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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:10
Подолянин написав:
Странно что опять прицепились к мертвой Липецкой конфетной фабрике Пороха и забыли что на россии отлично работают "липецкие" киностудии Зеленского.
Которые исправно выполняют в тч госзаказы страны агрессора и исправно платят в бюджет россии. Не Украины.
Деньги с проката Сватов и прочего ширпотреба имени Зеленского кому капают? Пушкину?
Напомните всем сколько там денег Зеленский за ВСУ за пять лет пожертвовал. Ноль? Или чуть больше?
То есть Вы ставите ЗЕ на один уровень с ПАПом?
Клоуна, агента Кремля))
Фабрику, я так понимаю, начали вспоминать не в контексте *папередники мешают*, а в - *правильно сделали, что убрали ПАПа*.
Пусть даже на не лучшего, но предыдущий был плох. Что лишний раз подтвердилось заработавшей фабрикой.
Заработала или нет - я без понятия. Я объяснил своё виденье логики появления фабрики.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:14
detroytred написав:
У меня картинки-вставки не открываются. Так что посмотрю потом.
Ви мені теж давайте посилання без Шарія, а то з ним в мене "не відкривається".
detroytred написав:
А ЗЕ почему столько внимания разведению уделяет? Потому что это не Система, это внешний элемент. По сути повторяет ПАПа...
Но у ПАПа безвиз, Томос хоть получился. ЗЕ же замахнулся на получение джокера.
Хотя...
Если ЗЕ, бодаясь с противниками разведения, сейчас ещё и коррупционеров против себя поднимет (проявив активность и против них), то его сметут мгновенно.
Вот такой хитрый план)) ЗЕ может быть.
Маловероятно, но все версии нужно рассматривать.
Зеленський, розведенням, хоче отримати обмін заручників. В ідеалі мир, але цього не буде, в найближчій рік.
Ніякий Зе не може перемогти корупціонерів. Він вже "переміг" контрабанду, коли імпорт, цього року, зріс на 8%, а митні платежі зменшились на 1%.
Тому що Систему б'є системний реформаторський підхід, а не круговерть керманичів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:14
Подолянин написав: Tegularius написав:
Зеленский сейчас может как-то запретить россиянам прокат Сватов?
О отмазки пошли. Еще раз. Авторские права у кого? Деньги кому капают?
Вероятно, россияне купили лицензию задолго до. Даже если ему капают роялти, отозвать купленную лицензию невозможно.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:17
lapay
Я об этом же. Заручники, мир, разведение -- внешнее, не Система.
Не керманичив)))
А реформаторский подход у кого должен появиться?
З.Ы. в том и дело, что без Шария ну нашёл я записи этого заседания)
Всё о коридоре ганьбы.
В гугле забейте шарий Зеленский Тернополь -- шария полно))
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 04 лис, 2019 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:19
Tegularius написав:
Газ это критически важный импорт, без него все замерзнут. Про конфеты этого не скажешь.
Минировать не реально, а испортить оборудование и помещения - вполне. Это даже не было бы незаконным - моя собственность, что с ней хочу, то и делаю.
Так фабрика не працює - в РФ дефіцит цукерок, чи росіяни принципово їли тільки Рошен? Це тільки місцевим ліпецьким робітникам стало гірше, а конкурентам краще, оце і весь ефект від закриття фабрики, ну і, звісно, стало менше експорту України (валюти), але ж це дрібниці...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:20
lapay написав:
Ніякий Зе не може перемогти корупціонерів. Він вже "переміг" контрабанду, коли імпорт, цього року, зріс на 8%, а митні платежі зменшились на 1%.
Гривну укрепили, легальный импорт увеличился, легальные платежи с легального импорта из за курса даже уменьшились.
А что там с нелегальным бизнесом в процентах, это наверх не докладывают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:21
lapay написав: Tegularius написав:
Газ это критически важный импорт, без него все замерзнут. Про конфеты этого не скажешь.
Минировать не реально, а испортить оборудование и помещения - вполне. Это даже не было бы незаконным - моя собственность, что с ней хочу, то и делаю.
Так фабрика не працює - в РФ дефіцит цукерок, чи росіяни принципово їли тільки Рошен? Це тільки місцевим ліпецьким робітникам стало гірше, а конкурентам краще, оце і весь ефект від закриття фабрики, ну і, звісно, стало менше експорту України (валюти), але ж це дрібниці...
Что-то я не пойму - если для порохоботов нет ничего страшного в работе Липецкой фабрики, то кто срывает концерты Лорак в Киеве?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:24
lapay написав:
ну і, звісно, стало менше експорту України (валюти), але ж це дрібниці...
До чого тут експорт України, якщо фабрика працює на території РФ?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:25
detroytred написав:
Я об этом же. Заручники, мир, разведение -- внешнее, не Система.
Це обіцянки електорату. Зеленський європейських реформ і не обіцяв, тільки європейські зарплати вчителям.
detroytred написав:
Не керманичив)))
А реформаторский подход у кого должен появиться?
У європейських партнерів, які і хочуть сюди гроші вкласти, і бояться коломойських. Поки вони тільки придивляються до Зелі, а скоро почнуть і пальчиком погрожувати..
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 23:28
ЛАД написав: Козак-характерник написав: Kudrjavuy написав:
Теперь все процессы за последние 100 лет сложите вместе - и официально огласите результат с отобранной Землёй в 17,(коллективизацией, колхозами, голодоморами,..., заробитчанами) деиндустриализацией с 1992 года, продажей предприятий "иноземцам"-"инвесторам"
И продажей Земель иноземцам сегодня....
С населением вынужденным бежать с Украины из-за голода (методы сохранились "голод не тётка" как бы его не называли)
Абсолютно вірно.
Вы пишете "Абсолютно вірно", по-моему, не совсем о том (или совсем не о том), что Kudrjavuy.
Пробел в его знании Истории - когда-то восполниться.
И картинка происходящего приобретёт общий вид.
И он приобретёт понимание всех процессов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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