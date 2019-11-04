Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник Ви ж розумієте - всі говорять правильно зі своєї точки зору ... Як там буде і як треба було - невідомо - немає однозначності . З моєї точки зору Порошенко просто втратив час і можливості - побоявся оголосити реально війну проти загарбників . А зараз це розгребти навряд чи можливо - все це розведення просто імітація якогось руху до чогось ( і реально кожний уявляє сам собі - до чого ) ...
antey1969 написав:Все ударились в высшее образование, никто в ПТУ идти не хочет, вот и решил напомнить о важности рабочих специальностей
Нова влада намірена виправляти таку ситуацію - видно не хватає пролетаріату на заводах.
По ее словам (Анна Новосад), всего 30% учеников идут после школы в учреждения профобразования. Остальные пытаются поступить в ВУЗы. Такая ситуация не является нормальной, потому что многие дети сразу теряют возможность хорошо зарабатывать в будущем. Новосад пообщалась с представителем аграрного бизнеса. Последний пожаловался, что у него недостаточно сотрудников. "У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: у меня тракторист в летний период получает зарплату 70-80 тысяч гривен. Это в два раза больше, чем моя зарплата министра", - отметила она. https://newsone.ua/news/politics/minist ... v-ptu.html
Так що ЗВО, які і так не в кращому стані, будуть добивати, але впевнений, що і найманих працівників не дуже і побільшає, бо 70-80 тис. якщо десь і є, то це одиночні випадки, а випусники ПТУ ще швидше за інших поїдуть заробляти гроші в інші країни.
Козак-характерник написав:Донбас треба однозначно повертати.
Постає питання тільки яким шляхом, капітуляція, чи військовим? Моя думка, що потрібно застосовувати засіб "жабячі стрибки", вибивати ворога поступово і зсувати лінію зіткнення. На всі втручання рф, додавати їй санкції. Донбас вичистимо до кордону і повернемо під Український Прапор.
Ой+ написав:"У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: у меня тракторист в летний период получает зарплату 70-80 тысяч гривен. Это в два раза больше, чем моя зарплата министра", - отметила она. https://newsone.ua/news/politics/minist ... v-ptu.html
Так що ЗВО, які і так не в кращому стані, будуть добивати, але впевнений, що і найманих працівників не дуже і побільшає, бо 70-80 тис. якщо десь і є, то це одиночні випадки, а випусники ПТУ ще швидше за інших поїдуть заробляти гроші в інші країни.[/quote]
Ну от якось дуже сумніваюся щодо таких зарплат . Десь напевно вони і є , але десь там ... У мене хатка в селі далеченько від Києва і сусіди місцеві . Фермер платить робітнику-універсалу ( раніше це називали - механізатори ) 5-6 тисяч в місяць в сезон . Це робочий день - невизначений . Вихідних немає ... Низькокваліфіковані робітники ( молодь переважно ) на такі умови ще погоджуються . Кваліфіковані - ні ...
Козак-характерник написав:Донбас треба однозначно повертати.
Постає питання тільки яким шляхом, капітуляція, чи військовим? Моя думка, що потрібно застосовувати засіб "жабячі стрибки", вибивати ворога поступово і зсувати лінію зіткнення. На всі втручання рф, додавати їй санкції. Донбас вичистимо до кордону і повернемо під Український Прапор.
А Ви дивилися - яким темпом йшов рух туди і звідти ? Одна справа - посунутися десь біля села на 500 м - і інша біля будь-якого міста та дороги ... Така війна триватаме сотні років ...