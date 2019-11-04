lapay
То есть реальное желание у керманычей-можновладцив (естественно, имеющих рычаги давления на наших) -- только внешних.
Вы полностью подтвердили моё мнение.
Подождите, ЗЕ обещал борьбу с коррупцией.
Косвенно обещал, как и всё другое.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:30
lapay
То есть реальное желание у керманычей-можновладцив (естественно, имеющих рычаги давления на наших) -- только внешних.
Вы полностью подтвердили моё мнение.
Подождите, ЗЕ обещал борьбу с коррупцией.
Косвенно обещал, как и всё другое.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:30
Ну допустим. И как назвать украинцев, пропагандирующих сегодня символы глубокой древности, под которыми нацисты убивали их прабабушек всего-то 80 лет назад?...
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:33
Re: Політичні дискусії
Експорт капіталу, який давав прибутки у валюті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:33
есть информация, что липецкая фабрика не единственный актив 8%-ного в РФ...
но мне особо нравиться вот этот эпизод деятельности нашего шоколадного:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:38
Вроде сегодня новость была, что осудили за свастику.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:40
Re: Політичні дискусії
Він багато чого обіцяв чи не обіцяв. Все те, що хотів почути електорат.
Не буде Зеленський робити реформи. Він взагалі не розуміє, що це таке. Бо тоді треба віддавати владу, а хочеться відчути себе справжнім, а не кіношним, Наполеоном.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 лис, 2019 23:51
На Нюрнбергском процессе - был осуждён НАЦИЗМ и
1.запрещена нацистская символика.
2. Для грамоте не обученных: НЕ "древне славянские руны".
Разница Вам в руки, для изучения. Посыл предоставлен. Вы решили за...ать?
Типа:
1. Фашизм был изложен и воплощён, как государственная политика на немецком языке
2. Почему не запрещён немецкий язык? (словно в советской школе на уроке немецкого - "он Вам не нужен!")
Ваш фюрер - "вождь", и геббельсовщина выела способность воспринимать действительность?
Видеть разницу между ... и пальцем?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лис, 2019 23:57, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:04
"Липецкая фабрика" - это, как "британские ученые", просто мем.
Подозреваю, что она вообще не существует
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:13
Все сразу? Такого не бывает.
Или должен быть крутой лидер типа Ли Куана. Моральный и силовой авторитет.
И без всяких Киевских Окружных судов.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:15
Каждый видит это со своей колокольни:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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