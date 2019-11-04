Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:1. Фашизм был изложен и воплощён, как государственная политика на немецком языке 2. Почему не запрещён немецкий язык? (словно в советской школе на уроке немецкого - "он Вам не нужен!")
Фашизм был постулирован и воплощен в политике на итальянском языке. Само слово fascismo - итальянское.
Не знать этого позорно, не вижу смысла дискутировать с вами по этой теме. Если есть качественные оппоненты, подключайтесь
detroytred написав:lapay Я об этом и говорю: пока не будет реального желания изменить, ни один велосипед не поедет. Хоть старый, хоть новый, хоть импортный. Это обязательная составляющая. Одна из нескольких, но обязательная. Можновладци должны сами захотеть реальных перемен.
Все сразу? Такого не бывает. Или должен быть крутой лидер типа Ли Куана. Моральный и силовой авторитет. И без всяких Киевских Окружных судов.
Все сразу - такого не бывает. Критическое количество (с весовой долей качества), которое сможет переломить сопротивление консерваторов.
Противники всегда будут.
Это как достаточно было Бени, чтобы нагнуть Гепу и Допу))
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав: Все сразу? Такого не бывает. Или должен быть крутой лидер типа Ли Куана. Моральный и силовой авторитет. И без всяких Киевских Окружных судов.
Все сразу - такого не бывает. Критическое количество (с весовой долей качества), которое сможет переломить сопротивление консерваторов. Противники всегда будут. Это как достаточно было Бени, чтобы нагнуть Гепу и Допу))
Не исключаю, что это был нажим и по линии их общей национальности Да и вообще эта публика, вышедшая из 90х, как и большинство власть предержащих, привыкла общаться между собой на уровне криминальных разборок с соответствующими аргументами.
Это не совсем то, что делали любимые вами отцы-основатели
Kudrjavuy написав:1. Фашизм был изложен и воплощён, как государственная политика на немецком языке 2. Почему не запрещён немецкий язык? (словно в советской школе на уроке немецкого - "он Вам не нужен!")
Фашизм был постулирован и воплощен в политике на итальянском языке. Само слово fascismo - итальянское.
Не знать этого позорно, не вижу смысла дискутировать с вами по этой теме. Если есть качественные оппоненты, подключайтесь
Вам изложено то, что Вы вбиваете в мозги, или ВАм вбили. Вы сами это и оспариваете?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вроде сегодня новость была, что осудили за свастику.
Ну тут оригинальная нацистская свастика. А мефала и подключившийся к нему Кудрявый пытаются доказать, что сообразная нацистской свастика является и законной, и моральной, потому что якобы ее можно встретить на памятках древности...
Я же считаю, что это не более, чем подделка бренда (нечто вроде Gucci -> Cucci) - притворяется подлинником, а любая попытка юридического запрета - бюрократический ад...
ЛАД написав:Кто ж признается в мотивах. Будет рассказывать: "Да я просто хотел порисовать, а тут подвернулась стена, случайно оказалось - синагога" или "случайно оказались еврейские могилы", или "случайно оказалась братская могила". Поэтому - свастика однозначно символ нацизма и её рисование не требует дальнейших доказательств вины. Достаточно факта. Если Вы будете "выяснять цель" = безнаказанному рисованию свастики где угодно. Перестаньте заниматься демагогией и защитой фашистов.
щоб не було "просто хотел порисовать" є слідство та суди. є безліч народів які використовують свастику зовсім не задля пропаганди фашизму. чи ви пропонуєте їм відмовитися від свого культурного спадку бо рашистська пропаганда огульно назвала свастику злом? якщо "свастика однозначно символ нацизма" чому ви в делі нічого не зробили?
ЗІ стосовно мене - або доведіть що я захищаю фашистів або їжте краватку.
1. Какие "слідство та суди" и каким образом сумеют доказать, что не "просто хотел порисовать"? 2. О каком "культурном спадке" Вы говорите? От этого "культурного спадку" отказались ещё 1000 лет назад при крещении Руси и благополучно забыли. Сейчас вдруг решили вспомнить. 3. Эта "безліч народів які використовують свастику" никогда не были под наци и не сталкивались с ними, т.к. им повезло оказаться на другом краю земли. Кстати, Вас не затруднит перечислить эту безліч? Хотя бы некоторых для примера. 4. "бо рашистська пропаганда огульно назвала свастику злом" - только рашистська? В Европе и Америке на неё молятся? 5. О Дели я уже Вам объяснял. А Вы так и не нашли о каком храме я говорил?
Краватку їжте самі. Я найду что повкуснее. Искать через 3 дня ничего не буду - лень. Но этот Ваш пост с такой защитой свастики тоже хорош. Вы родновер?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.