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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:25

pesikot

Первые нормальные итоги дня - молодец, прогрессируешь :mrgreen:

Я бы еще добавил, что Гончарук решил похерить идею переписи объявлением возможности самостоятельной авторизации в онлайне. Понятное дело, что большинство заробитчан внесет свои данные из-за рубежа. Зато миллиард-другой в виде госзаказа получит какая-то приближенная ИТ-команда (надеюсь, что самый, если не единственный, нормальный человек в Кабмине, Дубилет, не соблазнится участвовать в этом распиле)...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:31

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:45 минута Зверобий прямо - *наступати не можна. Ми не повернемо цю територiю*.

https://m.youtube.com/watch?v=CEKn7ZWERvE

То есть вся цель - остановить пуйла. От продвижения. Это звучит в интервью.

Хорошо. Но ЗЕ и ГШУ и не собирается не останавливать его.
Но Зверобий с потолка аргументирует - всё открываем и пускаем его (иди сколько хочешь).
С потолка. Просто ложь.

Ведь она знает, что отвод на прежние оборудованные позиции.
Так часто згадуєш Марусю, ну визнай подобається ж тобі, хоча б тому що в неї яйка сталеві і міцніші ніж у тебе? Поважаєш і це добре. Ось ще послухай, та вигадуй далі. https://www.youtube.com/watch?v=zuExn0wGAzk
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 05 лис, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:36

  Kudrjavuy написав:Весна придёт - а сажать по сути некого, да и некому.
https://kharkiv.znaj.ua/275481-100-tisy ... im-zi-vodi
Весною саджатимуть зелень. :mrgreen:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:51

  zРадио написав:pesikot

Первые нормальные итоги дня - молодец, прогрессируешь :mrgreen:

Делай свои итоги, мне твои одобрения - до ... пейджера :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:55

  zРадио написав:............
Чтобы на улицах Львова не звучали русскоязычные песни, если так хотят львове. И чтобы улицы Киева не носили имена членов ОУН, если так хотят киевляне.
..........

Очень сомневаюсь, что "так хотят львовяне", среди кот. очень много русскоязычных.
Скорее, так хочет облсовет и отдельные, особо "патриотичные" личности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:02

  ЛАД написав:
  zРадио написав:............
Чтобы на улицах Львова не звучали русскоязычные песни, если так хотят львове. И чтобы улицы Киева не носили имена членов ОУН, если так хотят киевляне.
..........

Очень сомневаюсь, что "так хотят львовяне", среди кот. очень много русскоязычных.
Скорее, так хочет облсовет и отдельные, особо "патриотичные" личности.

Вы уже и за жителей Львова расписываетесь :)
И про патриотов почти в каждом посте
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:04

  zРадио написав:
  Kudrjavuy написав:Можете поискать "Славянские рунические знаки", если подробнее.
...
Просто немцы первые систематизировали историю, в новейшей истории.


Ну допустим. И как назвать украинцев, пропагандирующих сегодня символы глубокой древности, под которыми нацисты убивали их прабабушек всего-то 80 лет назад?...

а як назвати всіх християн які використовують хрест хоча фашисти малювали на своїх танках та літаках саме хрест та вбивали під цим знаком?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:07

  zРадио написав:
  Kudrjavuy написав:1. Фашизм был изложен и воплощён, как государственная политика на немецком языке
2. Почему не запрещён немецкий язык? (словно в советской школе на уроке немецкого - "он Вам не нужен!")


Фашизм был постулирован и воплощен в политике на итальянском языке. Само слово fascismo - итальянское.

Не знать этого позорно, не вижу смысла дискутировать с вами по этой теме. Если есть качественные оппоненты, подключайтесь 8)

а ви вирішили по суті не відповідати? тобто злилися? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:09

  Goodman написав:“Мені здається, що і на тій стороні зараз у владі є професійні люди, є адекватні люди, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру та повернення територій”, – заявив він.
Ткаченко зазначив, що деякі з цих людей можуть претендувати на те, щоб залишитися при владі після закінчення окупації.

“З різних причин багато хто залишається там, багатьох ми знаємо і я не виключаю, що хтось із них може залишитися в команді нової влади”, – сказав Ткаченко.

Звісно, одна велика шведська сім'я. :P І головне - всі порядні. Ворон ворону око не виклює!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:11

  zРадио написав:Ну тут оригинальная нацистская свастика. А мефала и подключившийся к нему Кудрявый пытаются доказать, что сообразная нацистской свастика является и законной, и моральной, потому что якобы ее можно встретить на памятках древности...

Я же считаю, что это не более, чем подделка бренда (нечто вроде Gucci -> Cucci) - притворяется подлинником, а любая попытка юридического запрета - бюрократический ад...

приведіть перелік країн Європи де законодавчо заборонено будь яку свастику без нюансів.
mephala
 
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