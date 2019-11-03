Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Я об этом и говорю: пока не будет реального желания изменить, ни один велосипед не поедет. Хоть старый, хоть новый, хоть импортный.
Это обязательная составляющая. Одна из нескольких, но обязательная. Можновладци должны сами захотеть реальных перемен.
А не буде в них бажання, бажання є в пересічних, тому і прокатили, на виборах, майже всіх бувших. Проблема в тому, що революційним шляхом змінити Систему не вийде, тільки поступовим еволюційним шляхом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Kudrjavuy написав:Теперь все процессы за последние 100 лет сложите вместе - и официально огласите результат с отобранной Землёй в 17,(коллективизацией, колхозами, голодоморами,..., заробитчанами) деиндустриализацией с 1992 года, продажей предприятий "иноземцам"-"инвесторам" И продажей Земель иноземцам сегодня.... С населением вынужденным бежать с Украины из-за голода (методы сохранились "голод не тётка" как бы его не называли)
Абсолютно вірно.
Вы пишете "Абсолютно вірно", по-моему, не совсем о том (или совсем не о том), что Kudrjavuy.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Обвинять бездоказательно, по принципу "мне кажется" Президента в тягчайшем преступлении - прямом предательстве, причём, по сговору с врагом - тоже можно и допустимо? И администрация может не обращать на это внимание? Как по мне, это уже не демократия, а что-то совсем другое. Так же, как и выступление Федины. Кстати, что-то мне кажется, что тоже маскировка - была ФЕдина, стала ФедИна.
Покарання за наклеп ніхто не відміняв. Навряд чи хто буде подавати в суд за пост на форумі. Так само, звинувачення Федини, у заклику до вбивства, без рішення суду, формально є наклепом.
В случае с президентом это уже тянет больше, чем на наклеп. На человека в суд вряд ли, а на сайт за много постов можно (и стоило бы).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.