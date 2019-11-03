Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
- Это, что сегодня была за акция. Хотя это ни что более, чем подписанная ранее программа перехода под общий знаменатель всех предпринимателей Украины, для гармонизации налогового законодательства с ЕС.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Мабуть, кожен з нас чув на свою адресу чи інших осіб погрози щодо притягнення до відповідальності у судовому порядку за поширення недостовірної інформації. Розглянемо дане питання в законодавчому контексті та з огляду на судові перспективи такого роду справ.
Як відомо, кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Конституцією України кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації. ... Разом з тим, ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.
Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку. Якщо суб’єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на особу, яка таким чином та у такий спосіб висловила думку або оцінку, може бути покладено обов’язок відшкодувати завдану моральну шкоду.
Таким чином, не є предметом судового захисту оціночні судження, думки, переконання, критична оцінка певних фактів і недоліків, які, будучи вираженням суб’єктивної думки і поглядів відповідача, не можна перевірити на предмет їх відповідності дійсності (на відміну від перевірки істинності фактів) і спростувати, що відповідає прецедентній судовій практиці Європейського суду з прав людини.
Слід також зазначити, що якщо особа вважає, що оціночні судження або думки, поширені в засобі масової інформації, принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому ж засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку.
Якщо суб’єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на відповідача може бути покладено обов’язок відшкодувати моральну шкоду.
Так що Зеля Сцикун, чи Зелене Опудало є оціночним судженням, бо їх не можна перевірити на предмет відповідності дійсності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:Главное, чтобы это была внешняя граница, кот. мы имеем прво защищать любыми методами и нарушение которой - акт агрессии, а не какая-то непонятная "линия разграичения".
Так в нас є кордон України, на Донбасі, який визнає навіть РФ. Далі що - йдемо на Донецьк? Ви хочете простих рішень там, де їх немає. В боротьбі слабкого з сильним перемогти може тільки хитрий. Такий, як Порошенко, який зупинив війну Мінськими угодами, за наше невиконання яких, санкції не на нас, а на РФ.
"є кордон України, на Донбасі, який визнає навіть РФ" - да, есть. Но сегодня она есть только на карте, мы её не контролируем и охранять не можем. Простых решений я не ищу. Тем более, в ситуации, когда их нет. Не считаю, что Минские соглашения результат хитрости Порошенко. А санкции на РФ наложены не за их нарушение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Мабуть, кожен з нас чув на свою адресу чи інших осіб погрози щодо притягнення до відповідальності у судовому порядку за поширення недостовірної інформації. Розглянемо дане питання в законодавчому контексті та з огляду на судові перспективи такого роду справ.
Як відомо, кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Конституцією України кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації. ... Разом з тим, ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.
Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку. Якщо суб’єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на особу, яка таким чином та у такий спосіб висловила думку або оцінку, може бути покладено обов’язок відшкодувати завдану моральну шкоду.
Таким чином, не є предметом судового захисту оціночні судження, думки, переконання, критична оцінка певних фактів і недоліків, які, будучи вираженням суб’єктивної думки і поглядів відповідача, не можна перевірити на предмет їх відповідності дійсності (на відміну від перевірки істинності фактів) і спростувати, що відповідає прецедентній судовій практиці Європейського суду з прав людини.
Слід також зазначити, що якщо особа вважає, що оціночні судження або думки, поширені в засобі масової інформації, принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому ж засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку.
Якщо суб’єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на відповідача може бути покладено обов’язок відшкодувати моральну шкоду.
Так що Зеля Сцикун, чи Зелене Опудало є оціночним судженням, бо їх не можна перевірити на предмет відповідності дійсності.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лис, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А можно cсылку на научные исторические сведения о принадлежности сих знаков культуре славян - я такую картинку сам нарисую, если вечер посижу... Это не пруф!
а вас самих в гуглі забанили чи що? з такою постановою питання щоб я не надав - ви на все будете казати що то фігня. якщо ви стали на позицію відречення то я не збираюся вас переконувати в зворотньому.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 04 лис, 2019 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Словесный батл Гордона и Порошенко состоялся в прямом эфире программы ″Свободы Слова Савика Шустера″ в пятницу, 4 октября.
Дмитрий Гордон выразил Петру Порошенко претензию в том, что из-за него стал циником, поскольку перестал верить в человечность. Журналист признал, что считает Порошенко ″одним из самых подготовленных политиков и человеком, который в те времена мог тянуть на себе этот воз″.
В то же время, Порошенко стал большим разочарованием для журналиста, поскольку он в час, когда Украина была в крови, не отдал свою липецкую фабрику Roshen.
″У меня к вам личная претензия: из-за вас я стал циником и потерял веру в человечество. Почему когда Украина была в крови, почему вы не отдали эту проклятую Ліпецкую фабрику?″, - обратился Гордон к Порошенко.
″Почему, когда Украина была в крови, когда велись эти переговоры, когда Путин наступал, когда каждый день не было покоя... почему вы не отдали эту проклятую липецкую фабрику? Почему вы не сказали Путину: "На, подавись, с*ка, этой фабрикой!" – спросил журналист.
Порошенко ответил на эти слова Гордона анекдотом.
"Друзья, у нас есть такой анекдот о двух украинцах. Спрашивают: сколько ты готов отдать для государства? Миллион готов отдать? – Готов. Виллу готов отдать? – Готов. А поросенка? – А поросенка не готов. Почему? – Потому что он у меня есть",
ПыСы Липецкие СМИ говорят, что переговоры типа ведутся, но фабрика пока не заработала.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.