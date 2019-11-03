Зрада в том, что опять достали старые методички.
И началось, Липецкая фабрика.
Не хотят осознавать что натворили своим голосованием, поэтому и прикрываются фабриками
Инфантилизм, когда не видят связи между своим голосованием и реальностью
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 лис, 2019 21:33
Зрада в том, что опять достали старые методички.
И началось, Липецкая фабрика.
Не хотят осознавать что натворили своим голосованием, поэтому и прикрываются фабриками
Инфантилизм, когда не видят связи между своим голосованием и реальностью
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 04 лис, 2019 21:37
yanyura
Тебе, что Станица Луганская, что Золотое - один хрен
Не продолжай. Ты уже показал свою неосведомленность
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 04 лис, 2019 21:39
Это пять!!!!
Я ещё никак не могу добиться от Переса (ведь он категорически осуждает разведение до уровня зради) ответа на вопрос:
если разведение так однозначно и очевидно на руку пуйлу, то почему он обстрелами и пр. пытается всячески его сорвать?
Додано: Пон 04 лис, 2019 21:40
Re: Політичні дискусії
А може відразу по Харкову? Ну, щоб твої вікна якраз на схід дивилися і ближче були до руського міру.
Кордони визначені, крапка.
Україна, керуючись Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Декларацією про державний суверенітет України ( 55-12 ) та Актом
проголошення незалежності України ( 1427-12 ), неухильно проводить
політику миру, виступає за зміцнення безпеки народів України
виходячи із принципів непорушності державних кордонів, які є
відображенням територіальної цілісності, політичної та економічної
незалежності, суверенітету та єдності України. Державний кордон
України є недоторканним. Будь-які порушення його рішуче
припиняються.
Додано: Пон 04 лис, 2019 21:44
Вы же после своего заявления о том, что Порошенко - один из предателей Украины, спокойно продолжаете. Демонстрировать свою осведомленность))
И это не просто ошибка в информации. Ошибаться в данных могут все...
Додано: Пон 04 лис, 2019 21:44
Если подводит зрение, придется повторить, только выделив не черным, а красным и размером:
Странно, но не вижу вашего осуждения этой поддержки.
И цитату, где я писал, что Станица Луганская = Золотое не забудьте привести.
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 04 лис, 2019 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лис, 2019 21:46
О большой полите (деньгах- валюте)
О траншах от МВФ:
Об "украинском золоте":
- Масштабы??? При чём это чистая валюта.
......................................
Но оказывается нам, для восстановления и борьбы за целостность страны нужно урезать на 30% пенсии и социалку?
Вырезать на металлолом все заводы, что откровенный экономический криминал делает банкротами, выводя все средства???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 04 лис, 2019 21:46
Re: Політичні дискусії
Шкідництвом займаються тому, що реформи йдуть під примусом. Якщо не залишати шпарини, то і голосувати, в старій Раді, ніхто не буде.
Зараз є шанс приймати якісні закони, натомість отримали скажений принтер. Навіть хазяйновиті німці, під час окупації, скурвились, в нашій системі хабарів/вдячності. Важко тут реформам живеться, ой важко...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 лис, 2019 21:53
lapay
Я об этом и говорю: пока не будет реального желания изменить, ни один велосипед не поедет. Хоть старый, хоть новый, хоть импортный.
Это обязательная составляющая. Одна из нескольких, но обязательная.
Можновладци должны сами захотеть реальных перемен.
Додано: Пон 04 лис, 2019 21:56
Так он ещё и голословно Вам ошибку приписал)))
Лихо...
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