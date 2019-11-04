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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:30

lapay
То есть реальное желание у керманычей-можновладцив (естественно, имеющих рычаги давления на наших) -- только внешних.
Вы полностью подтвердили моё мнение.


Подождите, ЗЕ обещал борьбу с коррупцией.
Косвенно обещал, как и всё другое.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:30

  Kudrjavuy написав:Можете поискать "Славянские рунические знаки", если подробнее.
...
Просто немцы первые систематизировали историю, в новейшей истории.


Ну допустим. И как назвать украинцев, пропагандирующих сегодня символы глубокой древности, под которыми нацисты убивали их прабабушек всего-то 80 лет назад?...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:33

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:До чого тут експорт України, якщо фабрика працює на території РФ?

Експорт капіталу, який давав прибутки у валюті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:33

  zРадио написав:если для порохоботов нет ничего страшного в работе Липецкой фабрики

есть информация, что липецкая фабрика не единственный актив 8%-ного в РФ...

но мне особо нравиться вот этот эпизод деятельности нашего шоколадного:

"В мае 2014 года произошел, на мой взгляд, совершенно дикий эпизод, когда четыре украинские предприятия, включая ЦКБ "Черноморец", ЧП "Остров" и Севастопольский морской завод, принадлежащий Петру Порошенко, письменно обратились в оккупационную администрацию Севастополя с требованиями не выпускать украинские корабли до тех пор, пока они не рассчитаются за ранее выполненные ремонты. При этом долги были копеечные, не миллионные. Так вот, Севастопольскому морскому заводу, принадлежащему Порошенко Петру Алексеевичу, были, по памяти, должны 400 тысяч гривен. Письмо от имени этого предприятия на оккупационную власть Севастополя подписал господин Картошкин", – рассказал Сенченко.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:38

  zРадио написав:
  Kudrjavuy написав:Можете поискать "Славянские рунические знаки", если подробнее.
...
Просто немцы первые систематизировали историю, в новейшей истории.


Ну допустим. И как назвать украинцев, пропагандирующих сегодня символы глубокой древности, под которыми нацисты убивали их прабабушек всего-то 80 лет назад?...


https://fakty.ua/296563-ogromnaya-svast ... dele-video

Вроде сегодня новость была, что осудили за свастику.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:40

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Подождите, ЗЕ обещал борьбу с коррупцией.
Косвенно обещал, как и всё другое.

Він багато чого обіцяв чи не обіцяв. Все те, що хотів почути електорат.
Не буде Зеленський робити реформи. Він взагалі не розуміє, що це таке. Бо тоді треба віддавати владу, а хочеться відчути себе справжнім, а не кіношним, Наполеоном. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 23:51

  zРадио написав:
  Kudrjavuy написав:Можете поискать "Славянские рунические знаки", если подробнее.
...
Просто немцы первые систематизировали историю, в новейшей истории.


Ну допустим. И как назвать украинцев, пропагандирующих сегодня символы глубокой древности, под которыми нацисты убивали их прабабушек всего-то 80 лет назад?...

На Нюрнбергском процессе - был осуждён НАЦИЗМ и
1.запрещена нацистская символика.
2. Для грамоте не обученных: НЕ "древне славянские руны".
Разница Вам в руки, для изучения. Посыл предоставлен. Вы решили за...ать?
Типа:
1. Фашизм был изложен и воплощён, как государственная политика на немецком языке
2. Почему не запрещён немецкий язык? (словно в советской школе на уроке немецкого - "он Вам не нужен!")
Ваш фюрер - "вождь", и геббельсовщина выела способность воспринимать действительность?
Видеть разницу между ... и пальцем?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лис, 2019 23:57, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 00:04

  19yuriy91 написав:вроде бы липецкая фабрика заработала

"Липецкая фабрика" - это, как "британские ученые", просто мем.
Подозреваю, что она вообще не существует :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 00:13

  detroytred написав:lapay
Я об этом и говорю: пока не будет реального желания изменить, ни один велосипед не поедет. Хоть старый, хоть новый, хоть импортный.
Это обязательная составляющая. Одна из нескольких, но обязательная.
Можновладци должны сами захотеть реальных перемен.

Все сразу? Такого не бывает.
Или должен быть крутой лидер типа Ли Куана. Моральный и силовой авторитет.
И без всяких Киевских Окружных судов.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 00:15

  Starikan написав:
  detroytred написав:lapay
Я об этом и говорю: пока не будет реального желания изменить, ни один велосипед не поедет. Хоть старый, хоть новый, хоть импортный.
Это обязательная составляющая. Одна из нескольких, но обязательная.
Можновладци должны сами захотеть реальных перемен.

Все сразу? Такого не бывает.
Или должен быть крутой лидер типа Ли Куана. Моральный и силовой авторитет.
И без всяких Киевских Окружных судов.

Каждый видит это со своей колокольни:
https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 00401.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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