Эту переписку Слуги Тищенко с пранкером-генпрокурором можно постоянно перечитывать как одно из лучших самокритичных произведений эпистолярного жанра.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:48
"Предатель на предателе. Скоро в пид@расы запишут".
Эту переписку Слуги Тищенко с пранкером-генпрокурором можно постоянно перечитывать как одно из лучших самокритичных произведений эпистолярного жанра.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:57
З переписки видно, що увесь "бомонд" - велика шведська сім'я. Всі перелюбилися один з одним. Всі одним миром мазані.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:06
и методы старые))
ТреЗЕвейте
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:08
Re: Політичні дискусії
взято на контроль месяц мариновали
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:09
Re: Політичні дискусії
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:10
Таке враження , що вони там майже всі просто дебіли ... Які переписки невідомо з ким , які розмови з пранкерами ? ... Ідіоти ... Що таке конспірація чи хоча б таємниця - взагалі не розуміють .
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:26
Стільки вже випадків було, коли зловили на гарячому, ан нєт, на ті ж граблі. Скрізь камери, запис, спостереження...не те, що в Раді, а навіть на вулиці і в домі. Публічні особи, повинні зрозуміти, що кожний крок, кожний чих-пих відстежується. Процес деградації посилюється щодня. Така "іліта". Таких "тьоплєнькіми" можна завербувати і перевербувати кому завгодно. Як то кажуть, без напряга. Пуйло регоче до коліків у животі...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:36
Вы правы, действия этой группы лиц являются преступными, а лица совершившие подлежат уголовной и гражданско-правовой ответственности за хулиганство и порчу имущества. Что касается Вашего замечания, что певец песен Цоя совершил административное нарушение, то это не так. Насколько мне известно, в законодательстве Украины нет такого административного правонарушения. Согласно ст. 92 Конституции Украины, иключительно законами определяются: права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина. Упомянутое в посте решение о запрете на "русскоязычный культурный продукт", принятый Львовским облсоветом не является законом, более того явно принято с превышением полномочий (можно сравнить с запретом на продажу в Киеве алкоголя в городе с 23:00 до 10:00 часов утра, которое Верховный суд Украины признал незаконным). Там в ссылке на статью сказано, что Верховный суд Украины признал законным данный мораторий, но это не совсем так, просто иски были поданы неравнодушными людьми, а не теми кто пострадал от этого решения Львовского облсовета. Т.е Верховный суд счел, что введенный Львовским облсоветом мораторий не нарушает прав истцов, которые подали иски. А вот в данном случае, если бы парень подал иск и указал, что ему был причинен физический, моральный и материальный ущерб, так как "активисты" использовали это как повод для совершения преступления, решение ВС могло быть иным.
Востаннє редагувалось YKK в Вів 05 лис, 2019 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:40
О, господи, очередная святая наивность.
Подобные темы поднимали сотни раз со дня создания этой ветки.
Если Вы не член партии БПП с 1933-го года или на крайний момент "Свободы", то Ваша жизнь на этой ветке - боль, а Ваша роль в спектакле - мальчик для битья.
Для этого вобщем-то ветку и запилили накануне президентских выборов)))
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:47
viewtopic.php?t=171724#p4697060
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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