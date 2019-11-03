Одна людина не Система. Убрали зрадника і отримали Асоціацію і Безвіз.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:39
Re: Політичні дискусії
Одна людина не Система. Убрали зрадника і отримали Асоціацію і Безвіз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:45
Re: Політичні дискусії
Ніколи такого не було, і от знову. А чого? А того що хотілось все і відразу, поміняли робочу конячку на сферичного коня, як вже колись казав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:45
З продажу цукерок в бюджет РФ платяться податки. Чимала частина останніх йде на фінансування силових структур РФ.
Як справжній патріот ПАП мав не шукати шляхів її продати (це слід було робити, якщо б фабрика знаходилась в Україні чи деінде), а вивести з території ворожої держав усе обладнання, що йому належить, за неможливості цього - вивести обладнання з ладу, максимально зіпсувати споруди і приміщення (затопити, спалити, вибити вікна тощо), щоби унеможливити отримання будь-якого зиску ворогом.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:54
Опять папередники мешают строить светлое будущее
Странно что опять прицепились к мертвой Липецкой конфетной фабрике Пороха и забыли что на россии отлично работают "липецкие" киностудии Зеленского.
Которые исправно выполняют в тч госзаказы страны агрессора и исправно платят в бюджет россии. Не Украины.
Деньги с проката Сватов и прочего ширпотреба имени Зеленского кому капают? Пушкину?
Напомните всем сколько там денег Зеленский за ВСУ за пять лет пожертвовал. Ноль? Или чуть больше?
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:59
Re: Політичні дискусії
За газ РФ отримує набагато більше, ніж за рошенівські цукерки, але ми його качаємо і будемо качати, бо гроші нам теж йдуть. Так само і з цукерками - закрилась фабрика в Ліпецьку, податки почали платити інші російські фабрики, а нам дуля.
Вивезти все обладнання красиво звучить, тільки ніхто б цього не дав зробити, а фабрику заблокували ще 1 квітня 2015 року.
Максимально зіпсувати споруди - так і уявляю, як наші десантники мінують фабрику.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:00
lapay
У меня картинки-вставки не открываются. Так что посмотрю потом.
А ЗЕ почему столько внимания разведению уделяет? Потому что это не Система, это внешний элемент. По сути повторяет ПАПа...
Но у ПАПа безвиз, Томос хоть получился. ЗЕ же замахнулся на получение джокера.
Хотя...
Если ЗЕ, бодаясь с противниками разведения, сейчас ещё и коррупционеров против себя поднимет (проявив активность и против них), то его сметут мгновенно.
Вот такой хитрый план)) ЗЕ может быть.
Маловероятно, но все версии нужно рассматривать.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:03
Re: Політичні дискусії
Так по этой логике надо по максимуму разрешить всем торговлю с РФ, с этого будут таможенные платежи, налоги.
А так получается Богам можно, а плебсу нельзя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:04
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:06
Re: Політичні дискусії
Так її ніхто і не забороняв, якщо не продукція військового призначення - будь-ласка, експортуйте. От тільки сама РФ заблокувала значну частину нашого експорта, а ми її.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:06
А тем временем в замке у шефа
Недавнее фото на котором ярые зелефилы ничего не заметили предосудительного как бы и намекало чем все закончится...
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