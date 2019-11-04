Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Первые нормальные итоги дня - молодец, прогрессируешь
Я бы еще добавил, что Гончарук решил похерить идею переписи объявлением возможности самостоятельной авторизации в онлайне. Понятное дело, что большинство заробитчан внесет свои данные из-за рубежа. Зато миллиард-другой в виде госзаказа получит какая-то приближенная ИТ-команда (надеюсь, что самый, если не единственный, нормальный человек в Кабмине, Дубилет, не соблазнится участвовать в этом распиле)...
Kudrjavuy написав:1. Фашизм был изложен и воплощён, как государственная политика на немецком языке 2. Почему не запрещён немецкий язык? (словно в советской школе на уроке немецкого - "он Вам не нужен!")
Фашизм был постулирован и воплощен в политике на итальянском языке. Само слово fascismo - итальянское.
Не знать этого позорно, не вижу смысла дискутировать с вами по этой теме. Если есть качественные оппоненты, подключайтесь
а ви вирішили по суті не відповідати? тобто злилися?
Goodman написав:“Мені здається, що і на тій стороні зараз у владі є професійні люди, є адекватні люди, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру та повернення територій”, – заявив він. Ткаченко зазначив, що деякі з цих людей можуть претендувати на те, щоб залишитися при владі після закінчення окупації.
“З різних причин багато хто залишається там, багатьох ми знаємо і я не виключаю, що хтось із них може залишитися в команді нової влади”, – сказав Ткаченко.
Звісно, одна велика шведська сім'я. І головне - всі порядні. Ворон ворону око не виклює!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
zРадио написав:Ну тут оригинальная нацистская свастика. А мефала и подключившийся к нему Кудрявый пытаются доказать, что сообразная нацистской свастика является и законной, и моральной, потому что якобы ее можно встретить на памятках древности...
Я же считаю, что это не более, чем подделка бренда (нечто вроде Gucci -> Cucci) - притворяется подлинником, а любая попытка юридического запрета - бюрократический ад...
приведіть перелік країн Європи де законодавчо заборонено будь яку свастику без нюансів.