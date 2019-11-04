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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4523452445254526
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:44

Козак-характерник
Ви ж розумієте - всі говорять правильно зі своєї точки зору ... Як там буде і як треба було - невідомо - немає однозначності . З моєї точки зору Порошенко просто втратив час і можливості - побоявся оголосити реально війну проти загарбників . А зараз це розгребти навряд чи можливо - все це розведення просто імітація якогось руху до чогось ( і реально кожний уявляє сам собі - до чого ) ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:47

Глава Минэкономики Милованов признался, что голосовал за Порошенко на выборах президента.

Я как-то в этом не сомневался. Судя по тогдашним соцсетям и Гончарук голосовал за Порошенко, и Маркарова, и Арахамия, и Потураев, и Яременко, и многие другие видные члены новой властной команды.

Все никак не могу решить эту загадку, как можно голосовать за одного, а появиться в команде другого.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:47

Re: Політичні дискусії

  antey1969 написав:Все ударились в высшее образование, никто в ПТУ идти не хочет, вот и решил напомнить о важности рабочих специальностей


Нова влада намірена виправляти таку ситуацію - видно не хватає пролетаріату на заводах.
По ее словам (Анна Новосад), всего 30% учеников идут после школы в учреждения профобразования. Остальные пытаются поступить в ВУЗы. Такая ситуация не является нормальной, потому что многие дети сразу теряют возможность хорошо зарабатывать в будущем.
Новосад пообщалась с представителем аграрного бизнеса. Последний пожаловался, что у него недостаточно сотрудников.
"У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: у меня тракторист в летний период получает зарплату 70-80 тысяч гривен. Это в два раза больше, чем моя зарплата министра", - отметила она. https://newsone.ua/news/politics/minist ... v-ptu.html


Так що ЗВО, які і так не в кращому стані, будуть добивати, але впевнений, що і найманих працівників не дуже і побільшає, бо 70-80 тис. якщо десь і є, то це одиночні випадки, а випусники ПТУ ще швидше за інших поїдуть заробляти гроші в інші країни.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:00

  Tegularius написав:
  lapay написав:
  Tegularius написав:До чого тут експорт України, якщо фабрика працює на території РФ?

Експорт капіталу, який давав прибутки у валюті.


А что нам с его прибыли?
Налоги - в РФ, рабочие места в РФ, заказы смежникам (строительство, электроэнергия и пр.) - там же. Прибыль выведена на теплые острова.


Панама не является островом.
А в остальном всё верно.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:03

  freeze написав:Глава Минэкономики Милованов признался, что голосовал за Порошенко на выборах президента.

Я как-то в этом не сомневался. Судя по тогдашним соцсетям и Гончарук голосовал за Порошенко, и Маркарова, и Арахамия, и Потураев, и Яременко, и многие другие видные члены новой властной команды.

Все никак не могу решить эту загадку, как можно голосовать за одного, а появиться в команде другого.


Переобуться в полёте - один из самых разработанных приемов украинских политиков.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:07

Re: Політичні дискусії

  antey1969 написав:заодно и прорекламировал высококачественные серпы и кувалды собственного производства

"Косить и забивать"!
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:10

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:Донбас треба однозначно повертати.
Постає питання тільки яким шляхом, капітуляція, чи військовим? Моя думка, що потрібно застосовувати засіб "жабячі стрибки", вибивати ворога поступово і зсувати лінію зіткнення. На всі втручання рф, додавати їй санкції. Донбас вичистимо до кордону і повернемо під Український Прапор.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:13

  Ой+ написав:"У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: у меня тракторист в летний период получает зарплату 70-80 тысяч гривен. Это в два раза больше, чем моя зарплата министра", - отметила она. https://newsone.ua/news/politics/minist ... v-ptu.html


Так що ЗВО, які і так не в кращому стані, будуть добивати, але впевнений, що і найманих працівників не дуже і побільшає, бо 70-80 тис. якщо десь і є, то це одиночні випадки, а випусники ПТУ ще швидше за інших поїдуть заробляти гроші в інші країни.[/quote]

Ну от якось дуже сумніваюся щодо таких зарплат . Десь напевно вони і є , але десь там ...
У мене хатка в селі далеченько від Києва і сусіди місцеві . Фермер платить робітнику-універсалу ( раніше це називали - механізатори ) 5-6 тисяч в місяць в сезон . Це робочий день - невизначений . Вихідних немає ... Низькокваліфіковані робітники ( молодь переважно ) на такі умови ще погоджуються . Кваліфіковані - ні ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:20

  Перес де Куэльяр написав:
  Козак-характерник написав:Донбас треба однозначно повертати.
Постає питання тільки яким шляхом, капітуляція, чи військовим? Моя думка, що потрібно застосовувати засіб "жабячі стрибки", вибивати ворога поступово і зсувати лінію зіткнення. На всі втручання рф, додавати їй санкції. Донбас вичистимо до кордону і повернемо під Український Прапор.

А Ви дивилися - яким темпом йшов рух туди і звідти ? Одна справа - посунутися десь біля села на 500 м - і інша біля будь-якого міста та дороги ... Така війна триватаме сотні років ...
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