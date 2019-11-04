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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4525452645274528
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:27

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Скорее пережиток времени -- это *за каждую пядь земли*.

И ... я не вижу протестов за более активное и глубокое укрепление ВСУ от активистов, ветеранов, паповцев и т.д.

Нет никакого смысла обсуждать "стратегические планы" диванных патриотов, не имеющих представления ни о войне, ни об армии.

45 минута Зверобий прямо - *наступати не можна. Ми не повернемо цю територiю*.

https://m.youtube.com/watch?v=CEKn7ZWERvE

То есть вся цель - остановить пуйла. От продвижения. Это звучит в интервью.

Хорошо. Но ЗЕ и ГШУ и не собирается не останавливать его.
Но Зверобий с потолка аргументирует - всё открываем и пускаем его (иди сколько хочешь).
С потолка. Просто ложь.

Ведь она знает, что отвод на прежние оборудованные позиции.
detroytred
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