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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:39

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Зимою 2013-14 ви теж так вважали?

Одна людина не Система. Убрали зрадника і отримали Асоціацію і Безвіз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:45

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Есть желание?
Вы уверены?

У него и генпрокурор есть и т.д.
Но при наличия желания вот такое не превращается в смехреночки:
https://m.youtube.com/watch?v=O5INOoI2oUA

Комментарии Шария можете не слушать, смотрите на сам процесс.
Увидите там наличие реального желания, тыкните меня носом в него))



Зображення

Ніколи такого не було, і от знову. А чого? А того що хотілось все і відразу, поміняли робочу конячку на сферичного коня, як вже колись казав. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:45

  lapay написав:Хоч убийте, не можу зрозуміти, чого взагалі причепились до цієї фабрики? Цукерки, для підвищення обороноздатності РФ, мали нульовий ефект. Прибуток, Порошенко, віддав на благодійність. Російські зрадофіли змусили Путіна цю фабрику заблокувати, і продати її неможливо.

З продажу цукерок в бюджет РФ платяться податки. Чимала частина останніх йде на фінансування силових структур РФ.
Як справжній патріот ПАП мав не шукати шляхів її продати (це слід було робити, якщо б фабрика знаходилась в Україні чи деінде), а вивести з території ворожої держав усе обладнання, що йому належить, за неможливості цього - вивести обладнання з ладу, максимально зіпсувати споруди і приміщення (затопити, спалити, вибити вікна тощо), щоби унеможливити отримання будь-якого зиску ворогом.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:54

Опять папередники мешают строить светлое будущее

Странно что опять прицепились к мертвой Липецкой конфетной фабрике Пороха и забыли что на россии отлично работают "липецкие" киностудии Зеленского.
Которые исправно выполняют в тч госзаказы страны агрессора и исправно платят в бюджет россии. Не Украины.
Деньги с проката Сватов и прочего ширпотреба имени Зеленского кому капают? Пушкину?

Напомните всем сколько там денег Зеленский за ВСУ за пять лет пожертвовал. Ноль? Или чуть больше?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:59

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:З продажу цукерок в бюджет РФ платяться податки. Чимала частина останніх йде на фінансування силових структур РФ.
Як справжній патріот ПАП мав не шукати шляхів її продати (це слід було робити, якщо б фабрика знаходилась в Україні чи деінде), а вивести з території ворожої держав усе обладнання, що йому належить, за неможливості цього - вивести обладнання з ладу, максимально зіпсувати споруди і приміщення (затопити, спалити, вибити вікна тощо), щоби унеможливити отримання будь-якого зиску ворогом.

За газ РФ отримує набагато більше, ніж за рошенівські цукерки, але ми його качаємо і будемо качати, бо гроші нам теж йдуть. Так само і з цукерками - закрилась фабрика в Ліпецьку, податки почали платити інші російські фабрики, а нам дуля.
Вивезти все обладнання красиво звучить, тільки ніхто б цього не дав зробити, а фабрику заблокували ще 1 квітня 2015 року.
Максимально зіпсувати споруди - так і уявляю, як наші десантники мінують фабрику. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:00

lapay
У меня картинки-вставки не открываются. Так что посмотрю потом.

А ЗЕ почему столько внимания разведению уделяет? Потому что это не Система, это внешний элемент. По сути повторяет ПАПа...

Но у ПАПа безвиз, Томос хоть получился. ЗЕ же замахнулся на получение джокера.

Хотя...
Если ЗЕ, бодаясь с противниками разведения, сейчас ещё и коррупционеров против себя поднимет (проявив активность и против них), то его сметут мгновенно.
Вот такой хитрый план)) ЗЕ может быть.
Маловероятно, но все версии нужно рассматривать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:03

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  Tegularius написав:З продажу цукерок в бюджет РФ платяться податки. Чимала частина останніх йде на фінансування силових структур РФ.
Як справжній патріот ПАП мав не шукати шляхів її продати (це слід було робити, якщо б фабрика знаходилась в Україні чи деінде), а вивести з території ворожої держав усе обладнання, що йому належить, за неможливості цього - вивести обладнання з ладу, максимально зіпсувати споруди і приміщення (затопити, спалити, вибити вікна тощо), щоби унеможливити отримання будь-якого зиску ворогом.

За газ РФ отримує набагато більше, ніж за рошенівські цукерки, але ми його качаємо і будемо качати, бо гроші нам теж йдуть. Так само і з цукерками - закрилась фабрика в Ліпецьку, податки почали платити інші російські фабрики, а нам дуля.
Вивезти все обладнання красиво звучить, тільки ніхто б цього не дав зробити, а фабрику заблокували ще 1 квітня 2015 року.
Максимально зіпсувати споруди - так і уявляю, як наші десантники мінують фабрику. :)


Так по этой логике надо по максимуму разрешить всем торговлю с РФ, с этого будут таможенные платежи, налоги.

А так получается Богам можно, а плебсу нельзя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:04

  Подолянин написав:Деньги с проката Сватов и прочего ширпотреба имени Зеленского кому капают? Пушкину?

Сваты в каком году отсняли?
Зеленский сейчас может как-то запретить россиянам прокат Сватов?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:06

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Так по этой логике надо по максимуму разрешить всем торговлю с РФ, с этого будут таможенные платежи, налоги.

А так получается Богам можно, а плебсу нельзя.

Так її ніхто і не забороняв, якщо не продукція військового призначення - будь-ласка, експортуйте. От тільки сама РФ заблокувала значну частину нашого експорта, а ми її.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:06

А тем временем в замке у шефа

МВФ отложил финпомощь Украине - СМИ
Международный валютный фонд отложил транш для Украины поскольку его члены опасаются, что президент Владимир Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов, сообщили The Wall Street Journal источники, близкие к переговорам.

Отмечается, что в МВФ заявили Зеленскому, что он должен более агрессивно добиваться возвращения выведенных средств, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством, говорится в материале.

Недавнее фото на котором ярые зелефилы ничего не заметили предосудительного как бы и намекало чем все закончится...
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