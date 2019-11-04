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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4526452745284529
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:23

Какие няшные активисты, защитники Украины от оккупанта - победили гитару и любителя Вити Цоя :mrgreen:

Поплатилися за російські пісні: у Львові "покарали" вуличних музикантів. Фото
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... tellang=uk

"Відбувся черговий рейд проти вуличних музикантів, які співають російською мовою. Активісти пройшлися центральними вулицями Львова. Радує те, що після кількох таких рейдів у центрі нашого міста майже не чути пісень, які виконуються мовою окупанта", – розповіли активісти.
"Хлопці, які приїжджають із війни, у центр не хочуть їхати, бо там погань співає російські пісні. А хлопці ж у більшості випадків гарні, чіпати не хочуть, тому що важко буде зупинитися! Не можна ходити і мовчати, чекаючи, поки "русскій мір" охопить всю Україну", – пояснив свої мотиви один із націоналістів Богдан Федун.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:29

  zРадио написав:Какие няшные активисты, защитники Украины от оккупанта - победили гитару и любителя Вити Цоя :mrgreen:

Поплатилися за російські пісні: у Львові "покарали" вуличних музикантів. Фото
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... tellang=uk

"Відбувся черговий рейд проти вуличних музикантів, які співають російською мовою. Активісти пройшлися центральними вулицями Львова. Радує те, що після кількох таких рейдів у центрі нашого міста майже не чути пісень, які виконуються мовою окупанта", – розповіли активісти.
"Хлопці, які приїжджають із війни, у центр не хочуть їхати, бо там погань співає російські пісні. А хлопці ж у більшості випадків гарні, чіпати не хочуть, тому що важко буде зупинитися! Не можна ходити і мовчати, чекаючи, поки "русскій мір" охопить всю Україну", – пояснив свої мотиви один із націоналістів Богдан Федун.

Що сказати? Красави... :P Справжні патріоти. Наступний крок їх тоді, повинен бути, щоб замінити собою російськомовних бійців на передку. :P Негоже, щоб люди з "мовою окупанта" були причетні до святої справи захисту України. Треба бути послідовним до кінця. :P Впевнений, вони ще вчора відвідали військомат і підписали контракт.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:12

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Какие няшные активисты, защитники Украины от оккупанта - победили гитару и любителя Вити Цоя :mrgreen:

Поплатилися за російські пісні: у Львові "покарали" вуличних музикантів. Фото
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... tellang=uk

"Відбувся черговий рейд проти вуличних музикантів, які співають російською мовою. Активісти пройшлися центральними вулицями Львова. Радує те, що після кількох таких рейдів у центрі нашого міста майже не чути пісень, які виконуються мовою окупанта", – розповіли активісти.

Так вони по закону діють, правда, сам закон пару раз змінювався, але то таке: :)
https://galnet.fm/na-lvivshhyni-znovu-d ... j-produkt/
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:20

  lapay написав:
  zРадио написав:Какие няшные активисты, защитники Украины от оккупанта - победили гитару и любителя Вити Цоя :mrgreen:

Поплатилися за російські пісні: у Львові "покарали" вуличних музикантів. Фото
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... tellang=uk

"Відбувся черговий рейд проти вуличних музикантів, які співають російською мовою. Активісти пройшлися центральними вулицями Львова. Радує те, що після кількох таких рейдів у центрі нашого міста майже не чути пісень, які виконуються мовою окупанта", – розповіли активісти.

Так вони по закону діють, правда, сам закон пару раз змінювався, але то таке: :)
https://galnet.fm/na-lvivshhyni-znovu-d ... j-produkt/

Схвалюєте такий закон і такі дії?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:21

Обращаюсь в третий раз.
Мой профиль 04.10.2019г. был блокирован администратором форума сроком на 1 (один) месяц, с формулировкой "пропаганда нацизма".
07.10.2019 я обратился по почте на имя модератора форума с текстом следующего содержания:
Согласно Закона Украины "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" от 09.04.2015г. № 317-VIII, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19 ,
пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів - публічне заперечення, зокрема через засоби масової інформації, злочинного характеру комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення інформації, спрямованої на виправдання злочинного характеру комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, діяльності радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, виготовлення та/або поширення, а також публічне використання продукції, що містить символіку комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
Укажите пожалуйста, какие именно мои действия, как участника форума подпадают под эту формулировку и подразумеваются в данном случае, так как я уверен, что сотрудники ресурса действовали в соответствии с действующим законодательством Украины. Также, прошу сообщить никнейм администратора, которым была произведена блокировка.

Мое обращение осталось без ответа.
В профильной ветке форума, я еще раз просил обосновать формулировку блокировки viewtopic.php?p=4784194#p4784194 Это обращение так же было проигнорировано. В последний раз прошу обосновать причину формулировки блокировки учетной записи с указанием доказательств "пропаганды нацизма" или публично извиниться.
YKK
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:22

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:Схвалюєте такий закон і такі дії?

В каждой избушке свои погремушки (с) (пардон за мову окупанта :) )
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:25

  lapay написав:
  Козак-характерник написав:Схвалюєте такий закон і такі дії?

В каждой избушке свои погремушки (с) (пардон за мову окупанта :) )

Можна інакше...В кожній хаті лайна по лопаті... :P Краще б ввели мораторій на використання політиками тем мови, історії, релігії, що розколюють країну під час війни. Хай тим спеціалісти лише займаються.

  YKK написав:Мое обращение осталось без ответа.
В профильной ветке форума, я еще раз просил обосновать формулировку блокировки viewtopic.php?p=4784194#p4784194 Это обращение так же было проигнорировано. В последний раз прошу обосновать причину формулировки блокировки учетной записи с указанием доказательств "пропаганды нацизма" или публично извиниться.

Бог терпів і нам велів. :P Підійми руку і опусти! Все мине...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:52

  lapay написав:
  zРадио написав:Какие няшные активисты, защитники Украины от оккупанта - победили гитару и любителя Вити Цоя :mrgreen:

Поплатилися за російські пісні: у Львові "покарали" вуличних музикантів. Фото
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... tellang=uk

"Відбувся черговий рейд проти вуличних музикантів, які співають російською мовою. Активісти пройшлися центральними вулицями Львова. Радує те, що після кількох таких рейдів у центрі нашого міста майже не чути пісень, які виконуються мовою окупанта", – розповіли активісти.

Так вони по закону діють, правда, сам закон пару раз змінювався, але то таке: :)
https://galnet.fm/na-lvivshhyni-znovu-d ... j-produkt/


(рука лицо)

Ты хоть понял, какой бред написал? Как могут безработные маргиналы, шатающиеся без дела по улицам Львова, ломать музыкантам гитары именем закона?

Они что - часть исполнительной власти? Кто уполномочил их следить за реализацией решений облрады?

В данной ситуации певец песен Цоя совершил административное нарушение, карающееся штрафом, а "активисты" - разбойное нападение, карающееся лишением свободы
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:04

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:В данной ситуации певец песен Цоя совершил административное нарушение, карающееся штрафом, а "активисты" - разбойное нападение, карающееся лишением свободы

Ага, за розбиту гитару реальний строк. Перегнули палицю хлопці. Хоча, можливо вони не перший раз ловлять цього гитариста?
Пропонували ж зробити аналог радянського ДНД - от і треба було зробити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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