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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4522452345244525 Додано: Вів 05 лис, 2019 01:39

В настоящее время некоторые русские неонацисты, националисты и неоязыческие приверженцы фолк-хистори используют для свастики название «коловрат». Ему приписывается «древнеславянское языческое» происхождение, и что корень слова «коло» по др.-рус. означает «солнце»[74]. Однако не существует ни одного этнографического источника, подтверждающего это[6][22], и «коло» в славянских языках не имеет такого значения[20][21]. Слово «коловрат» — неполногласное, что означает его происхождение из церковно-славянского языка, а не из древнерусского[75].



В 1990-е годы название свастики «коловратом» было зафиксировано у двух неонацистских групп: в начале 1990-х годов у РНЕ[18][76][77], и в 1997 году у музыкальной группы «Коловрат»[78].



Первым славянским неоязычником-националистом, назвавшим в начале 1990-х годов четырёхлучевую свастику «коловратом», а позже перенёсшим название на введённую им восьмилучевую прямоугольную свастику, был диссидент А. А. Добровольский («волхв» Доброслав)[79]. По мнению религиоведа Р. В. Шиженского, Доброслав воспринял идею свастики из работы[80] нацистского идеолога Г. Ф. Вирта — первого руководителя Аненербе[81]. В 2001 году неоязыческая группа «ССО» сделала эту восьмилучевую свастику-«коловрат» своей эмблемой[19].



Рисунок же этой восьмилучевой прямоугольной вариации свастики впервые нарисовал в 1923 году польский художник Станислав Якубовский[pl] на одной из своих гравюр по языческим мотивам, сам он называл символ «солнышко» (польск. słoneczko)[82][83]. При этом характер его рисунков имел псевдонаучные признаки и являлся художественным вымыслом[84].



Символ коловрата использовали боевики ДШРГ «Русич», активно участвовавшие в военном конфликте на Украине на стороне военизированных формирований непризнанных республик. По утверждению лидера группировки Алексея Мильчакова, костяк организации составляют русские националисты[85][86][87].



Брентон Таррант, террорист, убивший 51 человека в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии, нёс на себе знак коловрат в числе других неонацистских символов[88].

С 1920-х годов становится символом германских нацистов, после их прихода к власти — государственным символом Германии (изображалась на гербе и флаге); после Второй мировой войны в ряде стран её изображение было запрещено.

В 1946 году приговором Нюрнбергского трибунала, лёгшим в основу Устава ООН и законодательства многих современных государств, распространение национал-социалистической идеологии и символики (в том числе, свастики) признано противозаконным. В частности, такая символика запрещена в КоАП РФ и в параграфе 86а УК Германии.



15 апреля 2015 года была опубликована официальная позиция Роскомнадзора, согласно которой демонстрация нацистской символики без целей пропаганды не является нарушением закона о противодействии экстремизму [111].



В настоящее время свастика используется рядом расистских организаций[1



Как-то аргументация наших защитников свастики сильно перекликается с позицией Роскомнадзора.



Все цитаты из статьи "Свастика" в Вики. Чтобы закончить тему свастики:Как-то аргументация наших защитников свастики сильно перекликается с позицией Роскомнадзора.Все цитаты из статьи "Свастика" в Вики. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14677 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 01:43 lapay написав: Tegularius написав: До чого тут експорт України, якщо фабрика працює на території РФ? До чого тут експорт України, якщо фабрика працює на території РФ?

Експорт капіталу, який давав прибутки у валюті. Експорт капіталу, який давав прибутки у валюті.



А что нам с его прибыли?

Налоги - в РФ, рабочие места в РФ, заказы смежникам (строительство, электроэнергия и пр.) - там же. Прибыль выведена на теплые острова. А что нам с его прибыли?Налоги - в РФ, рабочие места в РФ, заказы смежникам (строительство, электроэнергия и пр.) - там же. Прибыль выведена на теплые острова. Tegularius Повідомлень: 1010 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 01:45 budivelnik написав: Козак-характерник написав: budivelnik написав: От і виходить

Поки територія заражена російським міром - від неї треба максимально відгородитись ,одночасно виконуючи дві дії

а - створювати протиотруту

б - локалізувати отруту

Те що при цьому отруєні частково загинуть - це їх вибір

вони можуть повторити те що зробили мільйони їх співмешканців-переселитись на чисту територію

