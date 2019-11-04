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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4529453045314532>
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:50

Re: Політичні дискусії

Весна придёт - а сажать по сути некого, да и некому.
https://kharkiv.znaj.ua/275481-100-tisy ... im-zi-vodi
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:59

  YKK написав:Вы правы, действия этой группы лиц являются преступными, а лица совершившие подлежат уголовной и гражданско-правовой ответственности за хулиганство и порчу имущества. Что касается Вашего замечания, что певец песен Цоя совершил административное нарушение, то это не так. Насколько мне известно, в законодательстве Украины нет такого административного правонарушения. Согласно ст. 92 Конституции Украины, иключительно законами определяются: права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина. Упомянутое в посте решение о запрете на "русскоязычный культурный продукт", принятый Львовским облсоветом не является законом, более того явно принято с превышением полномочий (можно сравнить с запретом на продажу в Киеве алкоголя в городе с 23:00 до 10:00 часов утра, которое Верховный суд Украины признал незаконным). Там в ссылке на статью сказано, что Верховный суд Украины признал законным данный мораторий, но это не совсем так, просто иски были поданы неравнодушными людьми, а не теми кто пострадал от этого решения Львовского облсовета. Т.е Верховный суд счел, что введенный Львовским облсоветом мораторий не нарушает прав истцов, которые подали иски. А вот в данном случае, если бы парень подал иск и указал, что ему был причинен физический, моральный и материальный ущерб, так как "активисты" использовали это как повод для совершения преступления, решение ВС могло быть иным.


Возможно, сегодня, действительно, есть некие юридические разночтения. Но если говорить о том, как должно быть, то я с радостью отдал бы подобные решения на места.

Чтобы на улицах Львова не звучали русскоязычные песни, если так хотят львове. И чтобы улицы Киева не носили имена членов ОУН, если так хотят киевляне.

5 прошедших лет работал вариант, в котором львовяне (Вятрович и Гриневич) навязывали свою волю всей Украине - так быть не должно
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 05 лис, 2019 18:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:59

antey1969 Спасибо за комментарий! Я все это знаю
YKK
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Бюджет 2020

Ітогі подвєдьом. 2019-11-05
Бюджет 2020

1) Гончарук представил депутатам доработанный проект госбюджета-2020: новые цифры
При этом в расходной части госбюджета предусмотрено:
- 294 млрд грн на сферу социального обеспечения
- 245,8 млрд грн на безопасность и оборону
- 141,5 млрд грн на обслуживание госдолга
- 113,3 млрд грн на здравоохранение
- 73,7 млрд грн на дорожную инфраструктуру
- 145,1 млрд грн на образование и науку.


2) Премьер о пенсиях: они вырастут, но не сильно
«Конечно, пенсии будут индексированы, они вырастут, но вырастут не сильно, к сожалению… Для этого необходим очень серьезный ресурс и нужно, чтобы экономика росла значительно быстрее», - сказал он.
В проекте бюджета предусмотрено выделение 173 млрд грн на погашение дефицита Пенсионного фонда.

В 2019 на погашение дефицита выделялось 167 ярдов гривен.
Они надеются на увеличение поступлений в ПФ ? Иначе, откуда возьмутся деньги на автоматический пересчёт пенсий ?

3) Субсидии на следующий год сократили на семь миллиардов

4) Кабмин планирует значительно улучшить положение молодых учителей
Проект госбюджета-2020 предусматривает дополнительные 2,2 млрд грн на надбавки учителям.

Прямо до фига денег выделено дополнительно

5) Следующий год станет подготовкой к экономическому прыжку Украины – премьер
"А Роза всё повторяла как попугай ..."


6) Новый глава НКРЭКУ выступает за выравнивание цен на электроэнергию для населения и промышленности

7) Кремль: без отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража договоренности по газу "фактически невозможны"
Никакой победы в суде не было, но вы откажитесь от неё
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 05 лис, 2019 18:28, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:21

  YKK написав:antey1969 Спасибо за комментарий! Я все это знаю

Попробуйте писать свои мысли, а не повторять одни и те же фейковые тексты.
Здесь многих удаляют и многих банят надолго, я тоже не исключение
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:32

  pesikot написав:
  YKK написав:antey1969 Спасибо за комментарий! Я все это знаю

Попробуйте писать свои мысли, а не повторять одни и те же фейковые тексты.
Здесь многих удаляют и многих банят надолго, я тоже не исключение

1. Какие фейковые тексты я повторяю?
2. Если Вы внимательно читали, то я не оспариваю сам факт "бана", его срок (хотя 1 месяц это довольно много). Речь идет о формулировке причины блокировки.
3. Сколько раз Вас "банили" с формулировкой "пропаганда нацизма"?
Востаннє редагувалось YKK в Вів 05 лис, 2019 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:35

  zРадио написав:Но если говорить о том, как должно быть, то я с радостью отдал бы подобные решения на места.

Чтобы на улицах Львова не звучали русскоязычные песни, если так хотят львове. И чтобы улицы Киева не носили имена членов ОУН, если так хотят киевляне.

