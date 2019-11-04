Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Какие няшные активисты, защитники Украины от оккупанта - победили гитару и любителя Вити Цоя
Поплатилися за російські пісні: у Львові "покарали" вуличних музикантів. Фото https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... tellang=uk "Відбувся черговий рейд проти вуличних музикантів, які співають російською мовою. Активісти пройшлися центральними вулицями Львова. Радує те, що після кількох таких рейдів у центрі нашого міста майже не чути пісень, які виконуються мовою окупанта", – розповіли активісти. "Хлопці, які приїжджають із війни, у центр не хочуть їхати, бо там погань співає російські пісні. А хлопці ж у більшості випадків гарні, чіпати не хочуть, тому що важко буде зупинитися! Не можна ходити і мовчати, чекаючи, поки "русскій мір" охопить всю Україну", – пояснив свої мотиви один із націоналістів Богдан Федун.
zРадио написав:Какие няшные активисты, защитники Украины от оккупанта - победили гитару и любителя Вити Цоя
Поплатилися за російські пісні: у Львові "покарали" вуличних музикантів. Фото https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... tellang=uk "Відбувся черговий рейд проти вуличних музикантів, які співають російською мовою. Активісти пройшлися центральними вулицями Львова. Радує те, що після кількох таких рейдів у центрі нашого міста майже не чути пісень, які виконуються мовою окупанта", – розповіли активісти. "Хлопці, які приїжджають із війни, у центр не хочуть їхати, бо там погань співає російські пісні. А хлопці ж у більшості випадків гарні, чіпати не хочуть, тому що важко буде зупинитися! Не можна ходити і мовчати, чекаючи, поки "русскій мір" охопить всю Україну", – пояснив свої мотиви один із націоналістів Богдан Федун.
Що сказати? Красави... Справжні патріоти. Наступний крок їх тоді, повинен бути, щоб замінити собою російськомовних бійців на передку. Негоже, щоб люди з "мовою окупанта" були причетні до святої справи захисту України. Треба бути послідовним до кінця. Впевнений, вони ще вчора відвідали військомат і підписали контракт.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
"Відбувся черговий рейд проти вуличних музикантів, які співають російською мовою. Активісти пройшлися центральними вулицями Львова. Радує те, що після кількох таких рейдів у центрі нашого міста майже не чути пісень, які виконуються мовою окупанта", – розповіли активісти.
"Відбувся черговий рейд проти вуличних музикантів, які співають російською мовою. Активісти пройшлися центральними вулицями Львова. Радує те, що після кількох таких рейдів у центрі нашого міста майже не чути пісень, які виконуються мовою окупанта", – розповіли активісти.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Обращаюсь в третий раз. Мой профиль 04.10.2019г. был блокирован администратором форума сроком на 1 (один) месяц, с формулировкой "пропаганда нацизма". 07.10.2019 я обратился по почте на имя модератора форума с текстом следующего содержания:
Согласно Закона Украины "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" от 09.04.2015г. № 317-VIII, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19 , пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів - публічне заперечення, зокрема через засоби масової інформації, злочинного характеру комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення інформації, спрямованої на виправдання злочинного характеру комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, діяльності радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, виготовлення та/або поширення, а також публічне використання продукції, що містить символіку комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Укажите пожалуйста, какие именно мои действия, как участника форума подпадают под эту формулировку и подразумеваются в данном случае, так как я уверен, что сотрудники ресурса действовали в соответствии с действующим законодательством Украины. Также, прошу сообщить никнейм администратора, которым была произведена блокировка.
Мое обращение осталось без ответа. В профильной ветке форума, я еще раз просил обосновать формулировку блокировки viewtopic.php?p=4784194#p4784194 Это обращение так же было проигнорировано. В последний раз прошу обосновать причину формулировки блокировки учетной записи с указанием доказательств "пропаганды нацизма" или публично извиниться.
Козак-характерник написав:Схвалюєте такий закон і такі дії?
В каждой избушке свои погремушки (с) (пардон за мову окупанта )
Можна інакше...В кожній хаті лайна по лопаті... Краще б ввели мораторій на використання політиками тем мови, історії, релігії, що розколюють країну під час війни. Хай тим спеціалісти лише займаються.
YKK написав:Мое обращение осталось без ответа. В профильной ветке форума, я еще раз просил обосновать формулировку блокировки viewtopic.php?p=4784194#p4784194 Это обращение так же было проигнорировано. В последний раз прошу обосновать причину формулировки блокировки учетной записи с указанием доказательств "пропаганды нацизма" или публично извиниться.
Бог терпів і нам велів. Підійми руку і опусти! Все мине...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
"Відбувся черговий рейд проти вуличних музикантів, які співають російською мовою. Активісти пройшлися центральними вулицями Львова. Радує те, що після кількох таких рейдів у центрі нашого міста майже не чути пісень, які виконуються мовою окупанта", – розповіли активісти.