб висловила думку або оцінку, може бути покладено обов’язок відшкодувати завдану моральну шкоду.

Таким чином, не є предметом судового захисту оціночні судження, думки, переконання, критична оцінка певних фактів і недоліків, які, будучи вираженням суб’єктивної думки і поглядів відповідача, не можна перевірити на предмет їх відповідності дійсності (на відміну від перевірки істинності фактів) і спростувати, що відповідає прецедентній судовій практиці Європейського суду з прав людини.

Слід також зазначити, що якщо особа вважає, що оціночні судження або думки, поширені в засобі масової інформації, принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому ж засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку.

Якщо суб’єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на відповідача може бути покладено обов’язок відшкодувати моральну шкоду.


Так що Зеля Сцикун, чи Зелене Опудало є оціночним судженням, бо їх не можна перевірити на предмет відповідності дійсності. :mrgreen:

- Это уже проблемы Модеров, а так же пользовательского соглашения, на которое Вы давали добро, регистрируясь на форуме. FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?
Но как ни странно они предпочитают удалять иные посты.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лис, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:55

  zРадио написав:
  mephala написав:гаразд. ось відповідь по Україні якщо вас в гуглі забанили
Слов'янські символи, знаки


А можно cсылку на научные исторические сведения о принадлежности сих знаков культуре славян - я такую картинку сам нарисую, если вечер посижу... Это не пруф!

а вас самих в гуглі забанили чи що?
з такою постановою питання щоб я не надав - ви на все будете казати що то фігня.
якщо ви стали на позицію відречення то я не збираюся вас переконувати в зворотньому.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 04 лис, 2019 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:55

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:вроде бы липецкая фабрика заработала

Вроде бы у вас в мозг вату засунули

валерьянки нализался уже?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:56

  19yuriy91 написав:липецкая фабрика заработала


Словесный батл Гордона и Порошенко состоялся в прямом эфире программы ″Свободы Слова Савика Шустера″ в пятницу, 4 октября.

Дмитрий Гордон выразил Петру Порошенко претензию в том, что из-за него стал циником, поскольку перестал верить в человечность. Журналист признал, что считает Порошенко ″одним из самых подготовленных политиков и человеком, который в те времена мог тянуть на себе этот воз″.

В то же время, Порошенко стал большим разочарованием для журналиста, поскольку он в час, когда Украина была в крови, не отдал свою липецкую фабрику Roshen.

″У меня к вам личная претензия: из-за вас я стал циником и потерял веру в человечество. Почему когда Украина была в крови, почему вы не отдали эту проклятую Ліпецкую фабрику?″, - обратился Гордон к Порошенко.

″Почему, когда Украина была в крови, когда велись эти переговоры, когда Путин наступал, когда каждый день не было покоя... почему вы не отдали эту проклятую липецкую фабрику? Почему вы не сказали Путину: "На, подавись, с*ка, этой фабрикой!" – спросил журналист.

Порошенко ответил на эти слова Гордона анекдотом.

"Друзья, у нас есть такой анекдот о двух украинцах. Спрашивают: сколько ты готов отдать для государства? Миллион готов отдать? – Готов. Виллу готов отдать? – Готов. А поросенка? – А поросенка не готов. Почему? – Потому что он у меня есть",

ПыСы Липецкие СМИ говорят, что переговоры типа ведутся, но фабрика пока не заработала.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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