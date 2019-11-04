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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4525452645274528>
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:35

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.......
Есть желание?
Вы уверены?

У него и генпрокурор есть и т.д.
Но при наличия желания вот такое не превращается в смехреночки:
https://m.youtube.com/watch?v=O5INOoI2oUA

Комментарии Шария можете не слушать, смотрите на сам процесс.
Увидите там наличие реального желания, тыкните меня носом в него))

Что Вы хотели бы там увидеть, чтобы убедиться в наличии желания?
Чтобы Зе как в фильме покосил зал из автомата? :)

lapay
А того що хотілось все і відразу, поміняли робочу конячку на сферичного коня, як вже колись казав. :mrgreen:

Началось-то при рабочей конячке. С какого там года говорилось - 16-го? Или с 17-го?

Чтобы не напрягаться пойду от противного.
Я увидел отсутствие желания.

Для этого достаточно было -- *дякую, дякую...* и хах-ха в ответ на просто ... ситуацию -- чиновник высокого звена публично в лоб заявляет Гаранту Конституции -- не назову, потому что жить хочу!!!!
Это не просто капец, это капец капцов.

Это уже не формат *у костра* с Денисом.

Это даже не вскрывшийся комиссией вызов феодальщины в Херсоне по убийству Ганзюк.
Это публично и прямо в лоб.

Хотя достаточно было бы и пусть хотя бы устного распоряжения об увольнении ВРИО сбу-шника за халатное выполнение служебных обязанностей. Он заместитель, то есть отговорка 40 дней не проходит...
Для проявления наличия желания.

Но дякую, дякую и ха-ха...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:43

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Не обещал и нарушить может. Но это в любом случае будет уже не "внутренний конфликт", а явная агрессия. Не важно кого - РФ или ЛДНР. Ситуация другая.

І що та нова ситуація дасть? Нове занепокоєння висловлять? А зараз що? Внутрішній конфлікт? Мало Крима? Всі не розуміють з ким війна на Донбасі? Всі все прекрасно розуміють. Просто вольова імпотентність світової спільноти перед гопотою. Пуйло буде йти далі настільки, наскільки йому дозволять. І нахабніти, реготати над всіма "європейськими лохами", сцяти й надалі у вічі всім і казати, що нас там нєт. 8) І всі будуть висловлювати й надалі занепокоєність. Айя яй, не можна так! :P

Розумiти i признавати - рiзнi речi.
Как Вы помните, были и, по-моему, есть проблемы с поставками смертельного оружия. Формально мы не признаны жертвами агрессии. В случае обстрелов - мы обстреливаем свои города и села.
В конце концов Путин недаром до сих пор заявляет "нас там нет" и "они нам не подчиняются", пытаясь откреститься от агрессии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:46

  lapay написав:........
Зрештою, зрадофіли самі себе покарали, вибравши Зе, який вже відслюнавив своєму спонсору Ко 10 млрд гривень з бюджету, і ще бог знає скільки по незавершеним судам.
.....

Це Ви про що?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:47

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Не обещал и нарушить может. Но это в любом случае будет уже не "внутренний конфликт", а явная агрессия. Не важно кого - РФ или ЛДНР. Ситуация другая.

І що та нова ситуація дасть? Нове занепокоєння висловлять? А зараз що? Внутрішній конфлікт? Мало Крима? Всі не розуміють з ким війна на Донбасі? Всі все прекрасно розуміють. Просто вольова імпотентність світової спільноти перед гопотою. Пуйло буде йти далі настільки, наскільки йому дозволять. І нахабніти, реготати над всіма "європейськими лохами", сцяти й надалі у вічі всім і казати, що нас там нєт. 8) І всі будуть висловлювати й надалі занепокоєність. Айя яй, не можна так! :P

Вы упускаете нюанс.

От гопника этого страдает кто?

А партнёры неплохо стригут дивы с того, что рашку санкциями и пр. теснят на рынках.
Ну как минимум, значительно компенсируют свои убытки от гопника.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:47

  Puente написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Козак-характерник написав:Донбас треба однозначно повертати.
Постає питання тільки яким шляхом, капітуляція, чи військовим? Моя думка, що потрібно застосовувати засіб "жабячі стрибки", вибивати ворога поступово і зсувати лінію зіткнення. На всі втручання рф, додавати їй санкції. Донбас вичистимо до кордону і повернемо під Український Прапор.

А Ви дивилися - яким темпом йшов рух туди і звідти ? Одна справа - посунутися десь біля села на 500 м - і інша біля будь-якого міста та дороги ... Така війна триватаме сотні років ...
Постривайте, технології йдуть вперед, "стінка на стінку"- пережиток часу. Війнськові дії виконують бойові дрони і треба переходити на стандарти НАТО.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:55

Скорее пережиток времени -- это *за каждую пядь земли*.

И ... я не вижу протестов за более активное и глубокое укрепление ВСУ от активистов, ветеранов, паповцев и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:58

  detroytred написав:........
Хотя достаточно было бы и пусть хотя бы устного распоряжения об увольнении ВРИО сбу-шника за халатное выполнение служебных обязанностей. Он заместитель, то есть отговорка 40 дней не проходит...
Для проявления наличия желания.

Но дякую, дякую и ха-ха...

Отговорка проходит - зам не начальник.
Но дело не в этом. Приказать-то можно. И кого поставить - другого такого же? Смеяться будут ещё больше.
Возможно, Зе уже убедился, что перестановка кроватей ничего не даёт.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:04

  detroytred написав:Скорее пережиток времени -- это *за каждую пядь земли*.

И ... я не вижу протестов за более активное и глубокое укрепление ВСУ от активистов, ветеранов, паповцев и т.д.

Нет никакого смысла обсуждать "стратегические планы" диванных патриотов, не имеющих представления ни о войне, ни об армии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:16

  ЛАД написав:
  detroytred написав:........
Хотя достаточно было бы и пусть хотя бы устного распоряжения об увольнении ВРИО сбу-шника за халатное выполнение служебных обязанностей. Он заместитель, то есть отговорка 40 дней не проходит...
Для проявления наличия желания.

Но дякую, дякую и ха-ха...

Отговорка проходит - зам не начальник.
Но дело не в этом. Приказать-то можно. И кого поставить - другого такого же? Смеяться будут ещё больше.
Возможно, Зе уже убедился, что перестановка кроватей ничего не даёт.

40 дней - было отговоркой.

Не можно, а нужно.
И увольнение за халатное выполнение обязанностей - это ответственность хоть какая-то.
ЗЕ этим бы оказывал давление на нарушителей...

И повторюсь - в любой системе процентов 5-10 порядочных есть.

Или как минимум, можно добиться уменьшения уровня *халатности* (коррупции) хоть и не до приемлемого, то хотя бы не беспредельного имеющегося.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:18

Re: Політичні дискусії

Ха.ха. Один пенс на лавочці навоюват тут клеймо "любітель руського міра" і ждун триколорів у Харкові.
Не тобі совковому пережитку повчати у патріотизмі молодь.тому закрив би пельку.
Перес де Куэльяр
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