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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:33

  lapay написав:В чому Зрада? :shock:

Зрада в том, что опять достали старые методички.
И началось, Липецкая фабрика.
Не хотят осознавать что натворили своим голосованием, поэтому и прикрываются фабриками
Инфантилизм, когда не видят связи между своим голосованием и реальностью
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:37

yanyura
Тебе, что Станица Луганская, что Золотое - один хрен
Не продолжай. Ты уже показал свою неосведомленность
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:39

  yanyura написав:
Ми вітаємо відведення військ навколо Станиці Луганської і підтримуємо зусилля із запровадження процедури відведення на інших визначених територіях як частину загальних зусиль із повного виконання Мінських угод.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/offi ... dLocale=uk

Срочно осудить! Иж чего надумали - поддерживают сдачу украинских земель!

София Федина и Маруся Зверобой где вы? Ауууууу!

Это пять!!!!

Я ещё никак не могу добиться от Переса (ведь он категорически осуждает разведение до уровня зради) ответа на вопрос:
если разведение так однозначно и очевидно на руку пуйлу, то почему он обстрелами и пр. пытается всячески его сорвать?
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:40

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Почему и говорю о создании полноценной границы по линии разграничения.
Естественно, всё это в случае, если не удастся решить вопрос с возвратом Донбасса.
А може відразу по Харкову? Ну, щоб твої вікна якраз на схід дивилися і ближче були до руського міру.
Кордони визначені, крапка.

Україна, керуючись Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Декларацією про державний суверенітет України ( 55-12 ) та Актом
проголошення незалежності України ( 1427-12 ), неухильно проводить
політику миру, виступає за зміцнення безпеки народів України
виходячи із принципів непорушності державних кордонів, які є
відображенням територіальної цілісності, політичної та економічної
незалежності, суверенітету та єдності України. Державний кордон
України є недоторканним. Будь-які порушення його рішуче
припиняються.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:44

  pesikot написав:yanyura
Тебе, что Станица Луганская, что Золотое - один хрен
Не продолжай. Ты уже показал свою неосведомленность

Вы же после своего заявления о том, что Порошенко - один из предателей Украины, спокойно продолжаете. Демонстрировать свою осведомленность))

И это не просто ошибка в информации. Ошибаться в данных могут все...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:44

  pesikot написав:yanyura
Тебе, что Станица Луганская, что Золотое - один хрен
Не продолжай. Ты уже показал свою неосведомленность

Если подводит зрение, придется повторить, только выделив не черным, а красным и размером:
Ми вітаємо відведення військ навколо Станиці Луганської і підтримуємо зусилля із запровадження процедури відведення на інших визначених територіях як частину загальних зусиль із повного виконання Мінських угод.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/offi ... dLocale=uk

Странно, но не вижу вашего осуждения этой поддержки.

И цитату, где я писал, что Станица Луганская = Золотое не забудьте привести.
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 04 лис, 2019 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:46

О большой полите (деньгах- валюте)
О траншах от МВФ: https://strana.ua/news/231635-mvf-khoch ... ardy-.html
Об "украинском золоте": http://www.korosten-info.com/razdel/nov ... hayut-foto
- Масштабы??? При чём это чистая валюта.
......................................
Но оказывается нам, для восстановления и борьбы за целостность страны нужно урезать на 30% пенсии и социалку? :shock:
Вырезать на металлолом все заводы, что откровенный экономический криминал делает банкротами, выводя все средства???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:46

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Во втором - систему меняют. Но можно поменять на новую и у других работающую, только шпильки свои такие вставить, что нивелируют работоспособность.
Грубо - автомобиль можно импортный отличный взять на замену, только, например, топливо плохое залить или одну детальку свою паршивую вставить. И вывод сделать -- не едет у нас этот автомобиль))


Вы упускаете такие нюансы. Ложку дегтя, которая портит цистерну мёда.
Именно такими важными мелочами наши шустрики нивелируют всё, что не в их интересах.

Шкідництвом займаються тому, що реформи йдуть під примусом. Якщо не залишати шпарини, то і голосувати, в старій Раді, ніхто не буде.
Зараз є шанс приймати якісні закони, натомість отримали скажений принтер. Навіть хазяйновиті німці, під час окупації, скурвились, в нашій системі хабарів/вдячності. Важко тут реформам живеться, ой важко... :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:53

lapay
Я об этом и говорю: пока не будет реального желания изменить, ни один велосипед не поедет. Хоть старый, хоть новый, хоть импортный.

Это обязательная составляющая. Одна из нескольких, но обязательная.
Можновладци должны сами захотеть реальных перемен.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:56

  yanyura написав:
  pesikot написав:yanyura
Тебе, что Станица Луганская, что Золотое - один хрен
Не продолжай. Ты уже показал свою неосведомленность

Если подводит зрение, придется повторить, только выделив не черным, а красным и размером:
Ми вітаємо відведення військ навколо Станиці Луганської і підтримуємо зусилля із запровадження процедури відведення на інших визначених територіях як частину загальних зусиль із повного виконання Мінських угод.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/offi ... dLocale=uk

Странно, но не вижу вашего осуждения этой поддержки.

И цитату, где я писал, что Станица Луганская = Золотое не забудьте привести.

Так он ещё и голословно Вам ошибку приписал)))
Лихо...
detroytred
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