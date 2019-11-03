А не буде в них бажання, бажання є в пересічних, тому і прокатили, на виборах, майже всіх бувших. Проблема в тому, що революційним шляхом змінити Систему не вийде, тільки поступовим еволюційним шляхом.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:01
Re: Політичні дискусії
А не буде в них бажання, бажання є в пересічних, тому і прокатили, на виборах, майже всіх бувших. Проблема в тому, що революційним шляхом змінити Систему не вийде, тільки поступовим еволюційним шляхом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:13
lapay
При чём тут революционный путь?
Когда речь идёт о появлении желания у самих можновладцив.
У Ли Куаня появилось, у отцов-основателей появилось, у Валенсы и Ко появилось, да у тех же китайцев (взращенных на Мао) появилось.
Может это и революция. Но сверху.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:16
Re: Політичні дискусії
Ну от у Зелі є бажання, є парламент, далі що?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:29
Вы пишете "Абсолютно вірно", по-моему, не совсем о том (или совсем не о том), что Kudrjavuy.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:30
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:36
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:36
В случае с президентом это уже тянет больше, чем на наклеп.
На человека в суд вряд ли, а на сайт за много постов можно (и стоило бы).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:37
Украинская певица MARUV получила премию от MTV как "лучший российский исполнитель" Больше читайте здесь:
МЫ ЗДОБУЛЫ !
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:38
Re: Політичні дискусії
Само собою. Зрадофіли заплатили за Ліпецьку фабрику 10 млрд Коломойському.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:38
Есть желание?
Вы уверены?
У него и генпрокурор есть и т.д.
Но при наличия желания вот такое не превращается в смехреночки:
Комментарии Шария можете не слушать, смотрите на сам процесс.
Увидите там наличие реального желания, тыкните меня носом в него))
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