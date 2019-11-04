Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:........ Зрештою, зрадофіли самі себе покарали, вибравши Зе, який вже відслюнавив своєму спонсору Ко 10 млрд гривень з бюджету, і ще бог знає скільки по незавершеним судам. .....
Це Ви про що?
Порився детальніше.. Не має такого, вибачаюсь. Це була сума, яку, спочатку, з'економив Коломойський на рішеннях наших судів. Потім тренд помінявся, і суди почали штампувати рішення вже проти Коломойського. Тим не менше, Коломойський, зараз, почуває себе краще за інших топ олігархів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Puente написав:Козак-характерник Ви ж розумієте - всі говорять правильно зі своєї точки зору ... Як там буде і як треба було - невідомо - немає однозначності
Згодний. В цій війні з РФ багато причин, як внутрішніх, так і зовнішніх. Не достатньо для її припинення лише волі однієї із сторін. Особливо, коли такої волі взагалі немає. Бо війна - це теж бізнес для багатьох.
Перес де Куэльяр написав:
Козак-характерник написав:Донбас треба однозначно повертати.
Постає питання тільки яким шляхом, капітуляція, чи військовим? Моя думка, що потрібно застосовувати засіб "жабячі стрибки", вибивати ворога поступово і зсувати лінію зіткнення. На всі втручання рф, додавати їй санкції. Донбас вичистимо до кордону і повернемо під Український Прапор.
Головне визначити мету, а вже механізм нехай профільні спеціалісти визначають.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
lapay написав:........ Зрештою, зрадофіли самі себе покарали, вибравши Зе, який вже відслюнавив своєму спонсору Ко 10 млрд гривень з бюджету, і ще бог знає скільки по незавершеним судам. .....
Це Ви про що?
Порився детальніше.. Не має такого, вибачаюсь. Це була сума, яку, спочатку, з'економив Коломойський на рішеннях наших судів. Потім тренд помінявся, і суди почали штампувати рішення вже проти Коломойського. Тим не менше, Коломойський, зараз, почуває себе краще за інших топ олігархів.
Поки що такого не бачу. Найкраще, як і раніше, на мій погляд, почувається пан Ахметов. Фінансовий стан Коломойського поки що не змінився (чи мало змінився).
ЛАД написав:Не обещал и нарушить может. Но это в любом случае будет уже не "внутренний конфликт", а явная агрессия. Не важно кого - РФ или ЛДНР. Ситуация другая.
І що та нова ситуація дасть? Нове занепокоєння висловлять? А зараз що? Внутрішній конфлікт? Мало Крима? Всі не розуміють з ким війна на Донбасі? Всі все прекрасно розуміють. Просто вольова імпотентність світової спільноти перед гопотою. Пуйло буде йти далі настільки, наскільки йому дозволять. І нахабніти, реготати над всіма "європейськими лохами", сцяти й надалі у вічі всім і казати, що нас там нєт. І всі будуть висловлювати й надалі занепокоєність. Айя яй, не можна так!
Вы упускаете нюанс.
От гопника этого страдает кто?
А партнёры неплохо стригут дивы с того, что рашку санкциями и пр. теснят на рынках. Ну как минимум, значительно компенсируют свои убытки от гопника.
Україні що з того? Дорога ціна. За гроші європейців платити людськими життями. Хоча вище писав, що так чи інакше, зацікавлені у цій війні є, як всередині, так і зовні. Тому така цинічна політика. Хтось бабло стриже, а хтось голову кладе. Поки товстий схудне, худий помре. Європа, США, РФ на нашій території продовжуватимуть геополітичні розбірки, а українці кров'ю повинні платити? Питання риторичне.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
То есть вся цель - остановить пуйла. От продвижения. Это звучит в интервью.
Хорошо. Но ЗЕ и ГШУ и не собирается не останавливать его. Но Зверобий с потолка аргументирует - всё открываем и пускаем его (иди сколько хочешь). С потолка. Просто ложь.