той хто цього не робить - нехай за це і несе відповідальність



2 Ми воюємо- щоб зараза російського міра не розповсюджувалась на чисті території

3 Ми не є навіть агресивними по відношенню до територій ОРДЛО (які юридично наші) а фактично-заражені російським міром От і виходитьПоки територія заражена російським міром - від неї треба максимально відгородитись ,одночасно виконуючи дві діїа - створювати протиотрутуб - локалізувати отрутуТе що при цьому отруєні частково загинуть - це їх вибірвони можуть повторити те що зробили мільйони їх співмешканців-переселитись на чисту територіютой хто цього не робить - нехай за це і несе відповідальність2 Ми воюємо- щоб зараза російського міра не розповсюджувалась на чисті території3 Ми не є навіть агресивними по відношенню до територій ОРДЛО (які юридично наші) а фактично-заражені російським міром Цікава інтерпретація. Фактично, Ви визнали, що відбувається внутрішньогромадянський конфлікт, із зовнішнім впливом. Тобто те, чого прагне пуйло. Цікава інтерпретація. Фактично, Ви визнали, що відбувається внутрішньогромадянський конфлікт, із зовнішнім впливом. Тобто те, чого прагне пуйло. І хай собі прагне..

Завдання України щоб ці прагнення вилізли йому боком.

Цього можна досягти наступними кроками

1 Обявити територію ОРДЛО-територією на якій відбувається гуманітарна катастрофа

2 Офіціно заявити про зміну політики України що до ОРДЛО..

а - відмовитись від негайного визволення територій

б - заявити що пріорітетом України є захист населення ,яе не по своїй волі залишилось в зоні конфлікту

2 Закликати Червоний Хрест і інші організації гуманітарної допомоги посприяти максимальному переселенню населення з непідконтрольних Україні територій

3 Виділити тих 20 млрд грн,які планувались невідомо для чого в СНБО - на допомогу переселенцям

4 Зобовязати міжнародні організації захистити майно тих хто захоче переселитись в Україну

Таким чином буде досягнуто наступні цілі

а - ми чітко інтендифікуєм мешканців ОРДЛО на тих хто заражений безповоротно і тих хто може бути вилікуваним

б - умови проживання в Україні для мешканців ОРДЛО є привабливіші ніж сьогоднішні умови в ОРДЛО

в - так як кількість рускамірцев в ОРДЛО перевищує кількість україноцентристів - то затрати України на адаптацію ОРДЛОвців будуть меншими ніж затрати росії+росія буде постійно нести репутаційні втрати

5 Як тільки росія усвідомить що Україна на протязі найближчих5-10 років не збирається повертати території ОРДЛО під свій контроль+ і при цьому повністю виконає як Держава свої зобовязання перед громадянами України які вважають себе громадянами України

6 Так відразу росії прийдеться змінювати свою політику

Яка ця зміна буде

а - приєднання територій ОРДЛО до росії чи

б - відмова від бажання всунути інфікований організм і дозвіл Україні розмістити свої ЗС на кордонах України-Росії

Мені не відомо

Але внаслідок таких дій ми і захистимо тих хто вірить в майбутнє України і уникнимо інфікації здорового тіла України - російськими бацилами. І хай собі прагне..Завдання України щоб ці прагнення вилізли йому боком.Цього можна досягти наступними кроками1 Обявити територію ОРДЛО-територією на якій відбувається гуманітарна катастрофа2 Офіціно заявити про зміну політики України що до ОРДЛО..а - відмовитись від негайного визволення територійб - заявити що пріорітетом України є захист населення ,яе не по своїй волі залишилось в зоні конфлікту2 Закликати Червоний Хрест і інші організації гуманітарної допомоги посприяти максимальному переселенню населення з непідконтрольних Україні територій3 Виділити тих 20 млрд грн,які планувались невідомо для чого в СНБО - на допомогу переселенцям4 Зобовязати міжнародні організації захистити майно тих хто захоче переселитись в УкраїнуТаким чином буде досягнуто наступні ціліа - ми чітко інтендифікуєм мешканців ОРДЛО на тих хто заражений безповоротно і тих хто може бути вилікуванимб - умови проживання в Україні для мешканців ОРДЛО є привабливіші ніж сьогоднішні умови в ОРДЛОв - так як кількість рускамірцев в ОРДЛО перевищує кількість україноцентристів - то затрати України на адаптацію ОРДЛОвців будуть меншими ніж затрати росії+росія буде постійно нести репутаційні втрати5 Як тільки росія усвідомить що Україна на протязі найближчих5-10 років не збирається повертати території ОРДЛО під свій контроль+ і при цьому повністю виконає як Держава свої зобовязання перед громадянами України які вважають себе громадянами України6 Так відразу росії прийдеться змінювати свою політикуЯка ця зміна будеа - приєднання територій ОРДЛО до росії чиб - відмова від бажання всунути інфікований організм і дозвіл Україні розмістити свої ЗС на кордонах України-РосіїМені не відомоАле внаслідок таких дій ми і

Тут помилка. Тіло не здорове. Теж інфіковане. Ви пропонуєте ампутувати кінцівки, сподіваючись врятувати тіло, а воно теж хворе. Ампутація лише перетворить хворого на інваліда. З тим же результатом - смерть. Можливо навіть пришвидшена від втрати крові.



