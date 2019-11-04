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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4521452245234524 Додано: Вів 05 лис, 2019 00:16 Kudrjavuy написав: 1. Фашизм был изложен и воплощён, как государственная политика на немецком языке

2. Почему не запрещён немецкий язык? (словно в советской школе на уроке немецкого - "он Вам не нужен!")

1. Фашизм был изложен и воплощён, как государственная политика на немецком языке2. Почему не запрещён немецкий язык? (словно в советской школе на уроке немецкого - "он Вам не нужен!")



Фашизм был постулирован и воплощен в политике на итальянском языке. Само слово fascismo - итальянское.



Не знать этого позорно, не вижу смысла дискутировать с вами по этой теме. Если есть качественные оппоненты, подключайтесь Фашизм был постулирован и воплощен в политике на итальянском языке. Само слово fascismo - итальянское.Не знать этого позорно, не вижу смысла дискутировать с вами по этой теме. Если есть качественные оппоненты, подключайтесь zРадио

Повідомлень: 4042 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 00:18 pesikot написав: 19yuriy91 написав: pesikot написав: -------

19yuriy91вроде бы липецкая фабрика заработала

---------

Вроде бы у вас в мозг вату засунули -------вроде бы липецкая фабрика заработала---------Вроде бы у вас в мозг вату засунули

валерьянки нализался уже? валерьянки нализался уже?

ЛАД, где ваша менторская позиция ?

Обращение на ты ко мне

Оправдание фейковых новостей



Давайте, начните рассуждать о презумпции невиновности. Ваш выход.

Иначе - вы трепло , где ваша менторская позиция ?Обращение на ты ко мнеОправдание фейковых новостейДавайте, начните рассуждать о презумпции невиновности. Ваш выход.Иначе - вы трепло

Вы получили то, что просили - каков вопрос (вату в мозг), таков ответ.

И побежали ко мне за защитой, попутно меня же и оскорбляя.

Оригинально.



P.s. Вам бы стоило учесть, что человек написал "вроде бы". Вы получили то, что просили - каков вопрос (вату в мозг), таков ответ.И побежали ко мне за защитой, попутно меня же и оскорбляя.Оригинально.P.s. Вам бы стоило учесть, что человек написал "вроде бы". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14672 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 00:19 Starikan написав: detroytred написав: lapay

Я об этом и говорю: пока не будет реального желания изменить, ни один велосипед не поедет. Хоть старый, хоть новый, хоть импортный.

Это обязательная составляющая. Одна из нескольких, но обязательная.

Можновладци должны сами захотеть реальных перемен. lapayЯ об этом и говорю: пока не будет реального желания изменить, ни один велосипед не поедет. Хоть старый, хоть новый, хоть импортный.Это обязательная составляющая. Одна из нескольких, но обязательная.Можновладци должны сами захотеть реальных перемен.

Все сразу? Такого не бывает.

Или должен быть крутой лидер типа Ли Куана. Моральный и силовой авторитет.

И без всяких Киевских Окружных судов. Все сразу? Такого не бывает.Или должен быть крутой лидер типа Ли Куана. Моральный и силовой авторитет.И без всяких Киевских Окружных судов.

Все сразу - такого не бывает.

Критическое количество (с весовой долей качества), которое сможет переломить сопротивление консерваторов.



Противники всегда будут.



Это как достаточно было Бени, чтобы нагнуть Гепу и Допу)) Все сразу - такого не бывает.Критическое количество (с весовой долей качества), которое сможет переломить сопротивление консерваторов.Противники всегда будут.Это как достаточно было Бени, чтобы нагнуть Гепу и Допу)) detroytred

Повідомлень: 22422 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 00:23 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html

- Подлинность?

- Общий обзор. - Подлинность?- Общий обзор. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7149 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 00:30 detroytred написав: Starikan написав: Все сразу? Такого не бывает.

Или должен быть крутой лидер типа Ли Куана. Моральный и силовой авторитет.

И без всяких Киевских Окружных судов. Все сразу? Такого не бывает.Или должен быть крутой лидер типа Ли Куана. Моральный и силовой авторитет.И без всяких Киевских Окружных судов. Все сразу - такого не бывает.

Критическое количество (с весовой долей качества), которое сможет переломить сопротивление консерваторов.

Противники всегда будут.

Это как достаточно было Бени, чтобы нагнуть Гепу и Допу)) Все сразу - такого не бывает.Критическое количество (с весовой долей качества), которое сможет переломить сопротивление консерваторов.Противники всегда будут.Это как достаточно было Бени, чтобы нагнуть Гепу и Допу))



Не исключаю, что это был нажим и по линии их общей национальности

Да и вообще эта публика, вышедшая из 90х, как и большинство власть предержащих, привыкла общаться между собой на уровне криминальных разборок с соответствующими аргументами.



Это не совсем то, что делали любимые вами отцы-основатели Не исключаю, что это был нажим и по линии их общей национальностиДа и вообще эта публика, вышедшая из 90х, как и большинство власть предержащих, привыкла общаться между собой на уровне криминальных разборок с соответствующими аргументами.Это не совсем то, что делали любимые вами отцы-основатели Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16367 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1551 раз. Подякували: 2526 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4521452245234524 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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