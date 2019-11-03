Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А можно cсылку на научные исторические сведения о принадлежности сих знаков культуре славян - я такую картинку сам нарисую, если вечер посижу... Это не пруф!
Можете поискать "Славянские рунические знаки", если подробнее. https://books.google.com.ua/books?id=Q1 ... &q&f=false "Демид Молчанов ...................... Ретрарх Предсказательная система протославян ................................................. Теория фундаментального процесса. Базовые понятия состояния его развития. " Просто немцы первые систематизировали историю, в новейшей истории.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лис, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Я почитував гілочку, але бачу що ватоголові поховалися, залишилися напівватяні, котрі за зелену шмарклю голосували і виправдовують його, виправдовують, навіть дурнями виглядають, от тільки себе най..ють. Миру вам зрадникам захотілося, готові дупу підставити? Тьфу, біосміття а не українці, лайно проросійське.
ЛАД написав:Главное, чтобы это была внешняя граница, кот. мы имеем право защищать любыми методами и нарушение которой - акт агрессии, а не какая-то непонятная "линия разграичения".
Вкотре наголошую, що заморозки ніхто не обіцяв. А навіть, якщо і пообіцяє, то завжди може збрехати і порушити обіцянку.
Не обещал и нарушить может. Но это в любом случае будет уже не "внутренний конфликт", а явная агрессия. Не важно кого - РФ или ЛДНР. Ситуация другая.
Сьогодні, віддали одну частину території, пересунули "кордон", завтра ще.... П'ятитися і п'ятитися, сподіваючися, що оце він, останній рубіж? Кордон буде там, де вирішить сильний! І ворог зупиниться там, де його зупинять. Ми й так маємо право захищати свій кордон державний, будь якими методами, не пересуваючи його вглиб не окупованих територій. .....
Сегодня мы ничего не отдаём. Передвижка в пределах 1 км это не "п'ятитися і п'ятитися". Право мы имеем, а доступ к кордону не имеем и оборонять его не можем. Почему и говорю о создании полноценной границы по линии разграничения. Естественно, всё это в случае, если не удастся решить вопрос с возвратом Донбасса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав: Дмитрий Гордон выразил Петру Порошенко претензию в том, что из-за него стал циником, поскольку перестал верить в человечность. Журналист признал, что считает Порошенко ″одним из самых подготовленных политиков и человеком, который в те времена мог тянуть на себе этот воз″. ПыСы Липецкие СМИ говорят, что переговоры типа ведутся, но фабрика пока не заработала.
А Гордон стал циником до пирамидок или после, или всегда ?
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 04 лис, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Почему, когда Украина была в крови, когда велись эти переговоры, когда Путин наступал, когда каждый день не было покоя... почему вы не отдали эту проклятую липецкую фабрику? Почему вы не сказали Путину: "На, подавись, с*ка, этой фабрикой!" – спросил журналист.
Порошенко ответил на эти слова Гордона анекдотом.
"Друзья, у нас есть такой анекдот о двух украинцах. Спрашивают: сколько ты готов отдать для государства? Миллион готов отдать? – Готов. Виллу готов отдать? – Готов. А поросенка? – А поросенка не готов. Почему? – Потому что он у меня есть",
ПыСы Липецкие СМИ говорят, что переговоры типа ведутся, но фабрика пока не заработала.
Хоч убийте, не можу зрозуміти, чого взагалі причепились до цієї фабрики? Цукерки, для підвищення обороноздатності РФ, мали нульовий ефект. Прибуток, Порошенко, віддав на благодійність. Російські зрадофіли змусили Путіна цю фабрику заблокувати, і продати її неможливо. В чому Зрада?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Ми вітаємо відведення військ навколо Станиці Луганської і підтримуємо зусилля із запровадження процедури відведення на інших визначених територіях як частину загальних зусиль із повного виконання Мінських угод.
budivelnik написав:2 Воюємо за своє право самостійно визначати вектор свого розвитку
Это можно делать и без Донбасса, как Вы и предлагаете. И тогда можно и не воевать.
Ще раз 1 Ми не воюємо за ОРДЛО 2 Ми воюємо- щоб зараза російського міра не розповсюджувалась на чисті території 3 Ми не є навіть агресивними по відношенню до територій ОРДЛО (які юридично наші) а фактично-заражені російським міром
Нет, мы всё же воюем за ОРДЛО. "Ні капітуляції" вроде как против прекращения войны, за войну "до победного конца". "щоб зараза російського міра не розповсюджувалась на чисті території" надо не воевать, а работать на своей территории - как развивать экономику и улучшать жизнь людей, так и вести пропагандистскую и разъяснительную работу.
ЛАД написав:
budivelnik написав:3 В кінці кінців воюємо за Україну з Українськими Законами і Прапорами і за тих хто створює(виконує) ці закони
Простите, слишком много больших букв. Не понял, Вы хотите воевать за наших депутатов? Или я не догнал?
1 Мені особисто може не подобатись Зеленський і я залишаю за собою право критикувати його дії ,але при цьому він і його партія - є моновладою в сьогоднішній Україні... тому я , як законослухняний громадянин України буду виконувати всі Закони України... які йдуть на її користь По Законам з якими не погоджуюсь - буду виражати громадянську непокору... але при цьому жодним чином не буду закликати іноземні війська на свою територію...
[/quote] Спасибо, согласен. Меня смутила формулировка "за тих хто створює(виконує) ці закони".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:Ошибка. Временные периоды. На этапе, когда система новая установлена, то да.
А вот изменяют систему только наличием твёрдой цели ее изменить.
Так Вова ж ясно сказав - всіх старих нах.. Сказав і зробив - стало краще? Хіба так важко зрозуміти, що проста заміна людей не змінить Системи? Зміна буде тоді, коли, спочатку поміняють правила гри, а потім, поступово, і гравців.
detroytred написав:Иноземные представители у нас по сути выступили штукатуркой. Конечно решение определялось не ими. Это как наличие кухарки и работяги, да хоть кого в ЦК))
Поэтому глава ВККСУ оказался связан с окружением ПАПа...
Для відбору суддів іноземці вони мали вірішальний голос. Так що там з головою ВККСУ, старий голова і для нових згодився?
Два варианта велосипеда.
В одном, о котором сейчас речь -- главное на кого сменят. А не просто сменят.
Во втором - систему меняют. Но можно поменять на новую и у других работающую, только шпильки свои такие вставить, что нивелируют работоспособность. Грубо - автомобиль можно импортный отличный взять на замену, только, например, топливо плохое залить или одну детальку свою паршивую вставить. И вывод сделать -- не едет у нас этот автомобиль))
Вы упускаете такие нюансы. Ложку дегтя, которая портит цистерну мёда. Именно такими важными мелочами наши шустрики нивелируют всё, что не в их интересах.