Про захист тих громадян України на окупованих територіях, які не є прибічниками окупантів... Як завжди критерій істини - практика. Якщо б дійсно цього хотіли, то зробили б. Якщо є бажання, то шукають можливостей, якщо не має бажання, то шукають причини чому не вийшло. Якщо під якусь справу, будь то евакуацію, чи якась реформа не закладають фінансовий фундамент, то все це є профанацією. І свідчить лише про не щирість намірів. Тобто змінювати насправді ніхто і нічого не хоче. І так все влаштовує. В реальності, навіть до тих, хто є прибічником України там, проводиться політика, що ліс рублять - щіпки літять. Як сказав Дроздов: "Пробачте нас за узагальнення, що ви всі там сєпари". Немає часу розбиратися з вами всіма персонально, є важливіші справи... Гиньте смертю хоробрих. Натомість в свідомість громадян на вільний Україні, впроваджується думка, про другосортність тих громадян, мовляв самі винуваті, що не варто за них боротися, що справжня перемога, то не звільнення тих земель, а відгороджування від них, як від інфікованих смертельною хворобою. Все те, що Ви пропонуєте, воно в принципі було б компромісним вирішенням гуманітарної катастрофи, але в цьому ніхто не зацікавлений. Ні українська влада, ні Європа. Це потребує роботи, фінансових вливаннь, волі...Бо якщо гіпотетично уявити, яка кількість біженців може хлинути в неокуповану частину і у Європу, якщо статус біженця запропонувати, то це вже головняк для всіх: розмістити тих людей, зайняти і т.п...



П.С. І ще раз акцентую увагу, що якщо б навіть все це реалізувати і евакуювати населення, то хто дасть гарантію заморозки? Пуйло почне знов розширювати зону конфлікту і створювати очаги нестабільності. Не для того він все розпочав, щоб заморозити без усіляких результатів. Це на самому початку вже Крим показав, але не навчив. Чим далі п'ятитися і віддавати території, сподіваючися на заморозку, тим гірше. Конфлікт з РФ треба припиняти по суті: або військова перемога, або дипломатичним шляхом. Другий шлях, буде однозначно не вигідний для України, це вже зрозуміло. Альтернатива - війна. Я вже висловлював свою думку, що треба воювати і можна перемогти, але більшість того не хоче. Що залишається? Лише замирюватися з ворогом і чекати іншого вікна можливостей, накопичувати сили, колі дійсно РФ ослабне. Поки основна задача - зберегти людей і територіальну цілісність. Зрозуміло, що поки без Криму. Донбас треба однозначно повертати. Тут помилка. Тіло не здорове. Теж інфіковане. Ви пропонуєте ампутувати кінцівки, сподіваючись врятувати тіло, а воно теж хворе. Ампутація лише перетворить хворого на інваліда. З тим же результатом - смерть. Можливо навіть пришвидшена від втрати крові.Про захист тих громадян України на окупованих територіях, які не є прибічниками окупантів... Як завжди критерій істини - практика. Якщо б дійсно цього хотіли, то зробили б. Якщо є бажання, то шукають можливостей, якщо не має бажання, то шукають причини чому не вийшло. Якщо під якусь справу, будь то евакуацію, чи якась реформа не закладають фінансовий фундамент, то все це є профанацією. І свідчить лише про не щирість намірів. Тобто змінювати насправді ніхто і нічого не хоче. І так все влаштовує. В реальності, навіть до тих, хто є прибічником України там, проводиться політика, що ліс рублять - щіпки літять. Як сказав Дроздов: "Пробачте нас за узагальнення, що ви всі там сєпари". Немає часу розбиратися з вами всіма персонально, є важливіші справи...Гиньте смертю хоробрих. Натомість в свідомість громадян на вільний Україні, впроваджується думка, про другосортність тих громадян, мовляв самі винуваті, що не варто за них боротися, що справжня перемога, то не звільнення тих земель, а відгороджування від них, як від інфікованих смертельною хворобою. Все те, що Ви пропонуєте, воно в принципі було б компромісним вирішенням гуманітарної катастрофи, але в цьому ніхто не зацікавлений. Ні українська влада, ні Європа. Це потребує роботи, фінансових вливаннь, волі...Бо якщо гіпотетично уявити, яка кількість біженців може хлинути в неокуповану частину і у Європу, якщо статус біженця запропонувати, то це вже головняк для всіх: розмістити тих людей, зайняти і т.п...П.С. І ще раз акцентую увагу, що якщо б навіть все це реалізувати і евакуювати населення, то хто дасть гарантію заморозки? Пуйло почне знов розширювати зону конфлікту і створювати очаги нестабільності. Не для того він все розпочав, щоб заморозити без усіляких результатів. Це на самому початку вже Крим показав, але не навчив. Чим далі п'ятитися і віддавати території, сподіваючися на заморозку, тим гірше. Конфлікт з РФ треба припиняти по суті: або військова перемога, або дипломатичним шляхом. Другий шлях, буде однозначно не вигідний для України, це вже зрозуміло. Альтернатива - війна. Я вже висловлював свою думку, що треба воювати і можна перемогти, але більшість того не хоче. Що залишається? Лише замирюватися з ворогом і чекати іншого вікна можливостей, накопичувати сили, колі дійсно РФ ослабне. Поки основна задача - зберегти людей і територіальну цілісність. Зрозуміло, що поки без Криму. Донбас треба однозначно повертати. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 05 лис, 2019 01:49, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27021 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 01:48 ЛАД написав: Чтобы закончить тему свастики: Чтобы закончить тему свастики:

