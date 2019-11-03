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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:01

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я об этом и говорю: пока не будет реального желания изменить, ни один велосипед не поедет. Хоть старый, хоть новый, хоть импортный.

Это обязательная составляющая. Одна из нескольких, но обязательная.
Можновладци должны сами захотеть реальных перемен.

А не буде в них бажання, бажання є в пересічних, тому і прокатили, на виборах, майже всіх бувших. Проблема в тому, що революційним шляхом змінити Систему не вийде, тільки поступовим еволюційним шляхом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:13

lapay
При чём тут революционный путь?
Когда речь идёт о появлении желания у самих можновладцив.

У Ли Куаня появилось, у отцов-основателей появилось, у Валенсы и Ко появилось, да у тех же китайцев (взращенных на Мао) появилось.
Может это и революция. Но сверху.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:16

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Когда речь идёт о появлении желания у самих можновладцив.

У Ли Куаня появилось, у отцов-основателей появилось, у Валенсы и Ко появилось, да у тех же китайцев (взращенных на Мао) появилось.

Ну от у Зелі є бажання, є парламент, далі що?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:29

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:Теперь все процессы за последние 100 лет сложите вместе - и официально огласите результат с отобранной Землёй в 17,(коллективизацией, колхозами, голодоморами,..., заробитчанами) деиндустриализацией с 1992 года, продажей предприятий "иноземцам"-"инвесторам" :?:
И продажей Земель иноземцам сегодня....
С населением вынужденным бежать с Украины из-за голода (методы сохранились "голод не тётка" как бы его не называли)

Абсолютно вірно.

Вы пишете "Абсолютно вірно", по-моему, не совсем о том (или совсем не о том), что Kudrjavuy. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:30

  lapay написав:Хоч убийте, не можу зрозуміти, чого взагалі причепились до цієї фабрики? Цукерки, для підвищення обороноздатності РФ, мали нульовий ефект.


Ударим кариесом и диабетом по триклятому врагу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PS: все ты понимаешь... только шлангом прикидываешься
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:36

  lapay написав:Проблема в тому, що революційним шляхом змінити Систему не вийде, тільки поступовим еволюційним шляхом.

Зимою 2013-14 ви теж так вважали?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:36

  lapay написав:
  ЛАД написав:Обвинять бездоказательно, по принципу "мне кажется" Президента в тягчайшем преступлении - прямом предательстве, причём, по сговору с врагом - тоже можно и допустимо?
И администрация может не обращать на это внимание?
Как по мне, это уже не демократия, а что-то совсем другое.
Так же, как и выступление Федины. Кстати, что-то мне кажется, что тоже маскировка - была ФЕдина, стала ФедИна.

Покарання за наклеп ніхто не відміняв. Навряд чи хто буде подавати в суд за пост на форумі. Так само, звинувачення Федини, у заклику до вбивства, без рішення суду, формально є наклепом.

В случае с президентом это уже тянет больше, чем на наклеп.
На человека в суд вряд ли, а на сайт за много постов можно (и стоило бы). :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:37

Украинская певица MARUV получила премию от MTV как "лучший российский исполнитель" Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/video/video-novini/uk ... nitel.html

МЫ ЗДОБУЛЫ ! :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:38

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:PS: все ты понимаешь... только шлангом прикидываешься

Само собою. Зрадофіли заплатили за Ліпецьку фабрику 10 млрд Коломойському. ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:38

  lapay написав:
  detroytred написав:Когда речь идёт о появлении желания у самих можновладцив.

У Ли Куаня появилось, у отцов-основателей появилось, у Валенсы и Ко появилось, да у тех же китайцев (взращенных на Мао) появилось.

Ну от у Зелі є бажання, є парламент, далі що?

Есть желание?
Вы уверены?

У него и генпрокурор есть и т.д.
Но при наличия желания вот такое не превращается в смехреночки:
https://m.youtube.com/watch?v=O5INOoI2oUA

Комментарии Шария можете не слушать, смотрите на сам процесс.
Увидите там наличие реального желания, тыкните меня носом в него))
detroytred
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