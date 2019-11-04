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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 лис, 2019 01:39
Чтобы закончить тему свастики:
В настоящее время некоторые русские неонацисты, националисты и неоязыческие приверженцы фолк-хистори используют для свастики название «коловрат». Ему приписывается «древнеславянское языческое» происхождение, и что корень слова «коло» по др.-рус. означает «солнце»[74]. Однако не существует ни одного этнографического источника, подтверждающего это[6][22], и «коло» в славянских языках не имеет такого значения[20][21]. Слово «коловрат» — неполногласное, что означает его происхождение из церковно-славянского языка, а не из древнерусского[75].
В 1990-е годы название свастики «коловратом» было зафиксировано у двух неонацистских групп: в начале 1990-х годов у РНЕ[18][76][77], и в 1997 году у музыкальной группы «Коловрат»[78].
Первым славянским неоязычником-националистом, назвавшим в начале 1990-х годов четырёхлучевую свастику «коловратом», а позже перенёсшим название на введённую им восьмилучевую прямоугольную свастику, был диссидент А. А. Добровольский («волхв» Доброслав)[79]. По мнению религиоведа Р. В. Шиженского, Доброслав воспринял идею свастики из работы[80] нацистского идеолога Г. Ф. Вирта — первого руководителя Аненербе[81]. В 2001 году неоязыческая группа «ССО» сделала эту восьмилучевую свастику-«коловрат» своей эмблемой[19].
Рисунок же этой восьмилучевой прямоугольной вариации свастики впервые нарисовал в 1923 году польский художник Станислав Якубовский[pl] на одной из своих гравюр по языческим мотивам, сам он называл символ «солнышко» (польск. słoneczko)[82][83]. При этом характер его рисунков имел псевдонаучные признаки и являлся художественным вымыслом[84].
Символ коловрата использовали боевики ДШРГ «Русич», активно участвовавшие в военном конфликте на Украине на стороне военизированных формирований непризнанных республик. По утверждению лидера группировки Алексея Мильчакова, костяк организации составляют русские националисты[85][86][87].
Брентон Таррант, террорист, убивший 51 человека в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии, нёс на себе знак коловрат в числе других неонацистских символов[88].
С 1920-х годов становится символом германских нацистов, после их прихода к власти — государственным символом Германии (изображалась на гербе и флаге); после Второй мировой войны в ряде стран её изображение было запрещено.
В 1946 году приговором Нюрнбергского трибунала, лёгшим в основу Устава ООН и законодательства многих современных государств, распространение национал-социалистической идеологии и символики (в том числе, свастики) признано противозаконным. В частности, такая символика запрещена в КоАП РФ и в параграфе 86а УК Германии.
15 апреля 2015 года была опубликована официальная позиция Роскомнадзора, согласно которой демонстрация нацистской символики без целей пропаганды не является нарушением закона о противодействии экстремизму[111].
В настоящее время свастика используется рядом расистских организаций[1
Как-то аргументация наших защитников свастики сильно перекликается с позицией Роскомнадзора.
Все цитаты из статьи "Свастика" в Вики.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 01:43
lapay написав: Tegularius написав:
До чого тут експорт України, якщо фабрика працює на території РФ?
Експорт капіталу, який давав прибутки у валюті.
А что нам с его прибыли?
Налоги - в РФ, рабочие места в РФ, заказы смежникам (строительство, электроэнергия и пр.) - там же. Прибыль выведена на теплые острова.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 01:45
budivelnik написав: Козак-характерник написав: budivelnik написав:
От і виходить
Поки територія заражена російським міром - від неї треба максимально відгородитись ,одночасно виконуючи дві дії
а - створювати протиотруту
б - локалізувати отруту
Те що при цьому отруєні частково загинуть - це їх вибір
вони можуть повторити те що зробили мільйони їх співмешканців-переселитись на чисту територію
той хто цього не робить - нехай за це і несе відповідальність
2 Ми воюємо- щоб зараза російського міра не розповсюджувалась на чисті території
3 Ми не є навіть агресивними по відношенню до територій ОРДЛО (які юридично наші) а фактично-заражені російським міром
Цікава інтерпретація. Фактично, Ви визнали, що відбувається внутрішньогромадянський конфлікт, із зовнішнім впливом. Тобто те, чого прагне пуйло.
