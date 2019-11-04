Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Комментарии Шария можете не слушать, смотрите на сам процесс. Увидите там наличие реального желания, тыкните меня носом в него))
Что Вы хотели бы там увидеть, чтобы убедиться в наличии желания? Чтобы Зе как в фильме покосил зал из автомата?
lapay
А того що хотілось все і відразу, поміняли робочу конячку на сферичного коня, як вже колись казав.
Началось-то при рабочей конячке. С какого там года говорилось - 16-го? Или с 17-го?
Чтобы не напрягаться пойду от противного. Я увидел отсутствие желания.
Для этого достаточно было -- *дякую, дякую...* и хах-ха в ответ на просто ... ситуацию -- чиновник высокого звена публично в лоб заявляет Гаранту Конституции -- не назову, потому что жить хочу!!!! Это не просто капец, это капец капцов.
Это уже не формат *у костра* с Денисом.
Это даже не вскрывшийся комиссией вызов феодальщины в Херсоне по убийству Ганзюк. Это публично и прямо в лоб.
Хотя достаточно было бы и пусть хотя бы устного распоряжения об увольнении ВРИО сбу-шника за халатное выполнение служебных обязанностей. Он заместитель, то есть отговорка 40 дней не проходит... Для проявления наличия желания.
ЛАД написав:Не обещал и нарушить может. Но это в любом случае будет уже не "внутренний конфликт", а явная агрессия. Не важно кого - РФ или ЛДНР. Ситуация другая.
І що та нова ситуація дасть? Нове занепокоєння висловлять? А зараз що? Внутрішній конфлікт? Мало Крима? Всі не розуміють з ким війна на Донбасі? Всі все прекрасно розуміють. Просто вольова імпотентність світової спільноти перед гопотою. Пуйло буде йти далі настільки, наскільки йому дозволять. І нахабніти, реготати над всіма "європейськими лохами", сцяти й надалі у вічі всім і казати, що нас там нєт. І всі будуть висловлювати й надалі занепокоєність. Айя яй, не можна так!
Розумiти i признавати - рiзнi речi. Как Вы помните, были и, по-моему, есть проблемы с поставками смертельного оружия. Формально мы не признаны жертвами агрессии. В случае обстрелов - мы обстреливаем свои города и села. В конце концов Путин недаром до сих пор заявляет "нас там нет" и "они нам не подчиняются", пытаясь откреститься от агрессии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Не обещал и нарушить может. Но это в любом случае будет уже не "внутренний конфликт", а явная агрессия. Не важно кого - РФ или ЛДНР. Ситуация другая.
І що та нова ситуація дасть? Нове занепокоєння висловлять? А зараз що? Внутрішній конфлікт? Мало Крима? Всі не розуміють з ким війна на Донбасі? Всі все прекрасно розуміють. Просто вольова імпотентність світової спільноти перед гопотою. Пуйло буде йти далі настільки, наскільки йому дозволять. І нахабніти, реготати над всіма "європейськими лохами", сцяти й надалі у вічі всім і казати, що нас там нєт. І всі будуть висловлювати й надалі занепокоєність. Айя яй, не можна так!
Вы упускаете нюанс.
От гопника этого страдает кто?
А партнёры неплохо стригут дивы с того, что рашку санкциями и пр. теснят на рынках. Ну как минимум, значительно компенсируют свои убытки от гопника.
Козак-характерник написав:Донбас треба однозначно повертати.
Постає питання тільки яким шляхом, капітуляція, чи військовим? Моя думка, що потрібно застосовувати засіб "жабячі стрибки", вибивати ворога поступово і зсувати лінію зіткнення. На всі втручання рф, додавати їй санкції. Донбас вичистимо до кордону і повернемо під Український Прапор.
А Ви дивилися - яким темпом йшов рух туди і звідти ? Одна справа - посунутися десь біля села на 500 м - і інша біля будь-якого міста та дороги ... Така війна триватаме сотні років ...
Постривайте, технології йдуть вперед, "стінка на стінку"- пережиток часу. Війнськові дії виконують бойові дрони і треба переходити на стандарти НАТО.
detroytred написав:........ Хотя достаточно было бы и пусть хотя бы устного распоряжения об увольнении ВРИО сбу-шника за халатное выполнение служебных обязанностей. Он заместитель, то есть отговорка 40 дней не проходит... Для проявления наличия желания.
Но дякую, дякую и ха-ха...
Отговорка проходит - зам не начальник. Но дело не в этом. Приказать-то можно. И кого поставить - другого такого же? Смеяться будут ещё больше. Возможно, Зе уже убедился, что перестановка кроватей ничего не даёт.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:........ Хотя достаточно было бы и пусть хотя бы устного распоряжения об увольнении ВРИО сбу-шника за халатное выполнение служебных обязанностей. Он заместитель, то есть отговорка 40 дней не проходит... Для проявления наличия желания.
Но дякую, дякую и ха-ха...
Отговорка проходит - зам не начальник. Но дело не в этом. Приказать-то можно. И кого поставить - другого такого же? Смеяться будут ещё больше. Возможно, Зе уже убедился, что перестановка кроватей ничего не даёт.
40 дней - было отговоркой.
Не можно, а нужно. И увольнение за халатное выполнение обязанностей - это ответственность хоть какая-то. ЗЕ этим бы оказывал давление на нарушителей...
И повторюсь - в любой системе процентов 5-10 порядочных есть.
Или как минимум, можно добиться уменьшения уровня *халатности* (коррупции) хоть и не до приемлемого, то хотя бы не беспредельного имеющегося.