Ведь она знает, что отвод на прежние оборудованные позиции.
А её вместе с нашими форумными "патриотами" это волнует? Ну, ложь. Наглая и неприкрытая. Кто-то посмеётся, кто-то возмутится, а кто-то, глядишь, и поверит. И поверивших может быть много - не все внимательно следят за событиями. Т.е. результат есть - снизить рейтинг и доверие к Зе и приподнять По.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Козак-характерник написав:........... Україні що з того? Дорога ціна. За гроші європейців платити людськими життями. Хоча вище писав, що так чи інакше, зацікавлені у цій війні є, як всередині, так і зовні. Тому така цинічна політика. Хтось бабло стриже, а хтось голову кладе. Поки товстий схудне, худий помре. Європа, США, РФ на нашій території продовжуватимуть геополітичні розбірки, а українці кров'ю повинні платити? Питання риторичне.
Так было практически во всех войнах.Ну а для "идеологического прикрытия" и обмана народа придумывались, по ситуации, разные причины - защита "своей" религии, "интересов народа", независимости (от которой, бывало, народу не холодно, не жарко). Например, сильно подозреваю, что поражение в войне с Наполеоном могло только улучшить положение российских народов, в частности, могло привести к ликвидации крепостного права.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Розумiти i признавати - рiзнi речi. Как Вы помните, были и, по-моему, есть проблемы с поставками смертельного оружия. Формально мы не признаны жертвами агрессии. В случае обстрелов - мы обстреливаем свои города и села. В конце концов Путин недаром до сих пор заявляет "нас там нет" и "они нам не подчиняются", пытаясь откреститься от агрессии.
Так визнають же. Чи помиляюся? Маєте на увазі, що якийсь документ європейці і американці повинні підписати, де визначити напряму, що РФ є агресором на українському Донбасі? І що то визнання дає практично? Пуйло буде й далі сцяти всім у вічі: нас там нєт. І реготатиме над європейськими лОхами. Чи думаєте хтось стане військовим союзником України і воюватиме з Україною? Навряд чи. Тому ніхто й не хоче загострювати конфлікт з гопотою. Бо тоді треба запроваджувати якісь дії, не зганьбитися, не стати опущеним гопотою. А очко жим - жим... Краще вмиротворювати агресора. Уроки другої світової так ніхто й не виніс, що гопоту треба буцяти ногами, боляче. А не панькатися. Вольові імпотенти. Розніжилися там у Єврпах...
ЛАД написав:
Козак-характерник написав:........... Україні що з того? Дорога ціна. За гроші європейців платити людськими життями. Хоча вище писав, що так чи інакше, зацікавлені у цій війні є, як всередині, так і зовні. Тому така цинічна політика. Хтось бабло стриже, а хтось голову кладе. Поки товстий схудне, худий помре. Європа, США, РФ на нашій території продовжуватимуть геополітичні розбірки, а українці кров'ю повинні платити? Питання риторичне.
Так было практически во всех войнах.Ну а для "идеологического прикрытия" и обмана народа придумывались, по ситуации, разные причины - защита "своей" религии, "интересов народа", независимости (от которой, бывало, народу не холодно, не жарко). Например, сильно подозреваю, что поражение в войне с Наполеоном могло только улучшить положение российских народов, в частности, могло привести к ликвидации крепостного права.
Це так. Іноді навпаки навіть, агресор ніс простим людям передові порядки. Згадайте кодекси Наполеона. У феодальних країнах запроваджував прогресивніший капіталістичний устрій. Тому іноді Наполеона зустрічали як визволителя. Так само зустрічали і німців у Львові після того, як комуністи там наробили дєлоff... Війна вона для жебраків, а багаті вирішують все домовленостями. Але в нашому випадку агресор несе явно не передові порядки, навпаки реакційні, що в економіці, що у громадському житті.
Приклад, як вчиняють багаті... Шкурний інтерес завжди пильнують.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.