І хай собі прагне..
Завдання України щоб ці прагнення вилізли йому боком.
Цього можна досягти наступними кроками
1 Обявити територію ОРДЛО-територією на якій відбувається гуманітарна катастрофа
2 Офіціно заявити про зміну політики України що до ОРДЛО..
а - відмовитись від негайного визволення територій
б - заявити що пріорітетом України є захист населення ,яе не по своїй волі залишилось в зоні конфлікту
2 Закликати Червоний Хрест і інші організації гуманітарної допомоги посприяти максимальному переселенню населення з непідконтрольних Україні територій
3 Виділити тих 20 млрд грн,які планувались невідомо для чого в СНБО - на допомогу переселенцям
4 Зобовязати міжнародні організації захистити майно тих хто захоче переселитись в Україну
Таким чином буде досягнуто наступні цілі
а - ми чітко інтендифікуєм мешканців ОРДЛО на тих хто заражений безповоротно і тих хто може бути вилікуваним
б - умови проживання в Україні для мешканців ОРДЛО є привабливіші ніж сьогоднішні умови в ОРДЛО
в - так як кількість рускамірцев в ОРДЛО перевищує кількість україноцентристів - то затрати України на адаптацію ОРДЛОвців будуть меншими ніж затрати росії+росія буде постійно нести репутаційні втрати
5 Як тільки росія усвідомить що Україна на протязі найближчих5-10 років не збирається повертати території ОРДЛО під свій контроль+ і при цьому повністю виконає як Держава свої зобовязання перед громадянами України які вважають себе громадянами України
6 Так відразу росії прийдеться змінювати свою політику
Яка ця зміна буде
а - приєднання територій ОРДЛО до росії чи
б - відмова від бажання всунути інфікований організм і дозвіл Україні розмістити свої ЗС на кордонах України-Росії
Мені не відомо
Але внаслідок таких дій ми і захистимо тих хто вірить в майбутнє України і уникнимо інфікації здорового тіла України - російськими бацилами.
Тут помилка. Тіло не здорове. Теж інфіковане. Ви пропонуєте ампутувати кінцівки, сподіваючись врятувати тіло, а воно теж хворе. Ампутація лише перетворить хворого на інваліда. З тим же результатом - смерть. Можливо навіть пришвидшена від втрати крові.
Про захист тих громадян України на окупованих територіях, які не є прибічниками окупантів... Як завжди критерій істини - практика. Якщо б дійсно цього хотіли, то зробили б. Якщо є бажання, то шукають можливостей, якщо не має бажання, то шукають причини чому не вийшло. Якщо під якусь справу, будь то евакуацію, чи якась реформа не закладають фінансовий фундамент, то все це є профанацією. І свідчить лише про не щирість намірів. Тобто змінювати насправді ніхто і нічого не хоче. І так все влаштовує. В реальності, навіть до тих, хто є прибічником України там, проводиться політика, що ліс рублять - щіпки літять. Як сказав Дроздов: "Пробачте нас за узагальнення, що ви всі там сєпари". Немає часу розбиратися з вами всіма персонально, є важливіші справи...
Гиньте смертю хоробрих. Натомість в свідомість громадян на вільний Україні, впроваджується думка, про другосортність тих громадян, мовляв самі винуваті, що не варто за них боротися, що справжня перемога, то не звільнення тих земель, а відгороджування від них, як від інфікованих смертельною хворобою. Все те, що Ви пропонуєте, воно в принципі було б компромісним вирішенням гуманітарної катастрофи, але в цьому ніхто не зацікавлений. Ні українська влада, ні Європа. Це потребує роботи, фінансових вливаннь, волі...Бо якщо гіпотетично уявити, яка кількість біженців може хлинути в неокуповану частину і у Європу, якщо статус біженця запропонувати, то це вже головняк для всіх: розмістити тих людей, зайняти і т.п...
