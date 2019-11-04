Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Хоч убийте, не можу зрозуміти, чого взагалі причепились до цієї фабрики? Цукерки, для підвищення обороноздатності РФ, мали нульовий ефект. Прибуток, Порошенко, віддав на благодійність. Російські зрадофіли змусили Путіна цю фабрику заблокувати, і продати її неможливо.
З продажу цукерок в бюджет РФ платяться податки. Чимала частина останніх йде на фінансування силових структур РФ. Як справжній патріот ПАП мав не шукати шляхів її продати (це слід було робити, якщо б фабрика знаходилась в Україні чи деінде), а вивести з території ворожої держав усе обладнання, що йому належить, за неможливості цього - вивести обладнання з ладу, максимально зіпсувати споруди і приміщення (затопити, спалити, вибити вікна тощо), щоби унеможливити отримання будь-якого зиску ворогом.
Странно что опять прицепились к мертвой Липецкой конфетной фабрике Пороха и забыли что на россии отлично работают "липецкие" киностудии Зеленского. Которые исправно выполняют в тч госзаказы страны агрессора и исправно платят в бюджет россии. Не Украины. Деньги с проката Сватов и прочего ширпотреба имени Зеленского кому капают? Пушкину?
Напомните всем сколько там денег Зеленский за ВСУ за пять лет пожертвовал. Ноль? Или чуть больше?
Tegularius написав:З продажу цукерок в бюджет РФ платяться податки. Чимала частина останніх йде на фінансування силових структур РФ. Як справжній патріот ПАП мав не шукати шляхів її продати (це слід було робити, якщо б фабрика знаходилась в Україні чи деінде), а вивести з території ворожої держав усе обладнання, що йому належить, за неможливості цього - вивести обладнання з ладу, максимально зіпсувати споруди і приміщення (затопити, спалити, вибити вікна тощо), щоби унеможливити отримання будь-якого зиску ворогом.
За газ РФ отримує набагато більше, ніж за рошенівські цукерки, але ми його качаємо і будемо качати, бо гроші нам теж йдуть. Так само і з цукерками - закрилась фабрика в Ліпецьку, податки почали платити інші російські фабрики, а нам дуля. Вивезти все обладнання красиво звучить, тільки ніхто б цього не дав зробити, а фабрику заблокували ще 1 квітня 2015 року. Максимально зіпсувати споруди - так і уявляю, як наші десантники мінують фабрику.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay У меня картинки-вставки не открываются. Так что посмотрю потом.
А ЗЕ почему столько внимания разведению уделяет? Потому что это не Система, это внешний элемент. По сути повторяет ПАПа...
Но у ПАПа безвиз, Томос хоть получился. ЗЕ же замахнулся на получение джокера.
Хотя... Если ЗЕ, бодаясь с противниками разведения, сейчас ещё и коррупционеров против себя поднимет (проявив активность и против них), то его сметут мгновенно. Вот такой хитрый план)) ЗЕ может быть. Маловероятно, но все версии нужно рассматривать.
Tegularius написав:З продажу цукерок в бюджет РФ платяться податки. Чимала частина останніх йде на фінансування силових структур РФ. Як справжній патріот ПАП мав не шукати шляхів її продати (це слід було робити, якщо б фабрика знаходилась в Україні чи деінде), а вивести з території ворожої держав усе обладнання, що йому належить, за неможливості цього - вивести обладнання з ладу, максимально зіпсувати споруди і приміщення (затопити, спалити, вибити вікна тощо), щоби унеможливити отримання будь-якого зиску ворогом.
За газ РФ отримує набагато більше, ніж за рошенівські цукерки, але ми його качаємо і будемо качати, бо гроші нам теж йдуть. Так само і з цукерками - закрилась фабрика в Ліпецьку, податки почали платити інші російські фабрики, а нам дуля. Вивезти все обладнання красиво звучить, тільки ніхто б цього не дав зробити, а фабрику заблокували ще 1 квітня 2015 року. Максимально зіпсувати споруди - так і уявляю, як наші десантники мінують фабрику.
Так по этой логике надо по максимуму разрешить всем торговлю с РФ, с этого будут таможенные платежи, налоги.
А так получается Богам можно, а плебсу нельзя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Международный валютный фонд отложил транш для Украины поскольку его члены опасаются, что президент Владимир Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов, сообщили The Wall Street Journal источники, близкие к переговорам.
Отмечается, что в МВФ заявили Зеленскому, что он должен более агрессивно добиваться возвращения выведенных средств, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством, говорится в материале.
Недавнее фото на котором ярые зелефилы ничего не заметили предосудительного как бы и намекало чем все закончится...
lapay написав:За газ РФ отримує набагато більше, ніж за рошенівські цукерки, але ми його качаємо і будемо качати, бо гроші нам теж йдуть. Так само і з цукерками - закрилась фабрика в Ліпецьку, податки почали платити інші російські фабрики, а нам дуля. Вивезти все обладнання красиво звучить, тільки ніхто б цього не дав зробити, а фабрику заблокували ще 1 квітня 2015 року. Максимально зіпсувати споруди - так і уявляю, як наші десантники мінують фабрику.
Газ это критически важный импорт, без него все замерзнут. Про конфеты этого не скажешь. Минировать не реально, а испортить оборудование и помещения - вполне. Это даже не было бы незаконным - моя собственность, что с ней хочу, то и делаю.