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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:50
Re: Політичні дискусії
Весна придёт - а сажать по сути некого, да и некому.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:59
Возможно, сегодня, действительно, есть некие юридические разночтения. Но если говорить о том, как должно быть, то я с радостью отдал бы подобные решения на места.
Чтобы на улицах Львова не звучали русскоязычные песни, если так хотят львове. И чтобы улицы Киева не носили имена членов ОУН, если так хотят киевляне.
5 прошедших лет работал вариант, в котором львовяне (Вятрович и Гриневич) навязывали свою волю всей Украине - так быть не должно
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 05 лис, 2019 18:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:14
Бюджет 2020
Ітогі подвєдьом. 2019-11-05
Бюджет 2020
1)
2)
В 2019 на погашение дефицита выделялось 167 ярдов гривен.
Они надеются на увеличение поступлений в ПФ ? Иначе, откуда возьмутся деньги на автоматический пересчёт пенсий ?
3)
4)
Прямо до фига денег выделено дополнительно
5)
6)
7)
Никакой победы в суде не было, но вы откажитесь от неё
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 05 лис, 2019 18:28, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:21
Попробуйте писать свои мысли, а не повторять одни и те же фейковые тексты.
Здесь многих удаляют и многих банят надолго, я тоже не исключение
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:32
1. Какие фейковые тексты я повторяю?
2. Если Вы внимательно читали, то я не оспариваю сам факт "бана", его срок (хотя 1 месяц это довольно много). Речь идет о формулировке причины блокировки.
3. Сколько раз Вас "банили" с формулировкой "пропаганда нацизма"?
Востаннє редагувалось YKK в Вів 05 лис, 2019 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:35
Я проти! Гуманітарна ДЕРЖАВНА політика повинна бути уніфікованою, а ні хто в ліс, хто по дрова! І грунтуватися на історичній правді + трохи здорової національної міфології. Звісно, що це не повинно заперечувати й альтернативних поглядів, зачіпати такі громадянські права, як то: свобода слова, думки, віросповідання, світогляду, переконаннь. Але якщо саме ДЕРЖАВА фінансує, то вправі вимагати й свого бачення. При чому ті ідеології, що загрожують національній безпеці, здоров'ю населення, можуть і повинні заборонятися, а їх носіїв, що поширюють таку деструкцію, треба переслідувати за законом. Якщо це лише деструктивне уподобання однієї людини і вона його плекає всередині, то нехай тішиться наодинці, сама з собою! Мислити так людині не можливо заборонити. Але поширення...Це тонка грань, звісно, але держава на те й держава, щоб пильнувати за безпекою своїх громадян.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:41
Ой-ли - сильно Швейцария, Канада, Великобритания и США страдают от гуманитарного плюрализма?
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:52
Країни звісно потужні, авторитетні. Але сліпо не треба все переймати. Свою клепку в голові треба мати... В нас своя історія і менталітет. Там своє...Одні і ті ж рецепти в різних умовах не завжди дають той самий результат. Знову ж таки, впираємося в світоглядні, філософські аспекти того, яку державу будуємо? Я висловив свою точку зору - побудова держави, як великої хати, однієї сім'ї - українців. Україна для українців! Не лише за кров'ю, але й за духом! Духовне братерство. Хто любить, поважає цю державу, її мову, історію, традиції, той наша людина! В першу чергу треба дбати про інтереси своїх громадян, а потім вже перейматися загальнолюдськими цінностями і захистом прав всіх людей на Землі. Спочатку треба навести порядок в свої хаті, почати з малого, а не перейматися вселенською справедливістю.
"Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь..."
П.С. Не забувайте про історичні умови. Україна і українці нищилися перманентно різними режимами. Нам не гратися в плюралізм треба, а рятувати націю, як біологічно-духовну спільноту. І будувати державу, де саме ця нація отримає свій розвиток. А головна відмінність однієї спільноти від іншої - мова. Це на підсвідомості: свій-чужий. Але українізацію, а точніше відродження нації, треба проводити дуже виважено, але настирливо, з боку держави. Це смішно, навіть, українізація України. Просто повернення до свого втраченого, до свого роду.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:24
Козак-характерник Дисить цього твого 1сторичного мороку. Читаеш 1 спиш.
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Давай о актуальном:
У Раді національної безпеки і оборони вважають, що серед керівництва терористів є порядні і чесні люди, які можуть опинитися в нової влади після повернення під контроль Києва окупованих територій Донбасу.
Про це під час свого інтерв’ю заявив депутат від партії “Слуга народу”, радник секретаря РНБО Максим Ткаченко.
“Мені здається, що і на тій стороні зараз у владі є професійні люди, є адекватні люди, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру та повернення територій”, – заявив він.
Ткаченко зазначив, що деякі з цих людей можуть претендувати на те, щоб залишитися при владі після закінчення окупації.
“З різних причин багато хто залишається там, багатьох ми знаємо і я не виключаю, що хтось із них може залишитися в команді нової влади”, – сказав Ткаченко.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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