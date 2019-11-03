Додано: Пон 04 лис, 2019 21:37

yanyura

Тебе, что Станица Луганская, что Золотое - один хрен

Не продолжай. Ты уже показал свою неосведомленность

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой