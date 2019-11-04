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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4525452645274528 Додано: Вів 05 лис, 2019 11:27 ЛАД написав: detroytred написав: Скорее пережиток времени -- это *за каждую пядь земли*.



И ... я не вижу протестов за более активное и глубокое укрепление ВСУ от активистов, ветеранов, паповцев и т.д. Скорее пережиток времени -- это *за каждую пядь земли*.И ... я не вижу протестов за более активное и глубокое укрепление ВСУ от активистов, ветеранов, паповцев и т.д.

Нет никакого смысла обсуждать "стратегические планы" диванных патриотов, не имеющих представления ни о войне, ни об армии. Нет никакого смысла обсуждать "стратегические планы" диванных патриотов, не имеющих представления ни о войне, ни об армии.

45 минута Зверобий прямо - *наступати не можна. Ми не повернемо цю територiю*.



https://m.youtube.com/watch?v=CEKn7ZWERvE



То есть вся цель - остановить пуйла. От продвижения. Это звучит в интервью.



Хорошо. Но ЗЕ и ГШУ и не собирается не останавливать его.

Но Зверобий с потолка аргументирует - всё открываем и пускаем его (иди сколько хочешь).

С потолка. Просто ложь.



Ведь она знает, что отвод на прежние оборудованные позиции. 45 минута Зверобий прямо - *наступати не можна. Ми не повернемо цю територiю*.То есть вся цель - остановить пуйла. От продвижения. Это звучит в интервью.Хорошо. Но ЗЕ и ГШУ и не собирается не останавливать его.Но Зверобий с потолка аргументирует - всё открываем и пускаем его (иди сколько хочешь).С потолка. Просто ложь.Ведь она знает, что отвод на прежние оборудованные позиции. detroytred

Повідомлень: 22427 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 12:41 ЛАД написав: lapay написав: ........

Зрештою, зрадофіли самі себе покарали, вибравши Зе, який вже відслюнавив своєму спонсору Ко 10 млрд гривень з бюджету , і ще бог знає скільки по незавершеним судам.

..... ........Зрештою, зрадофіли самі себе покарали, вибравши Зе, який, і ще бог знає скільки по незавершеним судам......

Це Ви про що? Це Ви про що?

Порився детальніше.. Не має такого, вибачаюсь. Це була сума, яку, спочатку, з'економив Коломойський на рішеннях наших судів. Потім тренд помінявся, і суди почали штампувати рішення вже проти Коломойського. Тим не менше, Коломойський, зараз, почуває себе краще за інших топ олігархів. Порився детальніше.. Не має такого, вибачаюсь. Це була сума, яку, спочатку, з'економив Коломойський на рішеннях наших судів. Потім тренд помінявся, і суди почали штампувати рішення вже проти Коломойського. Тим не менше, Коломойський, зараз, почуває себе краще за інших топ олігархів. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8803 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1078 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 13:23 Puente написав: Козак-характерник

Ви ж розумієте - всі говорять правильно зі своєї точки зору ... Як там буде і як треба було - невідомо - немає однозначності Ви ж розумієте - всі говорять правильно зі своєї точки зору ... Як там буде і як треба було - невідомо - немає однозначності

Згодний. В цій війні з РФ багато причин, як внутрішніх, так і зовнішніх. Не достатньо для її припинення лише волі однієї із сторін. Особливо, коли такої волі взагалі немає. Бо війна - це теж бізнес для багатьох.



Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав: Донбас треба однозначно повертати. Донбас треба однозначно повертати. Постає питання тільки яким шляхом, капітуляція, чи військовим? Моя думка, що потрібно застосовувати засіб "жабячі стрибки", вибивати ворога поступово і зсувати лінію зіткнення. На всі втручання рф, додавати їй санкції. Донбас вичистимо до кордону і повернемо під Український Прапор. Постає питання тільки яким шляхом, капітуляція, чи військовим? Моя думка, що потрібно застосовувати засіб "жабячі стрибки", вибивати ворога поступово і зсувати лінію зіткнення. На всі втручання рф, додавати їй санкції. Донбас вичистимо до кордону і повернемо під Український Прапор.

Головне визначити мету, а вже механізм нехай профільні спеціалісти визначають. Згодний. В цій війні з РФ багато причин, як внутрішніх, так і зовнішніх. Не достатньо для її припинення лише волі однієї із сторін. Особливо, коли такої волі взагалі немає. Бо війна - це теж бізнес для багатьох.Головне визначити мету, а вже механізм нехай профільні спеціалісти визначають. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27024 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 13:27 lapay написав: Порився детальніше.. Не має такого, вибачаюсь. Порився детальніше.. Не має такого, вибачаюсь.



Вспомнилось:

- Вы слышали, у Рабиновича дочь проститутка?

– Но у него же два сына, дочери нет.

- Ну не знаю, я просто высказал свое мнение.







Но хорошо хоть признаешь ошибку - от большинства порохоботов дождаться этого невозможно.



Теперь по сути - с Коломойским новая власть еще не успела зашквариться (даже принимая во внимание решение о свободном импорте э/э для разбавления монополии Ахметова).



А вот в плане антисоциального государства - один в один продолжают политику Порошенко "больше доить и меньше кормить".



Новый глава Нацкомиссии по тарифам заявил о неизбежности роста цен на электроэнергию для населения

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/5/653329/ Вспомнилось:- Вы слышали, у Рабиновича дочь проститутка?– Но у него же два сына, дочери нет.- Ну не знаю, я просто высказал свое мнение.Но хорошо хоть признаешь ошибку - от большинства порохоботов дождаться этого невозможно.Теперь по сути - с Коломойским новая власть еще не успела зашквариться (даже принимая во внимание решение о свободном импорте э/э для разбавления монополии Ахметова).А вот в плане антисоциального государства - один в один продолжают политику Порошенко "больше доить и меньше кормить". zРадио

Повідомлень: 4045 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 13:32 lapay написав: ЛАД написав: lapay написав: ........

Зрештою, зрадофіли самі себе покарали, вибравши Зе, який вже відслюнавив своєму спонсору Ко 10 млрд гривень з бюджету , і ще бог знає скільки по незавершеним судам.

..... ........Зрештою, зрадофіли самі себе покарали, вибравши Зе, який, і ще бог знає скільки по незавершеним судам......

Це Ви про що? Це Ви про що?

Порився детальніше.. Не має такого, вибачаюсь. Це була сума, яку, спочатку, з'економив Коломойський на рішеннях наших судів. Потім тренд помінявся, і суди почали штампувати рішення вже проти Коломойського. Тим не менше, Коломойський, зараз, почуває себе краще за інших топ олігархів. Порився детальніше.. Не має такого, вибачаюсь. Це була сума, яку, спочатку, з'економив Коломойський на рішеннях наших судів. Потім тренд помінявся, і суди почали штампувати рішення вже проти Коломойського.

Поки що такого не бачу. Найкраще, як і раніше, на мій погляд, почувається пан Ахметов.

Фінансовий стан Коломойського поки що не змінився (чи мало змінився).



P.s. Faceless

- цей пост це хамство чи образчик "толерантної дискусії" "патріота"? Поки що такого не бачу. Найкраще, як і раніше, на мій погляд, почувається пан Ахметов.Фінансовий стан Коломойського поки що не змінився (чи мало змінився).P.s. viewtopic.php?p=4786595#p4786595 - цей пост це хамство чи образчик "толерантної дискусії" "патріота"? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14685 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 13:36 detroytred написав: Козак-характерник написав: ЛАД написав: Не обещал и нарушить может. Но это в любом случае будет уже не "внутренний конфликт", а явная агрессия. Не важно кого - РФ или ЛДНР. Ситуация другая.

Не обещал и нарушить может. Но это в любом случае будет уже не "внутренний конфликт", а явная агрессия. Не важно кого - РФ или ЛДНР. Ситуация другая.

І що та нова ситуація дасть? Нове занепокоєння висловлять? А зараз що? Внутрішній конфлікт? Мало Крима? Всі не розуміють з ким війна на Донбасі? Всі все прекрасно розуміють. Просто вольова імпотентність світової спільноти перед гопотою. Пуйло буде йти далі настільки, наскільки йому дозволять. І нахабніти, реготати над всіма "європейськими лохами", сцяти й надалі у вічі всім і казати, що нас там нєт. І всі будуть висловлювати й надалі занепокоєність. Айя яй, не можна так! І що та нова ситуація дасть? Нове занепокоєння висловлять? А зараз що? Внутрішній конфлікт? Мало Крима? Всі не розуміють з ким війна на Донбасі? Всі все прекрасно розуміють. Просто вольова імпотентність світової спільноти перед гопотою. Пуйло буде йти далі настільки, наскільки йому дозволять. І нахабніти, реготати над всіма "європейськими лохами", сцяти й надалі у вічі всім і казати, що нас там нєт.І всі будуть висловлювати й надалі занепокоєність. Айя яй, не можна так!

Вы упускаете нюанс.



От гопника этого страдает кто?



А партнёры неплохо стригут дивы с того, что рашку санкциями и пр. теснят на рынках.

Ну как минимум, значительно компенсируют свои убытки от гопника. Вы упускаете нюанс.От гопника этого страдает кто?А партнёры неплохо стригут дивы с того, что рашку санкциями и пр. теснят на рынках.Ну как минимум, значительно компенсируют свои убытки от гопника.

Україні що з того? Дорога ціна. За гроші європейців платити людськими життями. Хоча вище писав, що так чи інакше, зацікавлені у цій війні є, як всередині, так і зовні. Тому така цинічна політика. Хтось бабло стриже, а хтось голову кладе. Поки товстий схудне, худий помре. Європа, США, РФ на нашій території продовжуватимуть геополітичні розбірки, а українці кров'ю повинні платити? Питання риторичне. Україні що з того? Дорога ціна. За гроші європейців платити людськими життями. Хоча вище писав, що так чи інакше, зацікавлені у цій війні є, як всередині, так і зовні. Тому така цинічна політика. Хтось бабло стриже, а хтось голову кладе. Поки товстий схудне, худий помре. Європа, США, РФ на нашій території продовжуватимуть геополітичні розбірки, а українці кров'ю повинні платити? Питання риторичне. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27024 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 13:42 detroytred написав: ЛАД написав: detroytred написав: Скорее пережиток времени -- это *за каждую пядь земли*.



И ... я не вижу протестов за более активное и глубокое укрепление ВСУ от активистов, ветеранов, паповцев и т.д. Скорее пережиток времени -- это *за каждую пядь земли*.И ... я не вижу протестов за более активное и глубокое укрепление ВСУ от активистов, ветеранов, паповцев и т.д.

Нет никакого смысла обсуждать "стратегические планы" диванных патриотов, не имеющих представления ни о войне, ни об армии. Нет никакого смысла обсуждать "стратегические планы" диванных патриотов, не имеющих представления ни о войне, ни об армии.

45 минута Зверобий прямо - *наступати не можна. Ми не повернемо цю територiю*.



https://m.youtube.com/watch?v=CEKn7ZWERvE



То есть вся цель - остановить пуйла. От продвижения. Это звучит в интервью.



Хорошо. Но ЗЕ и ГШУ и не собирается не останавливать его.

Но Зверобий с потолка аргументирует - всё открываем и пускаем его (иди сколько хочешь).

С потолка. Просто ложь.



Ведь она знает, что отвод на прежние оборудованные позиции. 45 минута Зверобий прямо - *наступати не можна. Ми не повернемо цю територiю*.То есть вся цель - остановить пуйла. От продвижения. Это звучит в интервью.Хорошо. Но ЗЕ и ГШУ и не собирается не останавливать его.Но Зверобий с потолка аргументирует - всё открываем и пускаем его (иди сколько хочешь).С потолка. Просто ложь.Ведь она знает, что отвод на прежние оборудованные позиции.

А её вместе с нашими форумными "патриотами" это волнует?

Ну, ложь. Наглая и неприкрытая. Кто-то посмеётся, кто-то возмутится, а кто-то, глядишь, и поверит. И поверивших может быть много - не все внимательно следят за событиями. Т.е. результат есть - снизить рейтинг и доверие к Зе и приподнять По. А её вместе с нашими форумными "патриотами" это волнует?Ну, ложь. Наглая и неприкрытая. Кто-то посмеётся, кто-то возмутится, а кто-то, глядишь, и поверит. И поверивших может быть много - не все внимательно следят за событиями. Т.е. результат есть - снизить рейтинг и доверие к Зе и приподнять По. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14685 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 13:42



США создают базы у нефтяных скважин в Сирии - СМИ

https://korrespondent.net/world/4156907 ... -syryy-smy



Пища для ума псевдо-патриотам, считающим, что "уж лучше под Вашингтон, чем по москву". "Уж лучше", господа и дамы, сами быть себе хозяевами... Островки демократииПища для ума псевдо-патриотам, считающим, что "уж лучше под Вашингтон, чем по москву". "Уж лучше", господа и дамы, сами быть себе хозяевами... zРадио

Повідомлень: 4045 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 13:51 Козак-характерник написав: ...........

Україні що з того? Дорога ціна. За гроші європейців платити людськими життями. Хоча вище писав, що так чи інакше, зацікавлені у цій війні є, як всередині, так і зовні. Тому така цинічна політика. Хтось бабло стриже, а хтось голову кладе. Поки товстий схудне, худий помре. Європа, США, РФ на нашій території продовжуватимуть геополітичні розбірки, а українці кров'ю повинні платити? Питання риторичне. ...........Україні що з того? Дорога ціна. За гроші європейців платити людськими життями. Хоча вище писав, що так чи інакше,Поки товстий схудне, худий помре. Європа, США, РФ на нашій території продовжуватимуть геополітичні розбірки, а українці кров'ю повинні платити? Питання риторичне.

Так было практически во всех войнах.Ну а для "идеологического прикрытия" и обмана народа придумывались, по ситуации, разные причины - защита "своей" религии, "интересов народа", независимости (от которой, бывало, народу не холодно, не жарко). Например, сильно подозреваю, что поражение в войне с Наполеоном могло только улучшить положение российских народов, в частности, могло привести к ликвидации крепостного права. Так было практически во всех войнах.Ну а для "идеологического прикрытия" и обмана народа придумывались, по ситуации, разные причины - защита "своей" религии, "интересов народа", независимости (от которой, бывало, народу не холодно, не жарко). Например, сильно подозреваю, что поражение в войне с Наполеоном могло только улучшить положение российских народов, в частности, могло привести к ликвидации крепостного права. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14685 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4292 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 13:53 ЛАД написав: Розумiти i признавати - рiзнi речi.

Как Вы помните, были и, по-моему, есть проблемы с поставками смертельного оружия. Формально мы не признаны жертвами агрессии. В случае обстрелов - мы обстреливаем свои города и села.

В конце концов Путин недаром до сих пор заявляет "нас там нет" и "они нам не подчиняются", пытаясь откреститься от агрессии . Розумiти i признавати - рiзнi речi.Как Вы помните, были и, по-моему, есть проблемы с поставками смертельного оружия. Формально мы не признаны жертвами агрессии. В случае обстрелов - мы обстреливаемгорода и села.В конце концов Путин недаром до сих пор заявляет "нас там нет" и "они нам не подчиняются", пытаясь откреститься от

Так визнають же. Чи помиляюся? Маєте на увазі, що якийсь документ європейці і американці повинні підписати, де визначити напряму, що РФ є агресором на українському Донбасі? І що то визнання дає практично? Пуйло буде й далі сцяти всім у вічі: нас там нєт. І реготатиме над європейськими лОхами. Чи думаєте хтось стане військовим союзником України і воюватиме з Україною? Навряд чи. Тому ніхто й не хоче загострювати конфлікт з гопотою. Бо тоді треба запроваджувати якісь дії, не зганьбитися, не стати опущеним гопотою. А очко жим - жим... Краще вмиротворювати агресора. Уроки другої світової так ніхто й не виніс, що гопоту треба буцяти ногами, боляче. А не панькатися. Вольові імпотенти. Розніжилися там у Єврпах...



