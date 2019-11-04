Додано: Вів 05 лис, 2019 09:47

Глава Минэкономики Милованов признался, что голосовал за Порошенко на выборах президента.



Я как-то в этом не сомневался. Судя по тогдашним соцсетям и Гончарук голосовал за Порошенко, и Маркарова, и Арахамия, и Потураев, и Яременко, и многие другие видные члены новой властной команды.



Все никак не могу решить эту загадку, как можно голосовать за одного, а появиться в команде другого.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.