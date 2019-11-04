Додано: Вів 05 лис, 2019 17:36

zРадио написав: lapay написав: zРадио написав: Какие няшные активисты, защитники Украины от оккупанта - победили гитару и любителя Вити Цоя



Поплатилися за російські пісні: у Львові "покарали" вуличних музикантів. Фото

https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... tellang=uk



"Відбувся черговий рейд проти вуличних музикантів, які співають російською мовою. Активісти пройшлися центральними вулицями Львова. Радує те, що після кількох таких рейдів у центрі нашого міста майже не чути пісень, які виконуються мовою окупанта", – розповіли активісти. Какие няшные активисты, защитники Украины от оккупанта - победили гитару и любителя Вити ЦояПоплатилися за російські пісні: у Львові "покарали" вуличних музикантів. Фото... tellang=uk"Відбувся черговий рейд проти вуличних музикантів, які співають російською мовою. Активісти пройшлися центральними вулицями Львова. Радує те, що після кількох таких рейдів у центрі нашого міста майже не чути пісень, які виконуються мовою окупанта", – розповіли активісти.

Так вони по закону діють, правда, сам закон пару раз змінювався, але то таке:

https://galnet.fm/na-lvivshhyni-znovu-d ... j-produkt/ Так вони по закону діють, правда, сам закон пару раз змінювався, але то таке:





(рука лицо)



Ты хоть понял, какой бред написал? Как могут безработные маргиналы, шатающиеся без дела по улицам Львова, ломать музыкантам гитары именем закона?



Они что - часть исполнительной власти? Кто уполномочил их следить за реализацией решений облрады?



В данной ситуации певец песен Цоя совершил административное нарушение, карающееся штрафом, а "активисты" - разбойное нападение, карающееся лишением свободы (рука лицо)Ты хоть понял, какой бред написал? Как могут безработные маргиналы, шатающиеся без дела по улицам Львова, ломать музыкантам гитары именем закона?Они что - часть исполнительной власти? Кто уполномочил их следить за реализацией решений облрады?В данной ситуации певец песен Цоя совершил административное нарушение, карающееся штрафом, а "активисты" - разбойное нападение, карающееся лишением свободы

Вы правы, действия этой группы лиц являются преступными, а лица совершившие подлежат уголовной и гражданско-правовой ответственности за хулиганство и порчу имущества. Что касается Вашего замечания, что певец песен Цоя совершил административное нарушение, то это не так. Насколько мне известно, в законодательстве Украины нет такого административного правонарушения. Согласно ст. 92 Конституции Украины, иключительно законами определяются: права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина. Упомянутое в посте решение о запрете на "русскоязычный культурный продукт", принятый Львовским облсоветом не является законом, более того явно принято с превышением полномочий (можно сравнить с запретом на продажу в Киеве алкоголя в городе с 23:00 до 10:00 часов утра, которое Верховный суд Украины признал незаконным). Там в ссылке на статью сказано, что Верховный суд Украины признал законным данный мораторий, но это не совсем так, просто иски были поданы неравнодушными людьми, а не теми кто пострадал от этого решения Львовского облсовета. Т.е Верховный суд счел, что введенный Львовским облсоветом мораторий не нарушает прав истцов, которые подали иски. А вот в данном случае, если бы парень подал иск и указал, что ему был причинен физический, моральный и материальный ущерб, так как "активисты" использовали это как повод для совершения преступления, решение ВС могло быть иным.