ЛАД написав: Козак-характерник написав: ...........

Україні що з того? Дорога ціна. За гроші європейців платити людськими життями. Хоча вище писав, що так чи інакше, зацікавлені у цій війні є, як всередині, так і зовні. Тому така цинічна політика. Хтось бабло стриже, а хтось голову кладе. Поки товстий схудне, худий помре. Європа, США, РФ на нашій території продовжуватимуть геополітичні розбірки, а українці кров'ю повинні платити? Питання риторичне. ...........Україні що з того? Дорога ціна. За гроші європейців платити людськими життями. Хоча вище писав, що так чи інакше,Поки товстий схудне, худий помре. Європа, США, РФ на нашій території продовжуватимуть геополітичні розбірки, а українці кров'ю повинні платити? Питання риторичне.

Так было практически во всех войнах.Ну а для "идеологического прикрытия" и обмана народа придумывались, по ситуации, разные причины - защита "своей" религии, "интересов народа", независимости (от которой, бывало, народу не холодно, не жарко). Например, сильно подозреваю, что поражение в войне с Наполеоном могло только улучшить положение российских народов, в частности, могло привести к ликвидации крепостного права. Так было практически во всех войнах.Ну а для "идеологического прикрытия" и обмана народа придумывались, по ситуации, разные причины - защита "своей" религии, "интересов народа", независимости (от которой, бывало, народу не холодно, не жарко). Например, сильно подозреваю, что поражение в войне с Наполеоном могло только улучшить положение российских народов, в частности, могло привести к ликвидации крепостного права.

Це так. Іноді навпаки навіть, агресор ніс простим людям передові порядки. Згадайте кодекси Наполеона. У феодальних країнах запроваджував прогресивніший капіталістичний устрій. Тому іноді Наполеона зустрічали як визволителя. Так само зустрічали і німців у Львові після того, як комуністи там наробили дєлоff... Війна вона для жебраків, а багаті вирішують все домовленостями. Але в нашому випадку агресор несе явно не передові порядки, навпаки реакційні, що в економіці, що у громадському житті.





Приклад, як вчиняють багаті... Шкурний інтерес завжди пильнують. Так визнають же. Чи помиляюся? Маєте на увазі, що якийсь документ європейці і американці повинні підписати, де визначити напряму, що РФ є агресором на українському Донбасі? І що то визнання дає практично? Пуйло буде й далі сцяти всім у вічі: нас там нєт. І реготатиме над європейськими лОхами.Чи думаєте хтось стане військовим союзником України і воюватиме з Україною? Навряд чи. Тому ніхто й не хоче загострювати конфлікт з гопотою. Бо тоді треба запроваджувати якісь дії, не зганьбитися, не стати опущеним гопотою. А очко жим - жим...Краще вмиротворювати агресора. Уроки другої світової так ніхто й не виніс, що гопоту треба буцяти ногами, боляче.А не панькатися. Вольові імпотенти. Розніжилися там у Єврпах...Це так. Іноді навпаки навіть, агресор ніс простим людям передові порядки. Згадайте кодекси Наполеона. У феодальних країнах запроваджував прогресивніший капіталістичний устрій. Тому іноді Наполеона зустрічали як визволителя. Так само зустрічали і німців у Львові після того, як комуністи там наробили дєлоff...Війна вона для жебраків, а багаті вирішують все домовленостями. Але в нашому випадку агресор несе явно не передові порядки, навпаки реакційні, що в економіці, що у громадському житті.Приклад, як вчиняють багаті...Шкурний інтерес завжди пильнують. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

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