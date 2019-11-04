Фашизм был постулирован и воплощен в политике на итальянском языке. Само слово fascismo - итальянское.
Не знать этого позорно, не вижу смысла дискутировать с вами по этой теме. Если есть качественные оппоненты, подключайтесь
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:16
Фашизм был постулирован и воплощен в политике на итальянском языке. Само слово fascismo - итальянское.
Не знать этого позорно, не вижу смысла дискутировать с вами по этой теме. Если есть качественные оппоненты, подключайтесь
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:18
Вы получили то, что просили - каков вопрос (вату в мозг), таков ответ.
И побежали ко мне за защитой, попутно меня же и оскорбляя.
Оригинально.
P.s. Вам бы стоило учесть, что человек написал "вроде бы".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:19
Все сразу - такого не бывает.
Критическое количество (с весовой долей качества), которое сможет переломить сопротивление консерваторов.
Противники всегда будут.
Это как достаточно было Бени, чтобы нагнуть Гепу и Допу))
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:23
- Подлинность?
- Общий обзор.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 05 лис, 2019 00:30
Не исключаю, что это был нажим и по линии их общей национальности
Да и вообще эта публика, вышедшая из 90х, как и большинство власть предержащих, привыкла общаться между собой на уровне криминальных разборок с соответствующими аргументами.
Это не совсем то, что делали любимые вами отцы-основатели
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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