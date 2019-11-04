ЛАД написав:
Нет никакого смысла обсуждать "стратегические планы" диванных патриотов, не имеющих представления ни о войне, ни об армии.
45 минута Зверобий прямо - *наступати не можна. Ми не повернемо цю територiю*.
То есть вся цель - остановить пуйла. От продвижения. Это звучит в интервью.
Хорошо. Но ЗЕ и ГШУ и не собирается не останавливать его.
Но Зверобий с потолка аргументирует - всё открываем и пускаем его (иди сколько хочешь).
С потолка. Просто ложь.
Ведь она знает, что отвод на прежние оборудованные позиции.