Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник Ви ж розумієте - всі говорять правильно зі своєї точки зору ... Як там буде і як треба було - невідомо - немає однозначності . З моєї точки зору Порошенко просто втратив час і можливості - побоявся оголосити реально війну проти загарбників . А зараз це розгребти навряд чи можливо - все це розведення просто імітація якогось руху до чогось ( і реально кожний уявляє сам собі - до чого ) ...
antey1969 написав:Все ударились в высшее образование, никто в ПТУ идти не хочет, вот и решил напомнить о важности рабочих специальностей
Нова влада намірена виправляти таку ситуацію - видно не хватає пролетаріату на заводах.
По ее словам (Анна Новосад), всего 30% учеников идут после школы в учреждения профобразования. Остальные пытаются поступить в ВУЗы. Такая ситуация не является нормальной, потому что многие дети сразу теряют возможность хорошо зарабатывать в будущем. Новосад пообщалась с представителем аграрного бизнеса. Последний пожаловался, что у него недостаточно сотрудников. "У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: у меня тракторист в летний период получает зарплату 70-80 тысяч гривен. Это в два раза больше, чем моя зарплата министра", - отметила она. https://newsone.ua/news/politics/minist ... v-ptu.html
Так що ЗВО, які і так не в кращому стані, будуть добивати, але впевнений, що і найманих працівників не дуже і побільшає, бо 70-80 тис. якщо десь і є, то це одиночні випадки, а випусники ПТУ ще швидше за інших поїдуть заробляти гроші в інші країни.
Козак-характерник написав:Донбас треба однозначно повертати.
Постає питання тільки яким шляхом, капітуляція, чи військовим? Моя думка, що потрібно застосовувати засіб "жабячі стрибки", вибивати ворога поступово і зсувати лінію зіткнення. На всі втручання рф, додавати їй санкції. Донбас вичистимо до кордону і повернемо під Український Прапор.
Ой+ написав:"У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: у меня тракторист в летний период получает зарплату 70-80 тысяч гривен. Это в два раза больше, чем моя зарплата министра", - отметила она. https://newsone.ua/news/politics/minist ... v-ptu.html
Так що ЗВО, які і так не в кращому стані, будуть добивати, але впевнений, що і найманих працівників не дуже і побільшає, бо 70-80 тис. якщо десь і є, то це одиночні випадки, а випусники ПТУ ще швидше за інших поїдуть заробляти гроші в інші країни.[/quote]
Ну от якось дуже сумніваюся щодо таких зарплат . Десь напевно вони і є , але десь там ... У мене хатка в селі далеченько від Києва і сусіди місцеві . Фермер платить робітнику-універсалу ( раніше це називали - механізатори ) 5-6 тисяч в місяць в сезон . Це робочий день - невизначений . Вихідних немає ... Низькокваліфіковані робітники ( молодь переважно ) на такі умови ще погоджуються . Кваліфіковані - ні ...
Козак-характерник написав:Донбас треба однозначно повертати.
Постає питання тільки яким шляхом, капітуляція, чи військовим? Моя думка, що потрібно застосовувати засіб "жабячі стрибки", вибивати ворога поступово і зсувати лінію зіткнення. На всі втручання рф, додавати їй санкції. Донбас вичистимо до кордону і повернемо під Український Прапор.
А Ви дивилися - яким темпом йшов рух туди і звідти ? Одна справа - посунутися десь біля села на 500 м - і інша біля будь-якого міста та дороги ... Така війна триватаме сотні років ...
За період 2014-2016 років корпорація Roshen отримала і вивела в Україну дивіденди від Липецьких активів в розмірі 72,06 млн доларів.
Про це повідомилил в прес-службі корпораці, пише liga.net.
Повідомляється, що з цієї суми до бюджету України було сплачено 125, 63 млн грн податків.
Решта грошей, як запевняють в корпорації, системно вкладається в благодійні проекти і інвестуються в чинне в Україні виробництво.
За вказаний період в реалізації знаходяться три благодійні проекти.
Зокрема, 165,85 млн грн витрачено на будівництво Театру на Подолі в Києві, який відкриється вже навесні 2017 року.
У компанії також повідомили, що 54 млн грн корпорація інвестувала в проект допомоги національній дитячій спеціалізованій лікарні і поліклініці "Охматдит" в Києві, ще 30 млн грн - планує вкласти до літа 2017 року.
Також повідомляється, що 17,07 млн грн корпорація витратила на будівництво вольєрів в Черкаському зоопарку. Планується, що проект буде завершений в листопаді 2016 року.
Зрештою, зрадофіли самі себе покарали, вибравши Зе, який вже відслюнавив своєму спонсору Ко 10 млрд гривень з бюджету, і ще бог знає скільки по незавершеним судам. І шо там Зе, коли продасть свій "ліпецький" офшор, чи віддасть прибуток, за серіальні права, на благодійність?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.