5 прошедших лет работал вариант, в котором львовяне (Вятрович и Гриневич) навязывали свою волю всей Украине - так быть не должно

Я проти! Гуманітарна ДЕРЖАВНА політика повинна бути уніфікованою, а ні хто в ліс, хто по дрова! :P І грунтуватися на історичній правді + трохи здорової національної міфології. Звісно, що це не повинно заперечувати й альтернативних поглядів, зачіпати такі громадянські права, як то: свобода слова, думки, віросповідання, світогляду, переконаннь. Але якщо саме ДЕРЖАВА фінансує, то вправі вимагати й свого бачення. При чому ті ідеології, що загрожують національній безпеці, здоров'ю населення, можуть і повинні заборонятися, а їх носіїв, що поширюють таку деструкцію, треба переслідувати за законом. Якщо це лише деструктивне уподобання однієї людини і вона його плекає всередині, то нехай тішиться наодинці, сама з собою! :P Мислити так людині не можливо заборонити. Але поширення...Це тонка грань, звісно, але держава на те й держава, щоб пильнувати за безпекою своїх громадян.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:41

  Козак-характерник написав:
  zРадио написав:Но если говорить о том, как должно быть, то я с радостью отдал бы подобные решения на места.

Чтобы на улицах Львова не звучали русскоязычные песни, если так хотят львове. И чтобы улицы Киева не носили имена членов ОУН, если так хотят киевляне.

5 прошедших лет работал вариант, в котором львовяне (Вятрович и Гриневич) навязывали свою волю всей Украине - так быть не должно

Я проти! Гуманітарна ДЕРЖАВНА політика повинна бути уніфікованою, а ні хто в ліс, хто по дрова! :P І грунтуватися на історичній правді + трохи здорової національної міфології. Звісно, що це не повинно заперечувати й альтернативних поглядів, зачіпати такі громадянські права, як то: свобода слова, думки, віросповідання, світогляду, переконаннь. Але якщо саме ДЕРЖАВА фінансує, то вправі вимагати й свого бачення. При чому ті ідеології, що загрожують національній безпеці, здоров'ю населення, можуть і повинні заборонятися, а їх носіїв, що поширюють таку деструкцію, треба переслідувати за законом. Якщо це лише деструктивне уподобання однієї людини і вона його плекає всередині, то нехай тішиться наодинці, сама з собою! :P Мислити так людині не можливо заборонити. Але поширення...Це тонка грань, звісно, але держава на те й держава, щоб пильнувати за безпекою своїх громадян.


Ой-ли - сильно Швейцария, Канада, Великобритания и США страдают от гуманитарного плюрализма?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:52

  zРадио написав:Ой-ли - сильно Швейцария, Канада, Великобритания и США страдают от гуманитарного плюрализма?

Країни звісно потужні, авторитетні. Але сліпо не треба все переймати. Свою клепку в голові треба мати... :P В нас своя історія і менталітет. Там своє...Одні і ті ж рецепти в різних умовах не завжди дають той самий результат. Знову ж таки, впираємося в світоглядні, філософські аспекти того, яку державу будуємо? Я висловив свою точку зору - побудова держави, як великої хати, однієї сім'ї - українців. Україна для українців! Не лише за кров'ю, але й за духом! Духовне братерство. Хто любить, поважає цю державу, її мову, історію, традиції, той наша людина! :P В першу чергу треба дбати про інтереси своїх громадян, а потім вже перейматися загальнолюдськими цінностями і захистом прав всіх людей на Землі. Спочатку треба навести порядок в свої хаті, почати з малого, а не перейматися вселенською справедливістю.

"Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь..." :P

П.С. Не забувайте про історичні умови. Україна і українці нищилися перманентно різними режимами. Нам не гратися в плюралізм треба, а рятувати націю, як біологічно-духовну спільноту. І будувати державу, де саме ця нація отримає свій розвиток. А головна відмінність однієї спільноти від іншої - мова. Це на підсвідомості: свій-чужий. Але українізацію, а точніше відродження нації, треба проводити дуже виважено, але настирливо, з боку держави. :P Це смішно, навіть, українізація України. Просто повернення до свого втраченого, до свого роду.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:24

Козак-характерник Дисить цього твого 1сторичного мороку. Читаеш 1 спиш.
=======
Давай о актуальном:

У Раді національної безпеки і оборони вважають, що серед керівництва терористів є порядні і чесні люди, які можуть опинитися в нової влади після повернення під контроль Києва окупованих територій Донбасу.
Про це під час свого інтерв’ю заявив депутат від партії “Слуга народу”, радник секретаря РНБО Максим Ткаченко.
“Мені здається, що і на тій стороні зараз у владі є професійні люди, є адекватні люди, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру та повернення територій”, – заявив він.
Ткаченко зазначив, що деякі з цих людей можуть претендувати на те, щоб залишитися при владі після закінчення окупації.

“З різних причин багато хто залишається там, багатьох ми знаємо і я не виключаю, що хтось із них може залишитися в команді нової влади”, – сказав Ткаченко.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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