Мне вот что интересно: можно ли нарисовать на заборе серп и молот, а когда привлекут за пропаганду коммунизма, отмазаться тем, что ты нарисовал элемент австрийского герба? Что на самом деле ты пропагандировал не запрещенную коммунистическую идеологию, а выражал свои симпатии Австрии? Мне вот что интересно: можно ли нарисовать на заборе серп и молот, а когда привлекут за пропаганду коммунизма, отмазаться тем, что ты нарисовал элемент австрийского герба? Что на самом деле ты пропагандировал не запрещенную коммунистическую идеологию, а выражал свои симпатии Австрии? Tegularius Повідомлень: 1010 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 01:50 Tegularius написав: ЛАД написав: Чтобы закончить тему свастики: Чтобы закончить тему свастики:

Мне вот что интересно: можно ли нарисовать на заборе серп и молот, а когда привлекут за пропаганду коммунизма, отмазаться тем, что ты нарисовал элемент австрийского герба? Что на самом деле ты пропагандировал не запрещенную коммунистическую идеологию, а выражал свои симпатии Австрии? Мне вот что интересно: можно ли нарисовать на заборе серп и молот, а когда привлекут за пропаганду коммунизма, отмазаться тем, что ты нарисовал элемент австрийского герба? Что на самом деле ты пропагандировал не запрещенную коммунистическую идеологию, а выражал свои симпатии Австрии?

Вопрос интересный. Вопрос интересный. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14677 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 02:01 ЛАД написав: Не обещал и нарушить может. Но это в любом случае будет уже не "внутренний конфликт", а явная агрессия. Не важно кого - РФ или ЛДНР. Ситуация другая.

Не обещал и нарушить может. Но это в любом случае будет уже не "внутренний конфликт", а явная агрессия. Не важно кого - РФ или ЛДНР. Ситуация другая.

І що та нова ситуація дасть? Нове занепокоєння висловлять? А зараз що? Внутрішній конфлікт? Мало Крима? Всі не розуміють з ким війна на Донбасі? Всі все прекрасно розуміють. Просто вольова імпотентність світової спільноти перед гопотою. Пуйло буде йти далі настільки, наскільки йому дозволять. І нахабніти, реготати над всіма "європейськими лохами", сцяти й надалі у вічі всім і казати, що нас там нєт. І всі будуть висловлювати й надалі занепокоєність. Айя яй, не можна так! І що та нова ситуація дасть? Нове занепокоєння висловлять? А зараз що? Внутрішній конфлікт? Мало Крима? Всі не розуміють з ким війна на Донбасі? Всі все прекрасно розуміють. Просто вольова імпотентність світової спільноти перед гопотою. Пуйло буде йти далі настільки, наскільки йому дозволять. І нахабніти, реготати над всіма "європейськими лохами", сцяти й надалі у вічі всім і казати, що нас там нєт.І всі будуть висловлювати й надалі занепокоєність. Айя яй, не можна так! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27021 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4522452345244525 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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