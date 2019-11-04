RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4527452845294530
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:48

"Предатель на предателе. Скоро в пид@расы запишут".

Эту переписку Слуги Тищенко с пранкером-генпрокурором можно постоянно перечитывать как одно из лучших самокритичных произведений эпистолярного жанра.

https://strana.ua/news/231524-perepiska ... shoty.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13365
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3740 раз.
Подякували: 5514 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:57

  freeze написав:"Предатель на предателе. Скоро в пид@расы запишут".

Эту переписку Слуги Тищенко с пранкером-генпрокурором можно постоянно перечитывать как одно из лучших самокритичных произведений эпистолярного жанра.

https://strana.ua/news/231524-perepiska ... shoty.html

З переписки видно, що увесь "бомонд" - велика шведська сім'я. Всі перелюбилися один з одним. :P Всі одним миром мазані.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27032
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:06

  Козак-характерник написав:
  freeze написав:"Предатель на предателе. Скоро в пид@расы запишут".

Эту переписку Слуги Тищенко с пранкером-генпрокурором можно постоянно перечитывать как одно из лучших самокритичных произведений эпистолярного жанра.

https://strana.ua/news/231524-perepiska ... shoty.html

З переписки видно, що увесь "бомонд" - велика шведська сім'я. Всі перелюбилися один з одним. :P Всі одним миром мазані.

и методы старые))
ТреЗЕвейте :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3105
З нами з: 03.12.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 430 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:08

Re: Політичні дискусії

  YKK написав:В последний раз прошу обосновать причину формулировки блокировки учетной записи с указанием доказательств "пропаганды нацизма" или публично извиниться.
взято на контроль :!: месяц мариновали
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3105
З нами з: 03.12.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 430 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:09

Re: Політичні дискусії

https://znaj.ua/society/275332-bezpeka- ... ni-poslugi

молодец баба
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1515
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2613 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:10

  freeze написав:"Предатель на предателе. Скоро в пид@расы запишут".

Эту переписку Слуги Тищенко с пранкером-генпрокурором можно постоянно перечитывать как одно из лучших самокритичных произведений эпистолярного жанра.

https://strana.ua/news/231524-perepiska ... shoty.html


Таке враження , що вони там майже всі просто дебіли ... Які переписки невідомо з ким , які розмови з пранкерами ? ... Ідіоти ... Що таке конспірація чи хоча б таємниця - взагалі не розуміють .
Puente
 
Повідомлень: 2023
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:26

  Puente написав:
  freeze написав:"Предатель на предателе. Скоро в пид@расы запишут".

Эту переписку Слуги Тищенко с пранкером-генпрокурором можно постоянно перечитывать как одно из лучших самокритичных произведений эпистолярного жанра.

https://strana.ua/news/231524-perepiska ... shoty.html


Таке враження , що вони там майже всі просто дебіли ... Які переписки невідомо з ким , які розмови з пранкерами ? ... Ідіоти ... Що таке конспірація чи хоча б таємниця - взагалі не розуміють .

Стільки вже випадків було, коли зловили на гарячому, ан нєт, на ті ж граблі. Скрізь камери, запис, спостереження...не те, що в Раді, а навіть на вулиці і в домі. Публічні особи, повинні зрозуміти, що кожний крок, кожний чих-пих відстежується. :P Процес деградації посилюється щодня. Така "іліта". Таких "тьоплєнькіми" можна завербувати і перевербувати кому завгодно. Як то кажуть, без напряга. Пуйло регоче до коліків у животі... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27032
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:36

  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Какие няшные активисты, защитники Украины от оккупанта - победили гитару и любителя Вити Цоя :mrgreen:

Поплатилися за російські пісні: у Львові "покарали" вуличних музикантів. Фото
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... tellang=uk

"Відбувся черговий рейд проти вуличних музикантів, які співають російською мовою. Активісти пройшлися центральними вулицями Львова. Радує те, що після кількох таких рейдів у центрі нашого міста майже не чути пісень, які виконуються мовою окупанта", – розповіли активісти.

Так вони по закону діють, правда, сам закон пару раз змінювався, але то таке: :)
https://galnet.fm/na-lvivshhyni-znovu-d ... j-produkt/



(рука лицо)

Ты хоть понял, какой бред написал? Как могут безработные маргиналы, шатающиеся без дела по улицам Львова, ломать музыкантам гитары именем закона?

Они что - часть исполнительной власти? Кто уполномочил их следить за реализацией решений облрады?

В данной ситуации певец песен Цоя совершил административное нарушение, карающееся штрафом, а "активисты" - разбойное нападение, карающееся лишением свободы

Вы правы, действия этой группы лиц являются преступными, а лица совершившие подлежат уголовной и гражданско-правовой ответственности за хулиганство и порчу имущества. Что касается Вашего замечания, что певец песен Цоя совершил административное нарушение, то это не так. Насколько мне известно, в законодательстве Украины нет такого административного правонарушения. Согласно ст. 92 Конституции Украины, иключительно законами определяются: права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина. Упомянутое в посте решение о запрете на "русскоязычный культурный продукт", принятый Львовским облсоветом не является законом, более того явно принято с превышением полномочий (можно сравнить с запретом на продажу в Киеве алкоголя в городе с 23:00 до 10:00 часов утра, которое Верховный суд Украины признал незаконным). Там в ссылке на статью сказано, что Верховный суд Украины признал законным данный мораторий, но это не совсем так, просто иски были поданы неравнодушными людьми, а не теми кто пострадал от этого решения Львовского облсовета. Т.е Верховный суд счел, что введенный Львовским облсоветом мораторий не нарушает прав истцов, которые подали иски. А вот в данном случае, если бы парень подал иск и указал, что ему был причинен физический, моральный и материальный ущерб, так как "активисты" использовали это как повод для совершения преступления, решение ВС могло быть иным.
Востаннє редагувалось YKK в Вів 05 лис, 2019 17:40, всього редагувалось 1 раз.
YKK
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1236
З нами з: 30.10.13
Подякував: 320 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:40

  YKK написав:Обращаюсь в третий раз

О, господи, очередная святая наивность.
Подобные темы поднимали сотни раз со дня создания этой ветки.
Если Вы не член партии БПП с 1933-го года или на крайний момент "Свободы", то Ваша жизнь на этой ветке - боль, а Ваша роль в спектакле - мальчик для битья.
Для этого вобщем-то ветку и запилили накануне президентских выборов)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8823
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1034 раз.
Подякували: 2320 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:47

  antey1969 написав:
  YKK написав:Обращаюсь в третий раз

О, господи, очередная святая наивность.
Подобные темы поднимали сотни раз со дня создания этой ветки.
Если Вы не член партии БПП с 1933-го года или на крайний момент "Свободы", то Ваша жизнь на этой ветке - боль, а Ваша роль в спектакле - мальчик для битья.
Для этого вобщем-то ветку и запилили накануне президентских выборов)))

viewtopic.php?t=171724#p4697060
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7151
З нами з: 20.09.12
Подякував: 653 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4527452845294530
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.