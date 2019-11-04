Додано: Вів 05 лис, 2019 18:52

zРадио написав: Ой-ли - сильно Швейцария, Канада, Великобритания и США страдают от гуманитарного плюрализма? Ой-ли - сильно Швейцария, Канада, Великобритания и США страдают от гуманитарного плюрализма?

Країни звісно потужні, авторитетні. Але сліпо не треба все переймати. Свою клепку в голові треба мати...В нас своя історія і менталітет. Там своє...Одні і ті ж рецепти в різних умовах не завжди дають той самий результат. Знову ж таки, впираємося в світоглядні, філософські аспекти того, яку державу будуємо? Я висловив свою точку зору - побудова держави, як великої хати, однієї сім'ї - українців. Україна для українців! Не лише за кров'ю, але й за духом! Духовне братерство. Хто любить, поважає цю державу, її мову, історію, традиції, той наша людина!В першу чергу треба дбати про інтереси своїх громадян, а потім вже перейматися загальнолюдськими цінностями і захистом прав всіх людей на Землі. Спочатку треба навести порядок в свої хаті, почати з малого, а не перейматися вселенською справедливістю."Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь..."П.С. Не забувайте про історичні умови. Україна і українці нищилися перманентно різними режимами. Нам не гратися в плюралізм треба, а рятувати націю, як біологічно-духовну спільноту. І будувати державу, де саме ця нація отримає свій розвиток. А головна відмінність однієї спільноти від іншої - мова. Це на підсвідомості: свій-чужий. Але українізацію, а точніше відродження нації, треба проводити дуже виважено, але настирливо, з боку держави.Це смішно, навіть, українізація України. Просто повернення до свого втраченого, до свого роду.