П.С. І ще раз акцентую увагу, що якщо б навіть все це реалізувати і евакуювати населення, то хто дасть гарантію заморозки? Пуйло почне знов розширювати зону конфлікту і створювати очаги нестабільності. Не для того він все розпочав, щоб заморозити без усіляких результатів. Це на самому початку вже Крим показав, але не навчив. Чим далі п'ятитися і віддавати території, сподіваючися на заморозку, тим гірше. Конфлікт з РФ треба припиняти по суті: або військова перемога, або дипломатичним шляхом. Другий шлях, буде однозначно не вигідний для України, це вже зрозуміло. Альтернатива - війна. Я вже висловлював свою думку, що треба воювати і можна перемогти, але більшість того не хоче. Що залишається? Лише замирюватися з ворогом і чекати іншого вікна можливостей, накопичувати сили, колі дійсно РФ ослабне. Поки основна задача - зберегти людей і територіальну цілісність. Зрозуміло, що поки без Криму. Донбас треба однозначно повертати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Вів 05 лис, 2019 01:49, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 01:48
ЛАД написав:
Чтобы закончить тему свастики:
Мне вот что интересно: можно ли нарисовать на заборе серп и молот, а когда привлекут за пропаганду коммунизма, отмазаться тем, что ты нарисовал элемент австрийского герба? Что на самом деле ты пропагандировал не запрещенную коммунистическую идеологию, а выражал свои симпатии Австрии?
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Додано: Вів 05 лис, 2019 01:50
Tegularius написав: ЛАД написав:
Чтобы закончить тему свастики:
Мне вот что интересно: можно ли нарисовать на заборе серп и молот, а когда привлекут за пропаганду коммунизма, отмазаться тем, что ты нарисовал элемент австрийского герба? Что на самом деле ты пропагандировал не запрещенную коммунистическую идеологию, а выражал свои симпатии Австрии?
Вопрос интересный.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 02:01
ЛАД написав:
Не обещал и нарушить может. Но это в любом случае будет уже не "внутренний конфликт", а явная агрессия. Не важно кого - РФ или ЛДНР. Ситуация другая.
І що та нова ситуація дасть? Нове занепокоєння висловлять? А зараз що? Внутрішній конфлікт? Мало Крима? Всі не розуміють з ким війна на Донбасі? Всі все прекрасно розуміють. Просто вольова імпотентність світової спільноти перед гопотою. Пуйло буде йти далі настільки, наскільки йому дозволять. І нахабніти, реготати над всіма "європейськими лохами", сцяти й надалі у вічі всім і казати, що нас там нєт.
І всі будуть висловлювати й надалі занепокоєність. Айя яй, не можна так!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:14
Tegularius написав: ЛАД написав:
Чтобы закончить тему свастики:
Мне вот что интересно: можно ли нарисовать на заборе серп и молот, а когда привлекут за пропаганду коммунизма, отмазаться тем, что ты нарисовал элемент австрийского герба? Что на самом деле ты пропагандировал не запрещенную коммунистическую идеологию, а выражал свои симпатии Австрии?
А что серп и молот запрещены ?
Серп как и древние свастики использовались украинскими крестьянами при тяжелой работе в поле еще со времен монголо-татарского ига.
Молот тоже можно купить в любом Эпицентре.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:28
Tegularius написав: ЛАД написав:
Чтобы закончить тему свастики:
Мне вот что интересно: можно ли нарисовать на заборе серп и молот, а когда привлекут за пропаганду коммунизма, отмазаться тем, что ты нарисовал элемент австрийского герба? Что на самом деле ты пропагандировал не запрещенную коммунистическую идеологию, а выражал свои симпатии Австрии?
Какая такая Австрия?
Все ударились в высшее образование, никто в ПТУ идти не хочет, вот и решил напомнить о важности рабочих специальностей, заодно и прорекламировал высококачественные серпы и кувалды собственного производства. Какая такая символика? Не видел, не читал, не знаю, не в курсе)))
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:37
freeze написав:
Серп как и древние свастики использовались украинскими крестьянами при тяжелой работе в поле еще со времен монголо-татарского ига.
А як саме укр.селяни використовували свастику при важкій роботі в полі?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 09:40
Ой+ написав: freeze написав:
Серп как и древние свастики использовались украинскими крестьянами при тяжелой работе в поле еще со времен монголо-татарского ига.
А як саме укр.селяни використовували свастику при важкій роботі в полі?
Как помогает Крест животворящий верующему человеку ? Мотивационно.
Так и древние свастики - объект мотивации.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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