detroytred написав:

А ЗЕ почему столько внимания разведению уделяет? Потому что это не Система, это внешний элемент. По сути повторяет ПАПа...Но у ПАПа безвиз, Томос хоть получился. ЗЕ же замахнулся на получение джокера.Хотя...Если ЗЕ, бодаясь с противниками разведения, сейчас ещё и коррупционеров против себя поднимет (проявив активность и против них), то его сметут мгновенно.Вот такой хитрый план)) ЗЕ может быть.Маловероятно, но все версии нужно рассматривать.